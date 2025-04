Un saludo a toda la comunidad de gamehag, en esta ocasión les he traído a conocer un juego en mundo abierto-supervivencia llamado We Happy Few, un juego de acción y aventura donde encontraremos variedad de misterios en una sociedad retro futurista dominada por el excesivo consumo de antidepresivos.

Dando lugar a una intrigante lucha, donde deberemos sobrevivir y encontrar una manera de salir de este mundo delirante y poco cuerdo.

INTRODUCCIÓN DEL JUEGO.

We Happy Few está basado y ambientado en un estilo retro futurista situado a una década de los 60, donde encontraremos una ciudad Británica ( Wellington Wells) devastada por la segunda guerra mundial, donde los niños no existen debido a los sucesos de esta guerra fría y los habitantes son una sociedad al borde del colapso debido a la disminución de recursos y la creación de una droga llamada JOY, dicha droga es utilizada para mitigar la tristeza de todos los habitantes de Wellington Wells, situándolos a una desenfrenada locura donde deberemos explorar y experimentar cada pedazo del juego para poder escapar de esta locura total, un mundo caótico lleno de estupefacientes donde intentaremos sobrevivir y escapar de este lugar.





WE HAPPY FEW ORIGINALIDAD.

Siendo un juego de acción-aventura de supervivencia y terror, We Happy Few tiene una originalidad muy llamativa, puesto que nuestros personajes jugables no son los típicos (héroes) de videojuegos, ya que para este juego somos como cualquier ser humano, somos imperfectos, con miedos, dudas y no particularmente heroicos, afligidos por los traumas que vivimos en este mundo. Cada personaje del juego cuenta con su propia historia, viviendo cada evento de esta ciudad aterradora dominado por sustancias psicotrópicas.



Dichas sustancias son desarrolladas por la propia gente de esta ciudad. El JOY, una droga que les hará ver el mundo desde una perspectiva diferente (perfecto), quienes no consuman de esta droga, son considerados como amenazas para esa falsa perfección y felicidad. Amenazas que deben ser eliminadas, como protagonistas del juego no hemos caído en ese estado de falsa felicidad, teniendo tres personajes jugables, cada uno tiene sus propias motivaciones para negarse a ser ``feliz`` y sobrevivir para escapar de ese aterrador mundo devastado por la drogadicción.





UN JUEGO REPETITIVO.

Este juego viene a ser repetitivo, si llegas a morir, eso es todo, no hay puntos donde poder cargar el progreso de tu partida.

We Happy Few está diseñado para ser reproducido cada vez que mueras, cuando esto suceda, reiniciará en una ciudad completamente diferente, donde podremos personalizar nuestro mundo y jugar usando múltiples personajes con estilos de juego diferente y así ir aprendiendo poco a poco a sobrevivir en esta aterradora ciudad y su falsa felicidad.





Cabe decir que estamos ante un juego con historias cruzadas, aunque se juega de manera secuencial, cuando morimos, nos permite revivir los mismos acontecimientos, pero desde diferentes puntos de vista, aunque quizá no del todo, ya que las historias de cada personaje se tocan realmente en momentos concretos, cada nuevo capítulo enfoca ciertos sucesos, haciendo evolucionar diferentes rasgos, trabajando con una cercanía de todos sus personajes.

Esto no es todo lo que e sistema de triple personaje nos pone sobre la mesa en su mecánica de juego, cada nuevo reinicio nos traslada desde cero, entregándonos un mundo diferente, un mundo en el que no solo se basan los personajes fornidos o débiles que no solo alteran la manera de jugar, si no que definen de manera drástica en el desarrollo de cada personaje.





JUGABILIDAD Y CRAFTEO.

Para ser un juego basado en jugabilidad en primera persona, We Happy Few incluye varios elementos de juego, sigilo, crafteo, exploración-supervivencia, nos podremos explorar y recolectar todo lo que necesitemos, como; armas, objetos, alimentos, artilugios, etc.

