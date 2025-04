Warthunder: un juego infravalorado

Buenas, soy Core27LD, estoy en Gamehag hace un tiempo, pero empecé a estar realmente activo hace poco. Les vengo a compartir mi primer artículo, basado en mi experiencia personal, espero que les guste! Bueno, primero y principal, como se habrán dado cuenta, actualmente hay recompensas por jugar a este gran juego, y desde mi opinión tengo que decirles una sola cosa: juéguenlo!Partamos de esto, quizás con la simple imagen de portada del juego nos demos cuenta, pero por las dudas, les cuento. Warthunder es un juego de combate militar, del tipo MMO, específicamente combate aeronaval y terrestre. Podemos optar por pilotar aviones, en su mayoría de la Segunda Guerra Mundial, pero incluyendo algunos anteriores (especialmente en el caso de la flota japonesa), y tanques, también en su mayoría de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, se pueden utilizar vehículos de Estados Unidos, Alemania (la Nazi, por la época), Japón, Francia, la USSR, Gran Bretaña e Italia.En la última actualización del juego, The Valkyries, también podemos pilotar helicópteros,pero no puedo brindarles más info, ya que desde que salió el update todavía no tuve tiempo de probarlos, así que el post se basará solamente en los aviones y tanques.Bueno, la jugabilidad en general es muy buena, no logro encontrarle algún defecto, pero sí hay una gran diferencia entre los dos modos de juego:En el primer modo de juego, Arcade, la jugabilidad y físicos están bastante simplificados para controlar los vehículos, pero esto no quiere decir que sea fácil, para nada. Básicamente, en el caso de los aviones, pilotarlos es relativamente fácil, realizar maniobras evasivas es algo simple, pero se requiere experiencia para lograr que sean realmente efectivas. Apuntar y disparar conlleva todo un reto, ya que la retícula es pequeña, y nuestra distancia de disparo máxima suele ser de 900 metros, lo que hace realmente difícil derribar a un enemigo con pocos disparos. Nuestras balas causarán bastante daño, especialmente si tenemos montadas armas de gran calibre, pero de todas formas llevará varios disparos lograr derribar un avión, o dejarlo encendido fuego, o perdiendo combustible. Arrojar bombas (para aquellos aviones que puedan llevarlas) es mucho más fácil, en relación a utilizar las ametralladoras, o los lanzacohetes, que, dicho sea de paso, son muy efectivos contra unidades terrestres, como también lo son contra aquellas unidades aéreas, solo que lograr acertar un cohete en otro avión es básicamente una hazaña irrealizable.Para los tanques, el modo Arcade significa un manejo simplificado del tanque, con tiempos de recarga, cambio del tipo de munición y apuntado disminuidos, logrando así una batalla más rápida y fluida. Tenemos una ayuda en la retícula, ya que la misma cambia de color dependiendo del daño que puede provocar nuestra munición sobre los distintos sectores del tanque enemigo: gris (no golpeará al tanque), rojo (causará poco daño al tanque, zona altamente blindada), amarilla (causará un daño medio al tanque, pudiendo romperlo o explotarlo, zonas con un blindaje mediano) y verde (causará mucho daño al tanque, lo romperá gravemente, o lo hará explotar, zonas vulnerables, con poco o nulo blindaje). Básicamente nuestro mayor punto débil, aparte de la resistencia de nuestro tanque, es el tiempo de recarga de la munición, que puede mejorarse con una tripulación mejor cualificada.En el modo Simulador, la cosa cambia, y cambia mucho. Para el caso de los aviones, el manejo de los mismos se complica muchísimo, realizar las maniobras evasivas conlleva una gran capacidad, aterrizar y despegar nuestros aviones también requerirá de una mayor exactitud, y no nuestros pilotos no tendrán la misma resistencia frente a la Fuerza G ejercida sobre ellos al realizar maniobras, por lo que se desmayarán con mayor facilidad. En el caso de los disparos, hay una gran diferencia: las balas causan un daño que se nota en cada impacto. A veces una sola bala en el lugar correcto basta para derribar un avión (amigo o enemigo). Lo digo por experiencia, jugando en este modo se me ocurrió disparar una sola baja a un avión aliado, que cayó instantáneamente. Es una proeza jugar en este modo, pero es extremadamente divertido.Para los tanques, no solo el daño a los mismos cambia (que cada golpe dejará un gran daño, pero costará golpearlo), sino que la movilidad también. Maniobrarlo es mucho más difícil, y girar la torreta lleva muuuuuuuuuuuuuucho más tiempo que en el arcade. De hecho, lleva el tiempo que le llevaría al tanque real girarla. Muy divertido también, y desesperante para aquellos con poca paciencia.Bien, vamos a lo importante: ¿cómo se ve?Déjenme decirlo simple: De p*** madre. Como todo juego que se respeta, obviamente podemos ajustar los gráficos a nuestro gusto (o capacidad de nuestra computadora, principalmente). El nivel más bajo lo convierte en un juego jugable, para aquellos que no poseen máquinas potentes, pero saben disfrutar un buen juego sin importar cómo luzca.En el nivel más alto, la cosa cambia y mucho. La distancia de dibujado es realmente alta, básicamente al infinito, lo que nos hace sentir que estamos en un lugar realmente a escala real. Los detalles de terreno son espectaculares, podemos apreciarlos mejor jugando con los tanques, ya que estamos sobre el suelo, que se va marcando con cada paso de las orugas. En el caso de los detalles de los vehículos, quizás en los tanques no logremos notarlo tanto debido a que son paredes de metal principalmente, pero en los aviones es algo digno de apreciar, principalmente si utilizamos la vista en primera persona (solo disponible en los aviones, y quizás en los helicópteros, no lo sé aún), donde podemos ver un interior con un gran trabajo de realización, detalles bien marcados y bordes muy limpios, quizás solo criticables en el caso de las partes completamente curvas, donde podemos notar una presencia de ángulos, pero no es nada que pueda llegar a desilusionarnos.Las explosiones, las balas trazantes, los proyectiles de los tanques, el fuego y el humo son de muy alta calidad, da gusto verlos.Quizás, lo único criticable es que el terreno no queda marcado por las explosiones o los vehículos derribados, que quizás al jugar con aeronaves no notemos tanto, pero sí es algo que se nota al jugar con tanques. Un entorno más destruible sería mucho mejor para este juego, aunque posee detalles muy hermosos, como árboles que se derriban o tuercen con el impacto de los tanques, e incluso se sacuden con las explosiones de los cañones. Un lujito difícil de apreciar.En definitiva, sí, de gráficos no nos va a decepcionar, y posee un modo película para computadoras realmente potentes, que funciona para grabar secuencias.Bueno, aparte del tipo de juego que mencioné antes (arcade y simulador), nos encontramos con 3 modos de juego distintos.Para los tanques, nuestro único modo de juego es la captura de puntos estratégicos, que hace perder tickets al equipo enemigo, que una vez llegado a 0, es derrotado.Para los aviones, también tenemos el modo capturar la zona, pero con dos modos distintos: uno es una única zona aérea, donde debemos tener una presencia permanente de nuestro equipo, a la vez que debemos derribar los aviones enemigos. Poseer esta zona quita tickets al enemigo. El otro modo de captura, es de aeródromos, donde cada equipo tiene su base (que no puede ser capturada), que al ser destruida por los enemigos, quita una gran cantidad de tickets, facilitando su derrota; y donde además están los distintos aeródromos (generalmente tres), donde debemos permanecer cierto tiempo, volando a muy baja altura y casi con el motor apagado, o directamente aterrizando el avión durante un tiempo para capturarlo. El equipo que más bases tenga se verá beneficiado, ya que se irán restando tickets al equipo contrario.Otro de los modos de combate para las aeronaves, es la batalla aérea, donde nuestro principal objetivo es destruir a la flota enemiga. En este modo también se encontrará una base aérea principal para cada equipo, que siendo destruida resta tickets.Sumado a