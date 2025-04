Warcraft 3 un juego muy entretenido que te encantara

Aquí otro videojuego de estrategia en tiempo real Warcraft 3 Reign of Chaos desarrollado por Blizzard Entertainment, basándose en el seguimiento de la historia medieval de Warcraft donde implementaron mejores gráficos en 3D además de muchas razas nuevas que aparecerán.

INTRODUCION A SU HISTORIA





El proceso del juego consiste en administrar los recursos disponibles que serán madera, oro y alimento con el fin de desarrollar unidades de combate, reunir tu ejército y dirigirlo en contra de los enemigos hasta destruir todas sus estructuras. De allí ya empiezan las estrategias de ataque o defensa, su producción todo eso en las 4 razas o civilizaciones conocidas como los orcos, humanos, muertes vivientes y elfos de la noche.todo comienza con un sueño que tiene el jefe orco hijo de durotan Thrall, que es una premonición de lo que va a pasar, donde se aparece un nuevo aliado el profeta que le revelara lo que le depara el futuro, antes de eso le advierte a thrall de que debe reunir a su pueblo, abandonar lo más rápido posible las costas y llevarlos hasta las tierras lejanas de kalimdor que será la única manera de hacerle frente a la gran sombra ardiente de de demonios que se aproximan, donde thrall mediante sus presentimientos y lo que le dicen los espíritus lo más seguro para él, es confiar en el profeta.Luego de haber pasado 3 días Thrall ya había organizado un pequeño campamento para que se reunieran todos los de sus clanes, solo esperando su llegada y más la del profeta que aún no había aparecido, se preocupaba porque Grom Hellscream su hermano y el clan warsong no habían llegado, al poco tiempo se aparecen unos soldados humanos que reclaman a los orcos haber violado la ley de internamiento de la alianza y que además tenían a un líder de ellos, le exigieron su rendición, donde Thrall se da cuenta de que habían capturado era a Grom y se enfurece hasta vencer los humanos y rescatarlo. Luego de ser rescatado Grom, Thrall le dice que es momento de abandonar las tierras de los humanos donde Grom les da la idea de tomar los barcos de los humanos y con su clan ya listo embarcar, dejar dichas tierras y navegar hacia kalimdor. Para ser un poco más directo el profeta sabía algo que las demás razas no sabían, pues le advirtió a los humanos la misma situación y que debían viajar al mismo sitio que ya falta poco para que el mal se acerque. Controlaremos a personajes además de Thrall a Arthas, Jaina Proudmoore o Tyrande Whisperwind. Donde luego del aviso del profeta Jaina y el príncipe Arthas se reúnen para ir al lugar donde el profeta le había nombrado pero antes pasarían para inspeccionar las aldeas de la carretera del Rey, donde empiezan a encontrar la plaga que se va esparciendo que hasta el terreno y ambiente se hace putrefacto hasta encontrar unos demonios causantes de la plaga con un líder llamado Kel`thuzad, que dice no ser el responsable principal de la plaga ya que el sirve al señor del terror, Mal`Ganis quien quiere convertir el planeta tierra en un paraíso de eterna oscuridad y maldad pero que de igual manera quiere eliminar la pureza de esta tierra.Luego de matar al Kel`Thuzad empieza a extenderse la plaga de muertos vivientes, destruyendo a todos los seres vivos y dejando solo muerte y oscuridad en su camino. Donde Arthas y jaina y otro civilizaciones, ademas de los orcos empezaran a luchar por defender el planeta tierra y eliminar esa plaga y a su creador y señor Mal`Ganis. La plaga no tenia solo por objetivo matar sino convertir los vivos en muertos vivientes para ayudar extenderse mas rapido y servir a Mal`Ganis. Despues de tanto buscar cuando llegan a una ciudad, Arthas determina que ya los aldeanos habian sido infectados por lo tanto habia que purgarlos donde jaina y otras tropas se retiran para no mirar lo que estaba por pasar. Arthas antes de empezar a purgar se encontro con Mal`Ganis, quien a los aldeanos que aun quedaban sanos los estaba convirtiendo en muertos vivientes, Arthas enfurecio y intento parar a Mal`Ganis, le ofrecio pelear alli uno contra uno, mientras Mal`Ganis le dijo que su muerte aun no habia llegado, espera y veras tu verdadero futuro verdadero Arthas y se fue. Arthas no pudo pararlo y empezo a purgar todos los infectados.Arthas le sigue el rastro a Mal`Ganis a tierras oscuras donde consigue eliminando a sus protectores una espada conocida con el nombre de frostmourne, que le daria un poder increible al que le lleve con el pero ademas llevaria una maldicion, Arthas por su pueblo no lo duda y toma la espada con el fin de derrotar a Mal`Ganis y eliminar la plaga. cuando consigue a Mal`Ganis este le dice a Arthas que el señor Oscuro le hablaria por medio de la espada ya que su corazon se haria malvado y Arthas no lo escucho y elimino a Mal`Ganis.Luego se adentro en los desiertos helados de northrend, que fue atormentado por la voz de la espada y perdiendo la razon, que ahora iba a ser guaido por la oscura volunta de la espada planeando volver a lordaeron y reclamar el trono.El poder de la espada cego por total a Arthas mato a su padre el rey y tomo el trono sus caracteristicas fisicas habian cambiado tambien. De alli empiezan sus derramamientos de sangre conducidos por la espada, eliminaria a humanos, elfos y todo lo que estuviero en el camino de Arthas el caballero de la muerte.Ademas de seguir este grandiosa campaña se podra jugar en modo LAN en otros mapas donde podras elegir entre varios heroes y jugar partidas 5vs5 o crear tus propias partidas y conectarte con amigos para disfrutar de este grandioso juego. No esperes mas si eres apasionado de estas grandes historias en campañas y llenarte de imaginacion este es tu juego Warcraft 3 Reign of chaos.2 GB DE RAMProcesador intel core CPU 1.10 GhzSISTEMA 32/64