Cada objeto obtenido nos servirá para crear distintas herramientas o medicamentos, para ayudarnos a progresar por este mundo lleno de falsa felicidad, en el caso de alimentos, estos los usaremos a medida de mantener la nutrición y sed de nuestro personaje ya que al no pasar hambre mejoraremos ciertos atributos principales del personaje que estemos jugando, asegurándose también con un adecuado descanso para mantener los atributos activos. Los artilugios los podremos utilizar para intercambiar objetos que necesitemos, esto lo podremos hacer a través de varios proveedores que habrá dentro del juego.

Teniendo también un árbol de habilidades, combate, sigilo y required. Esta última nos permite llevar el máximo de peso en objetos y tener disponibilidad de hacer pociones más efectivas y aumenta nuestra duración de efectos positivos en una buena alimentación, hidratación y descanso.





HISTORIA DE LOS PERSONAJES JUGABLES.

ARTHUR.

Arthur, nuestro personaje principal, se abre paso en este mundo poco cuerdo descubriendo verdades aterradoras en el recorrido del juego, enterándose también de que los niños no habitan en la ciudad ya que fueron entregados por sus padres, a los alemanes a cambio de su libertad, aunque la población pudo haberse resistido, no lo hicieron por miedo a morir dando lugar a la fabricación del JOY una droga alucinógena que les permite vivir en una falsa felicidad, idiotizando a la población y manteniéndola en un estado de euforia descomunal.





SALLY.

Sally, una química experta desarrolladora de una nueva clase de JOY, trabaja en su propio laboratorio luego de ser despedida de Haworth Labs, Sally es perseguida y amenazada por la policía para que les proporcione los químicos necesarios para el desarrollo de la nueva fórmula de JOY, dando lugar a una agotable exploración en busca de nuevos ingredientes para crear una JOY diferente. Y así dando lugar a encontrarse con Arthur ya que el tiene un ingrediente necesario para crear dicha fórmula.





OLLIE

Un experimentado soldado, que vive recluido en su escondite en compañía de una alucinación de su hija, debido a la aflicción ya que ella fue asesinada por los alemanes. Después de ayudar a Arthur y descubrir lo que los alemanes hicieron, Ollie contacta con su antiguo comandante e informa sobre los ataques, que Arthur había descubierto y se entera que su comandante estaba informado de todos esos sucesos, dando lugar a una frustración y sed de venganza en una agotante aventura en medio de un caos devastador.





MI OPINIÓN PARA ESTE JUEGO..

El juego en general parece centrarse en la supervivencia no solo de la comunidad sino también de la vida en su totalidad. Para empezar, pierde su trabajo y tiene que refugiarse dentro de una antigua sala de mantenimiento dentro de los túneles debajo de la ciudad. Constantemente tienes que estar atento a todo. Incluso tu ropa determina cómo reaccionará la gente ante ti. Si apareces en los barrios bajos con un traje elegante, puedes esperar un poco de violencia por parte de tus vecinos y tal vez incluso un motín. La comida y la bebida son necesarias para sobrevivir en el juego, así como también para dormir. Sin un trabajo y pocas monedas en sus bolsillos, a menudo debe robar a los ricos y pobres para que pueda darse a sí mismo. ¡El botín NO reaparece! Entonces, una casa robada es una casa robada para siempre.

¿Recomendaría este juego? Sí. Es memorable y una experiencia muy única a diferencia de cualquiera que haya visto antes. Los NPC son más interactivos y vocales que he visto en la mayoría de los otros juegos que conozco.

"Se positivo y mantén a la gente negativa alejada de tu vida".









Con esto concluyo y me despido, agradeciendoles a todos por llegar al final de este trabajo, no olviden calificar y valorar adecuadamente cada trabajo realizado, un saludo a todos y hasta la próxima.

º WE HAPPY FEW º