War Thunder (TheLeguend1001)

War Thunder es un videojuego contextualizado principalmente a la Segunda Guerra Mundial donde podremos escoger un país del cual seremos parte.

Los paises son: Reino Unido, Italia, Francia, Japón, Alemania Nazi, Estados Unidos y La Unión Sovietica.



Al juego lo podemos dividir en tres secciones, aereo, maritimo y terrestre, ya que son los tipos de vehículos que se pueden utilizar, cada uno con su respectivo modo de juego, entre los cuales podremos elegir distintos modelos de vehículos, es decir, jugamos el modo que es con aeronaves, al entrar podemos seleccionar una nave de las que esten disponibles, teniendo distintos modelos como: I-15 M-22 o I-16 tipo 5.

Igualmente con los vehículos terrestres y maritimos tendremos distintos modelos de cada uno.



Tutorial (es)

Al inicio del juego con lo primero que nos topamos es con un tutorial (no recuerdo si tú escoges el tipo de tutorial o el de la aeronave es el primero), en este nos enseñan lo básico del vehículo que hayamos seleccionado, en mi caso fue el de la aeronave, nos enseñan a como volarla, controlar la velocidad, como girar con ella, como apuntar y, claro, como disparar.

Como ya dije, yo pase el tutorial de la aeronave, sin embargo, cada que querramos jugar con un vehículo de otro tipo (maritimo o terrestre) podremos mirar el tutorial de cada uno de estos, es decir, tenemos los 3 tutoriales disponibles, así puedes probar los 3 tipos de vehículos y escoger el que más se adapte a tu modo de juego o a tus preferencias.

Lo que yo hice fue pasar el tutorial de aeronave, jugar unas tres partidas e irme al de terrestres, sin embargo, en este ya no pase el tutorial, no sé, creí que ya tendría la práctica de otros juegos de guerra y cuando entré empece a descubrir que tenía ciertas cosas que otros juegos no tenían, así que bueno, toco ir aprendiendo sobre la marcha.







¡A la batalla!

Después de pasar el tutorial nos toca embarcarnos a la batalla, para lograr esto es tan simple como ir al centro superior de la pantalla y clickear sobre el rectangulo rojo que pone "¡A la batalla!", el buscador de partida se activara y en un par de segundos encontrará una partida adecuada para nosotros.

Lo de buscar partida es simple, como cualquier otro juego en linea, no deberían tener problemas con eso, lo que quiero resaltar aquí es como cambiar el vehículo, lo que les vengo diciendo desde hace un muy buen rato, es decir, como seleccionar si queremos jugar con aviones, barcos o tanques, esto lo haremos seleccionando lo que esta justo abajo de "¡A la batalla!" (en el caso de la captura es donde dice "Batallas aéreas"), al clickear ahí se nos desplegara un menú donde podremos seleccionar el tipo de batalla, aerea, naval o terrestre, además, hay más modos, es decir, podremos seleccionar entre "arcade" (que es el que jugue yo) y "realista" (este ni lo toque), les recomiendo comenzar jugando el "arcade" ya que me parece es el más fácil e indicado para aquellos que venimos comenzando.







Mapa y selección de vehículo

Antes de comenzar la partida se nos desplegara en la pantalla un mapa donde podremos ver la posición de las tropas aliadas y de las enemigas, la cantidad varía según el modo de juego, ejemplo, si jugamos a batalla aérea seguro que habrá muchos enemigos y muchos aliados (unos 100 entre todos), sin embargo, si jugamos a batalla terrestre lo más seguro es que solo encontremos, no sé, unos 40 entre todos, en fin, este mapa nos ayudará a ubicarnos un poco antes de comenzar la batalla, aunque de todas formas tendremos un minimapa todo el tiempo para verificar nuestra localización.

Tenemos tambien un seleccionador, donde podremos elegir que vehículo de los que tengamos disponibles utilizar, les recuerdo que esto varía por el tipo de batalla, en mi caso tengo 3 aviones (para batalla aérea, claro) y 2 tanques (para batalla terrestre), me parece, además, que entre más vehículos de un tipo tengamos más oportunidades de "revivir" tendremos después de que destruyan uno de nuestros vehículos, quizá se pregunten ¿Esto por qué? Bueno, esto es porque al momento de que nos destruyan uno de nuestros vehículos (ósea, que nos maten) podremos escoger alguno de los que aún no han sido destruidos, esto quiere decir que si tenemos 3 aviones, nos tendrán que destruir 3 veces, una con cada avión, para podernos sacar de la partida, lo cual me parece muy bueno, es más divertido si se tienen más intentos, aunque no tantos como para que no nos importe morir, es algo nivelado.







