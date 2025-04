Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo de las nuevas noticias de la nueva entrega de Warcraft III Reforged, no sola mente noticias si no lo que me parece este juego y algunas perspectivas al mi al parecer. Espero que le guste el artículo y lo disfruten.

Bueno amigos les vengo hablar sobre este grandiosa entrega de Blizzard de su próximo juego que todo ya sabrán sobre esta noticia del nuevo Warcraft 3 Reforged, o como todo conocen el nuevo Warcraft 3 remasterizado que cuando me vi este grandioso tráiler que dé con la boca abierto se los juro que no me esperaba que saliera la remasterización de warcraft, me gustó mucho el tráiler aquí se los dejo para que queden boca abierta de esta gran entrega de Blizzard.





Si nunca jugaron wacraft 3 no tuvieron infancia, bueno les daré un breve resumen para que sepan que trata el juego como tal. Es un juego de estrategia donde deberás de construir tus bases acumulando oro y otro cosas para hacer crecer tu base y reunir más tropas para atacar a las bases enemigas, no solamente en construir si no usar más que todo un campeón que deberás usando dependiendo que parte de la historia estés de wacraft.

Cuando vi el tráiler me quede loco jaja y emocionado por esta entrega que viene aproximadamente su lanzamiento será en el 2019, según lo que leí dicen que sacaran primero el Beta para los primero y después el juego Completo. Empezare a reunir desde ya jaja para comprarme este juegazo.





Si me pongo analizar el tráiler del gameplay del juego no cambia mucho el sistema de juego, todo está casi igual tanto el interfaz que tenía antes el Wacraft 3, como a la hora de seleccionar a las tropas y campeones de juego todo está igual, tanto su historia. Por lo que he visto solo cambiaron los gráficos del juego que quedaron demasiado bien los nuevo diseños de los mapas, personajes y miles de otras cosas más. Todo muy bien supongo que pondrán nuevos eventos dentro del juego nuevas animaciones y escenas supongo no lo tengo claro ya que no tengo mucha información.





Si nos fijamos bien del cambio que tendrá Warcraft 3 a wacraft 3 reforged, es grande ya que los volvieron hacer con la misma historia pero con nuevos diseños como yo diría ULTRA HD 16K :v jajaja, ósea remasterizado, yo opino que será unos de mi juegos favoritos del nuevo año 2019 y esperare su entrega.

Este juego de estrategia fue mi infancia en realidad lo jugaba mucho y me entretenía, me encantaban sus escenas son épicas, con esta nueva entrega me dará muchas nostalgia el juego.

El juego también dispondrá para jugarlo online ósea con tus amigos en duelos épicos de construcciones y unir tropas y tu campeón favorito para destruir sus bases y ganar la partida como todo un Pro de wacraft.





Bueno espero que les haya gustado el articulo disculpen si le falto información ya que no conseguir muchas porque está recién el juego pero me explique bien creo, sin más que decir les mando un saludo y espero que les haya gustado.