War of Tank

War of Tank es un juego que mezcla la temática de tanques y aviones en un sólo juego, incluso existen batallas aéreas cuando juegas tanque. El juego en general me ha parecido bueno, la forma en la que consigues cosas es bastante rápida y selectiva, además son batallas rápidas y dónde tienes un máximo de tres vidas. Lo jugué con un colega y fue genial. Es bastante recomendable para empezar a jugar a estos tipos de juego, la verdad es que es genial.



Quizás le falte el factor campaña, que le dé un toque más individual y menos centrado a un MMO, para que las personas que gusten de un online y de una buena campaña, tengan cabida en este videojuego.



A lo hora de los tipos de tanques, existe muchísima variedad. He podido probar todos y la verdad, sienta bastante bien que existan más de una forma de jugar a un juego de este tipo. Los tanques ligeros son bastante versátiles y sencillos de jugar, quizás tienen el inconveniente de que una persona con experiencia te pueda volar muy fácil con un pesado a mucha distancia, pero con práctica, se puede lograr esquivarles. Los medios son una buena mezcla de los ligeros y pesados, pero igualmente para mi gusto se quedan cortos. La palma se los llevan los pesados y antitanques. Los pesados son un tipo de tanques que recomiendo a gente con experiencia, pero que en unas buenas manos pueden ser divertidos y una arma de destrucción masiva, tienen muchísimo rango. Los antitanques pueden llegar a ser lo más divertidos de todos, ya que pueden destruir totalmente a un pesado, gracias a su gran rapidez, pero son súper endebles, por lo que sugiero que los novatos no empiecen por ahí.



A lo hora del control, el sistema lo veo algo novedoso y único, con el tema de la mira que comienza a girar con retardo, ya que el cañón no gira a la velocidad de la cámara. Quizás puede ser incómodo, pero aún así creo que está bien ya que logra recrear bastante cómo sería una verdadera batalla.



El tema de los aviones, en mi opinión, no debería estar en el juego, "quien mucho coge, poco abarca". Creo que han pecado de avariciosos, ya que el sistema de control de los aviones para es bastante pobre y se hace un poco confuso a lo hora de golpear, y de hecho, lo es tanto que los desarrolladores decidieron poner una ayuda al apuntado, para saber a donde disparar, ya que sin ello es imposible calcular dónde hacerlo. Por esos motivos, me parece muy desastroso el tema aviones, pudiéndose mejorar en muchísima medida, simplemente gracias a una mejora de control.



El juego gráficamente está bastante bien. Yo lo pude disfrutar a calidad Ultra y estaba bastante bien. He conocido unos pocos juegos de este estilo, y la calidad gráfica, me ha gustado bastante.



Los escenarios son bastante bonitos y algunos con terrenos irregulares, lo cuál está bastante bien y algo que me gustaría destacar es su amplitud. No sería bueno poner un escenario no muy grande donde podría verse un acoso al punto de respawn, y también si un mapa es demasiado grande, dónde tendríamos que recorrer aburridos trayectos hacia la batalla. Éstos factores están bastante bien balanceados en el juego ya que, es cierto que debes llegar al combate, pero es lo suficientemente pequeño para que no exista un fácil acceso de los rivales a un punto de respawn y se haga infumable la partida.