Batalla aérea

En este modo de batalla nosotros seremos una nave aérea (creo se sobre entiende con el nombre de la batalla), nuestro objetivo será destruir vehículos terresres, sin embargo, el equipo enemigo tendrá el mismo objetivo, así que tendremos que tener cuidado con los aviones del equipo rival, ya que estos pueden destruir tanto a nuestras tropas terrestres como a nosotros, y recordemos que hay un cierto número de "vidas", así que me parece que de alguna forma hay dos maneras de ganar, o acabas con todas las tropas terrestres del enemigo o acabas con los aviones del enemigo, ya que bueno, si este ya no tiene como atacar a nuestras tropas terrestres, no tienen como ganar, o al menos eso supongo, creo que realmente no me pase nada de eso, sea como sea, si logras tirar a todos los aviones enemigos pues seguro tendrás mayor fácilidad para destruir los vehículos terrestres, así que bueno, creo que el punto se entiende.







Batalla terrestre

Este tipo de batalla es algo que ya se ha visto en otros juegos, aún así, estos desarrolladores hicieron tan buen trabajo con este juego que incluso algo que parece similar a otros juegos se vuelve mucho más entretenido. En este modo de juego manejaremos un tanque seleccionado entre nuestras posibilidades, el objetivo es capturar los puntos, hasta ahorita me he topado con dos tipos distintos, una partida con 3 puntos (Punto A, Punto B y Punto C) y otra partida con un solo punto (Punto A), esto tendremos que hacerlo cuidandonos de los tanques enemigos que, claro, tienen el mismo objetvo que nosotros, capturar los puntos, para esto podremos contraatacar defendiendonos a "plomazos", mientras a la vez cuidamos de que no nos destruyan y de que no invadan los Puntos, sin embargo, en este modo de juego observe algo más entretenido, esto es que podemos, en cierto momento de la partida, cambiar a una nave aérea, ósea, podemos estar usando un tanque y 5 segundos después controlar un avión, esto es genial porque le agrega más opciones y más probabilidad de distintas estrategias, lo cual hace que sea más divertido.







Gráficos y "realismo"

Me gustaron mucho los detalles de este juego, humo saliendo de algunos vehículos destruidos, nave callendo después de recibir cierta cantidad de disparos, realmente me agrado mucho. Hay muchos detalles que hacen la experiencia de juego más comoda y "realista", cosas que no solemos encontrar en otros juegos, por ejemplo, aún recuerdo cuando en el GTA San Andreas había unos postes que no se podían tirar por nada del mundo, no importa que chocaras contra ellos con un carro, un tanque o incluso con una avioneta, nada los tiraba, este juego, por su parte, cumple con esa necesidad visualde cada ser humano de ver algo que consideramos muy predecible, y es que si un tanque de toneladas choca contra un poste o un árboll a 50 KM/H, el árbol o poste caeran, así es, podemos ir por ahí tirando árboles, arbusto, incluso si llevamos cierta velocidad podemos tirar algunos muros o rejas, esto, en mi opinión, es muy bueno, le da un sentido de más realismo a la cosa, además, si algún tanque o avión explota, este quedará en el campo de batalla y podemos usarlo como cobertura o chocar contra él, ya que muchos otros juegos lo que hacen es quitar el vehículo destruído, y bueno, hay muchos detalles más que no pongo para hacer mucho bulto pero realmente me encanto todo lo que tiene este juego.







Opinión general y conclusión

Este juego se puede resumir en dos palabras, Realmente Increíble, en serio, es simplemente grandioso, supero por mucho mis expectativas e hizo que un juego de este tipo (tanques, aviones, barcos) me encantara, cosa que jamás había pasado, en serio, estoy 100% seguro cuando les digo que lo prueben, es simplemente asombroso, además, en el momento en el que estoy haciendo este artículo hay un par de misiones de este juego aquí mismo en Gamehag que en total te dan como 300 gemas, así que bueno, 300 gemas por jugar un asombroso juego, es genial, en serio.

Yo lo jugué por estas gemas pero, wuau, simplemente es de los mejores juegos de guerra que he jugado, 100% recomendado.