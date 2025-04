En este articulo hablare del juego free to play Wasteland Survival

Espero les guste el articulo!

Joyloft co., limited

es un juego de supervivencia en un mundo post-apocaliptico repleto de zombies. Fue desarrollado y publicado pory lanzado para PC (Windows y Mac) y tambien para Android.Te aseguro, que desde el comienzo el juego te dará horas de vicios, es un Last Day on Earth pero gratis.El juego consiste principalmente, en sobrevivir a los zombies que rondan por el mundo. Puedes construir tu casa ideal para estar protegido, puedes tener a tu perro el cual te ayuda en cada combate y no deja que zombies se acerquen a tu casa, puedes hacer zonas de cultivos donde claramente pondrás semillas y se convertirían en frutas o verduras, tienes muchos tipos diferentes de crafteos de diferentes cosas, desde ropa para tu personaje, la cual servirá como armadura, hasta mesas de crafteo nuevas.Ademas de todo esto, puedes conseguir una moto, la cual te servirá mucho para moverte por el mundo a nuevos lugares.Pero entre todo lo bueno, hay cosas malas, pero no del todo. El juego en si tiene un problema, y es que originalmente fue creado para celular. Con esto quiero decir que hay cosas que aun no se adaptaron a PC. Por ejemplo, un bug malo, es que no puedes sacar las cosas con ESC, no es algo de otro mundo, pero los que jugamos en PC estamos acostumbrados y es algo molesto no poder hacerlo. Pero por otra parte, los anuncios que puedes ver para ganar recompensas, en PC no los corre, entonces tienes las recompensas rápido y sin mirar publicidades.Cada 24hs reales, una horda de zombies llegara a tu refugio, donde tu deberás equiparte y prepararte para que no te maten ni destruyan nada.Puedes defender tu refugio con diferentes trampas, como pinchos gigantes que retienen y dañan al enemigo, a tu fiel perro que te ayudara a matar a todos los zombies, o simplemente a ti, te preparas bien, agarras un buen arma y sales a matar.Algo que me gusta mucho de este juego es que puedes deambular por el mundo, pero con esto no me refiero completamente a un mundo abierto, lo cual no lo es del todo, ya que hay limites que no son limites. Me explico...El juego se divide por zonas, la principal, es tu refugio. Estas están limitadas, pero si caminas mas haya de ese limite, se cargara un mapa con muchas zonas mas por investigar y conseguir recursos nuevos. Cada vez que avanzas por el mapa, subes de nivel y conoces nuevas zonas, la dificultad de cada una sera mayor. Habrán zombies nuevos, mas fuertes, con mas daño. Pero también, habrán mejores materiales que necesitaras en el futuro.Ademas de zombies, hay animales deambulando, los cuales pueden ser buenos o malos. Sean cual sean, te darán comida, así que ver por ellos.Este juego tiene un punto en contra, no por su jugabilidad ni nada, es muy buena en ese aspecto. Sino, en algo que es la energía.Esta la usamos para llegar mas rápido de un lado a otro. Por ejemplo, para ir del refugio a las minas tardas unos 10 minutos reales en llegar, pero con la energía tardas 6 segundos. Estas se recargan 1 cada 30 minutos y son 6 el máximo, y a la larga, te aburre ya que no puedes llevar un juego continuo y dinámico.Y ya para ir cerrando (Si, se que es algo corto, pero luego son todo misiones y no quiero hacer un articulo enumerando misiones). Este juego tiene misiones normales, es decir, como un "modo historia", misiones diarias y recompensas diarias. Ademas, cabe aclarar que no es multijugador, entonces, cada persona que te cruces es el PC (Son fáciles de matar)Bueno, aquí termina el articulo.En general, me gusta mucho el juego. En lo personal, lo juego en PC, nunca lo probé en Android. ne lo personal, me gustaría que este en Español, pero le doy un 9/10.Aquí les dejo el link de Steam: https://store.steampowered.com/app/1044200/Wasteland_Survival/?l=spanish



Y ahora un gameplay (INLGES) del juego:Espero les haya gustado el articulo y me lo acepten!