esto, agrego que en el caso de las batallas de aviones, nos encontraremos con unidades AI terrestres, tales como ametralladoras, AntiAéreos, tanques, jeeps y camiones de transporte, fortines, portaaviones y buques que se atacarán entre ellos, y atacarán a cada jugador que pase suficientemente bajo. Estas unidades quitan poca "vida" a nuestros aviones, pero nos afectan, y destruirlas quitará tickets al otro equipo.En el caso de los tanques, contaremos con distintas herramientas: una cortina de humo para impedir ser vistos por los enemigos; un refuerzo de aviones que pilotarán jugadores reales durante aproximadamente un minuto, para eliminar otros aviones enemigos, y atacar a los tanques con bombas; y ataques de artillería sobre determinadas zonas.Sumado a esto, en el caso de los tanques, cada equipo tendrá un respawn máximo de 2 tanques (sin contar aquellos potenciadores que nos permitan más respawns), pudiendo elegir entre 5 que habremos preseleccionado antes de entrar en batalla, siempre de la misma nacionalidad. Para los aviones este número se eleva a 5 respawns, pudiendo sumar más con potenciadores.Cada ejército tiene vehículos muy distintos, con sus fortalezas y debilidades, que debemos tener en cuenta al momento de ir a la batalla. Podemos tener en cuenta fichas técnicas de los vehículos reales, puesto que nos encontraremos con las mismas capacidades y puntos débiles en cada uno de ellos dentro del juego.Además, cada avión y tanque tiene un distinto nivel o "tier", que sumado a su "rating", nos afectará a nosotros y nuestros enemigos en la batalla. Siempre es recomendable ir con vehículos con tiers y ratings similares, o podremos encontrarnos en una batalla yendo, por ejemplo, con un avión japonés tier 1, rating 1.0 (casi un avión de los primeros existentes, con muchas partes de madera incluso), contra aviones tier 5, rating 5.0 americanos a propulsión, es decir un jet. No hace falta decir quién ganaría en esta batalla. Lo mismo aplica a los tanques.Las mejoras y municiones de los tanques y aviones son necesarias para un mejor desempeño, y reclutar y mejorar las habilidades de nuestra tripulación también será un factor de cambio para cada batalla y vehículo.La respuesta es sí. Todo lo anterior suena genial, pero no es lo único bueno de este juego.El sonido es realmente bueno, y jugarlo con auriculares es una maravilla, aunque los ruidos de los motores de los aviones, o las explosiones de los proyectiles de los tanques a veces nos dejen sordos.Aprender a jugar bien conlleva un reto y es muy entretenido. No hay muchos juegos que tengan un buen equilibrio de jugabilidad, gráficos, entretenimiento y destreza como este, o al menos no de combate de vehículos. La estrategia es algo a tener en cuenta, por eso siempre recomiendo jugar con amigos/as, porque además de ser mucho más entretenido, sabremos dónde brindar apoyo y cómo realizar maniobras evasivas, defensivas y de ataque que nos permitan cambiar el rumbo de la partida.Los vehículos son personalizables con pegatinas reales de los distintos ejércitos, y algunas otras artísticas (muchas también reales) que harán destacar nuestros aviones y tanques, además de que uno puede crear skins personalizadas de modo gratuito descargando una plantilla, que se puede aplicar a cada vehículo. Realmente, es muy buen detalle.El juego también nos permite tener una vista de "rayos x" de nuestros vehículos en el hangar, viendo qué lugar ocupa cada integrante de la tripulación, los blindajes y las ubicaciones de los mismos, motores, tanques de combustible, sectores de almacenamiento de la munición, etc. Muy didáctico. También nos brinda info de la fabricación, tiempo de uso y lugar de origen de cada uno.No puedo dejar de mencionar además los gráficos, que son excelentes, más aún si tenemos en cuenta que el juego es. Exactamente, es gratis, lo que lo hace ideal para descargarlo, probarlo, y, si no nos gusta, eliminarlo.Eso fue todo, no especifiqué en los vehículos, escuadrones y tipos de vehículos, porque me parece una pérdida de tiempo, eso lo pueden leer en otros lados :PSaludos, espero que les haya gustado!