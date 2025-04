WarTune Sustos que dan GA, dijo. . . Gustos :)

De acuerdo, cuentamé de qué trata, gran escrito anónimo.

Opiniones generales y algo serias.

Oh, hola. ¿Tú de nuevo por aquí? No me engañas; Yo se por qué has venido, ¿Quieres otra dosis de lectura del sensual escritor anónimo?... ¿No? Ah, claro. Vienes por qué WarTune está dando 35% gemas más del alma y no sabes de qué va. Perfecto, déjame explicarte de qué va. Después de haberme enviciado y andar por el nivel 57 en SAO'S Legend andaba buscando un juego de navegador (Por los momentos no puedo descargar nada por misero 10MB de espacio disponible en mi tostadora Master Race) Y me encuentro con qué WarTune da 35% más de gemas y bueno, pues hombre, si no tengo más por hacer qué mas da. Yo suponía que seria lo mismo que SAO'S Legend, pero no jaja.Bien, en primer lugar Wartune es un(Juego de Rol Multijugador Masivo en linea, en español), pero lo qué llamo mi atención es la jugabilidad. No es la típica que he visto en la mayoría de juegos de este tipo, más bien llega a ser casi un combate por turnos, tirando a estrategia, recordándome mis buenos tiempos gastando 999 horas al Final Fantasy V :') (En emulador porque soy pobre)De buenas a primeras nos encontramos con qué, de nuevo, no es igual a los típicos juegos de su tipo, y por esto recalco qué se parece a FFV, ya qué los enemigos nos lo encontraremos por ahí caminando felices de la vida, sin suponer qué serán vilmente asesinados para conseguir algunas GA, al toparnos con ellos se abre una cinemática y entramos al modo de batalla.Como tal, creo que el juego no se enfoca tanto al multiplayer, yo por lo menos que soy un master noob no he encontrado forma de ir, supongo qué es porque estoy en la campaña. Volviendo al tema lo primero es escoger al sensual personaje que te representará como el macho qué eres. Hay 3 tipos de personaje en el juego; arquero; mago y caballero, y de esos dos géneros, (2) solamente, no importa si eres hombre, mujer o helicóptero, puedes escoger entre una súper bella wifu o un súper macho. Ehm, no describiré las 3 clases por qué me imagino que conocerán ya de qué van (El caballero caballa, el arquero lanza arcos y así)Ya avanzado un poco el fatirico tutorial, otro factor me llama la atencion. No es un mundo abierto, sí. No podremos avanzar por ahí llenando nuestras ansias de libertad, sino que tendremos una "pantalla principal" por decirlo de una manera, aqui encontraremos cosas como unas barracas porque podremos contratar unidades que nos ayudaran en los frenéticos combates con lobos solteros con hijos. Una especie de ayuntamiento, una granja, un gremio para misiones en donde me imagino que entra lo online, unas mazmorras que son para entrenar y entre otras cosas que aun no descubro en este primer vistazo.Que hermosa waifu <3 Ehm, digo. Siguiendo con el tema un aspecto positivo qué me encanto, ES QUE NO HAY TANTO SPAM EN LA PANTALLA, el juego está optimizado y lo qué aparece en la pantalla son solo unos cuantos eventos qué no molestan tanto y se pueden esconder (Al igual que en SAO) Cabe destacar qué en la parte inferior derecha están los menús igual de organizados y es qué igual no importan mucho a la hora de la batalla, al ser "preestablecida" por decirlo de una manera, sigo diciendo que aún no encuentro el modo online, deberá ser más adelante supongo.Bueno, yendo un poco al grano ya. Ha sido muy poco lo qué he probado esté juego. Más que todo porqué como les dije, (no tengo almacenamiento, pondré una foto al final xd) Por lo tanto no puedo jugar bien el juego, mas aún si probé el SAO y sabemos qué esté tipo de juegos por más que sea almacenan datos en el ordenador. Entonces probablemente lo juegue un poco más para terminar las task y quizás pueda dar una reseña. Esto es un vistazo previo de lo que encontraremos, particularmente lo veo como una gran oportunidad para ganar unas cuantas GA, sin ir muy lejos empezamos lvl 11, qué es uno de los requisitos. En otros aspectos me gusta el arte y ambientación del juego, el ambiente de fantasía esta bien logrado. Uno de los aspecto que no me gusto para nada, pero para nada, es la publicidad, es muy molesta al estilo de los juegos gratis de android, gracias a Dios solo se abre otra pestaña y no bloquea el juego, pero yo le doy un 6/10. Muchas cosas por pulir, aunque por lo qué investigue es un juego viejo. En fin, si tienes unos 30 minutos y quieres esas gemas, aprovéchalo.Bueno, como siempre. Gracias por llegar hasta aquí, espero que haya sido de su agrado. Lamento las negritas del artículo de SAO :( Le faltan cosas al editor de artículos, pero bueno, puedes comentar qué te pareció o que crees que falto. Agradezco que lo evalúes, si te gustaría que le hiciera un articulo a un juego puedes decirlo y nada. Hasta la próxima.By: Leonardo (Thousamillieon).