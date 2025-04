Werewolf Life - Pros y Contras

Werewolf life, el lobete que paseaba comiendo corazones. Werewolf Life es uno de los juegos que Gamehag reparte en sus Steams Keys. En Steam cuesta 3'29 euros y salió a principios de este año (2018). Pertenece al género de plataformas y está solamente en inglés. En este juego te encarnas en la piel de un hombre lobo con un arapo verde como camiseta y que al parecer le fascina el comer corazones.La jugabilidad no tiene mucho misterio, como en cualquier juego de plataformas nos movemos con WASD y espacio para interactuar. Los escenarios són dinámicos y pintados a mi parecer en el Paint, de verdad los gráficos son demasiado malos, creo que lo único que está "bien dibujado" es el hombre lobo en si por el pelaje que le han hecho.Werewolf Life se compone de 12 niveles, donde tendrás que ir recolectando corazones, cuatro en concreto por nivel e ir esquivando los obstáculos que te encuentres para completar cada nivel y pasar al siguiente, no requieren mucha complejidad la verdad, ya que no tienes enemigos, lo más parecido a esto son unos pinchos en el suelo y hachas colgantes.Este juego pros no es que tenga muchos, directamente no tiene, salvo si eres fan de los juegos de plataformas pues puede que te guste para añadirlo a tu historial de juegos completados, ya que en 1 hora si llega seguramente te lo hayas pasado del tirón. Y que solamente tienes una vida, si caes en una trampa, el nivel se reinicia.Contras tiene unos cuantos, lo primero es que cuesta dinero y no tiene cromos ni logros (aunque si te toca aquí en una Steam Key pues está bien, a caballo regalado no le mires el diente), pero eso sí, bugs todos los que quieras, la jugabilidad es bastante mejorable (como todo el juego en general) y no tiene ni sonido ni música...¿Lo recomiendo? Si fuera de forocoches os diría que sí, pero como no es el caso ni os penseis el llegar a comprarlo, os ahorrais esos tres euros y te pegas un buen desayuno en un bar, lo vas a aprovechar más y no te va a dejar un mal sabor de boca.Un saludo y espero que os haya gustado, disculpen si las imágenes no son de buena calidad y salen una al lado de otra, no se como hacerme con ellas para que queden bien (si lo saben diganme en los comentarios ^^) y por cierto, este artículo es tan breve porque el juego no da para más xD. Me veía obligado a hacer este artículo para evitar que perdierais dinero en esta cosa.