Warframe | ¿Buen juego?

Warframe, un juego que tuvo una gran actualización hace nada hoy está aquí para hacerse notar entre el público, y, entre todo eso, estoy yo, mostrando mi opinión y análisis del juego.Warframe:



Es un shooter de tercera persona que se encuentra disponible para PC, Xbox One, PS4, es MMORPG. El juego fue creado el 18 de marzo de 2013 por la compañía Digital Extremes.



¿De qué trata?



Es un shooter que tiene tanto modo un jugador como multijugador, es sencillo, el juego consiste principalmente en una campaña. es parecido al juego Destiny, es decir, hacer misiones yendo por planetas e ir recolectando objetos del suelo para hacerte más poderoso, y como todo juego de éste estilo, depende un poco de la suerte, ya que depende de tu suerte si un bicho de nivel alto te tira basura o una arma del nivel más alto.



¿Qué es un Warframe?



Esto lo digo desde mi propia opinión, y según lo que he visto, un Warframe es un personaje como tal, puedes personalizarlo poniendole módulos nuevos. Ahora mismo existen 50 tipos de warframes, aunque, al inicio te dan a escojer 3. También puedes desbloquear los Warframes comprando DLCs, o pagando con Platinum.



¿Cuales son los Warframes existentes?



Ash, Atlas, Banshee, Chroma, Ember, Equinox, Excalibur, Frost, Gara, Harrow, Hydroid, Inaros, Ivara, Limbo, Loki, Mag, Mesa, Mirage, Nekros, Nezha, Nidus, Nova, Nyx, Oberon, Octavia, Rhino, Saryn, Trinity, Titania, Valkyr, Vauban, Volt, Wukong, Zephyr.



50 en total.



PROs



El juego tiene unos cuantos pros:

-Es F2P

-Está en actualización constante

-El Soporte está activo

-Tiene modo multijugador y un jugador

-Tene una gran campaña

-El juego es extenso

-El juego te da para MUCHO tiempo de juego



CONTRAs



El juego tiene unos cuantos contras:

-Es P2W, no nos engañemos, con Platinum puedes encontrar todo, inclusive tu alma.

-El juego está mal optimizado, ya que incluso quitandole TODO, hasta tal punto de no tener color hace que vaya a 30 fps si no tienes GPU.

-El juego no es muy claro al inicio, y te pone muchas obligaciones.



Conclusión \ Opinión Personal



Warframe es un juego F2P que tiene mucho potencial y lo seguirá teniendo ya que es un gran juego, muy variado, y, aunque tienes problemas con el P2W tampoco te afecta mucho directamente, ya que el juego no es PvP full. El juego es F2P, pero, está mal optimizado, tiene un gran soporte, y es un poco confuso además de que dependes de tu suerte, sin embargo, aún así, el juego es buenísimo.



Podríamos finalizar diciendo que recomiendo Warframe a todo aquél que esté buscando desestresarse o divertirse un rato e incluso viciarse, y, aunque recomiendo jugar con amigos, no siempre es posible, sin embargo, si puedes hazlo!.