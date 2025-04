We Become What We Behold - (Mi opinión)

Bueno, hoy hablaremos sobre este juego llamado We Become What We Behold, el cual es un simple juego pero contiene un mensaje bastante fuerte sobre la sociedad de hoy en día. Les daré al principio una breve descripción del juego para ponerlos en contexto por si no lo conocían o no lo han jugado, y al final daré mi opinión personal sobre el tema.



Espero que les guste el artículo =)

We Become What We Behold, es un juego en el que nosotros tomamos el papel de los medios, tendremos que sacarle fotos a cosas interesantes que veamos a nuestro alrededor, para así estimular a las personas a copiar o reaccionar a lo que se muestran en las noticias del momento. Este juego puede parecer muy simple, pero conforme vamos avanzando podemos ver porque tanta gente dice que el juego tiene un mensaje bastante fuerte y oscuro, ya que como se puede observar en el juego, lo que comenzó como una moda, terminó en una masacre entre todas las personas.El juego, es como un tipo de crítica a los medios, ya que generalmente nos incitan a copiar las modas del momento o a sentirse igual que las demás personas sin tener que estarlo, por ejemplo, si las gorras están de moda porque una celebridad las usa, nos incitan a ponernos gorras para encajar en un círculo social o solo por la moda, pero cuando ya las gorras ya no se ven bien porque todas las personas las usan, los demás se avergüenzan y dejan de utilizarlas porque ya no están dentro de la moda del momento. En lo personal me parece que el juego tiene razón, los medios si nos controlan de alguna manera y está muy bien expresada la forma en la que lo hacen.Al comienzo del juego, todo está muy tranquilo, los círculos y los cuadrados caminan normalmente por la ciudad, pero hay un círculo que se diferencia de los demás ya que lleva un sombrero que se ve bastante bien. Cuando las personas ven en los medios que los sombreros ahora están de moda, todos van a ponerse su sombrero para poder verse bien como se decía en las noticias, pero como ya dije, cuando algo es muy común, simplemente todos van a dejar de usarlo porque no se sienten únicos. Los medios ahora dicen que los sombreros no se ven bien, y las personas dejan de usarlos para no que los demás no las critiquen por tener sombrero o porque no están a la moda, pero después de que ya nadie lo usa, las personas vuelven a tener una vida normal.Después de que todo vuelve a estar como era antes, pero llega un cuadrado bastante molesto a gritarles en sus caras a los demás. Cuando publicamos en los medios que un cuadrado le grita a un círculo, los círculos se empiezan a preocupar y a sentirse nerviosos al pasar al lado de un cuadrado, esto a los cuadrados no les gusta nada, así que comienzan a ignorar a los círculos por su comportamiento ante el tema, pero cuando publicamos en los medios que ahora los cuadrados ignoran a lo círculos, los círculos no se lo toman bien y se enojan con ellos, llegando a gritarle a cada cuadrado que pase al lado suyo y viceversa.Cuando todos se odian entre sí, se puede ver a unas personas que protestan para que todo vuelva a ser normal y vuelvan a estar tranquilos como antes, un cuadrado se les une a ellas portando un gorro con un corazón, el cuadrado se detiene con una sonrisa, para ver a una persona vestida de forma elegante portando un sombrero, no parece que tenga mucha importancia en medio de todo el caos, pero de repente, la persona saca un arma y asesina cruelmente a el cuadrado.Todos corren desesperadamente por la ciudad después de el homicidio, cuando publicamos en los medios sobre el evento que acaba de suceder, todos repentinamente empiezan a sacar armas y matarse entre sí con armas de fuego, bates y hachas, ¡Una masacre total!. Cuando termina todo, todos están enterrados, y las únicas que quedan son un círculo y un cuadrado, viendo a todos sus compañeros enterrados en un terreno solitario.Este juego como crítica a los medios da un mensaje bastante claro y fuerte al mismo tiempo, y considero que tiene razón ya que los medios nos controla sin que nos demos cuenta, y eso puede llegar como en el juego, a que nos terminemos matando entre todos; pero fuera de lo del mensaje del juego, yo considero que está bastante bien, no tiene los mejores gráficos del mundo pero igual está aceptable. Yo lo recomiendo al 100% ya que no hay que comprarlo o descargarlo ya que este juego se puede jugar fácilmente en navegador, aunque también está disponible en Steam y es gratis.Espero que les haya gustado el artículo y recuerden que me encantaría que me dijeran su opinión del juego por si tienen una diferente a la mía. Bueno, Adiós =)Aquí les dejaré un gameplay del juego: