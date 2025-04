Votaciones y los Artículos en Gamehag

Hoy en día Gamehag se ha vuelvo una de las mejores páginas que existen respecto a su modalidad de obtener dinero y juegos gratis a través de diferentes tareas con un sistema completamente legítimo. No hace mucho, la página implemento una manera “Más fácil” de evaluar la mayoría de los artículos con la colaboración de todos los usuarios de la plataforma. Suena algo excelente ¿Verdad? Pero no todo es color de rosas… Es por eso que hoy tocaré este tema (Con algo de Humor), y claro, también los artículos. Espero que sea de su agrado (Era más largo, pero me decía que tenía demasiados caracteres el artículo)

El sistema de votación es una función de la plataforma la cual permite que todos los usuarios puedan dar su opinión de un artículo que aún no ha sido publicado, es decir, no ha sido verificado si es adecuado para la plataforma. En dicha sección los usuarios podrán dar su opinión en los comentarios y mencionar qué cosas le pueden faltar al artículo o simplemente descartar si es plagio o no. Luego de haber realizado una verificación correcta en los artículos, la página premiará a dichos usuarios con una cantidad de gemas de almas considerables por haber colaborado en la ayuda de verificaciones de artículos. Todo este proceso se lleva a cabo con una encuesta adicional en donde se verifica si un artículo contiene posible plagio y spam, como también, que no lo tenga.





De acuerdo a lo que selecciones, la página te enviará a diferentes funciones. Si seleccionas en “Sí”, de que el artículo contiene plagio o spam, simplemente la página te enviará a otro artículo a evaluar (Si es que hay algún otro artículo para votar disponible). Si seleccionas “No”, la página te enviará directo a una encuesta en donde a pesar de que el artículo no sea plagio ni spam, deberá pasar los criterios mínimos obligatorios para ver si será aprobado o rechazado.





Todo bien hasta ahora ¿Cierto? Pero qué ocurre con esos usuarios que solamente se dan la tarea de descartar como plagio o spam a artículos que fueron hechos con gran esfuerzo por algún usuario de la página (Porque hacer un buen artículo se toma sus horas a veces).





Cabe mencionar que existe un factor, extraño, por así decirlo en estos casos donde se evidencia de que existe una mala evaluación por parte de los usuarios de la comunidad. ¿A qué factor me refiero? Pues varios de los usuarios que han tenido este problema, mencionan que con tan solamente volver a mandar el artículo, tal como estaba, pero que simplemente agregando “Este artículo fue creado por mí”, se les ha sido aceptado inmediatamente… Cuando lo único que hicieron fue agregar esa palabra. Imaginen las caras de esas personas al ver eso.





Por esa misma razón, vengo a traerles un poco de información para que los usuarios que capaz aún no entienden bien el manejo del sistema de votos, aprendan a usarlo correctamente para que de esta manera mantengamos una mejor estadía en Gamehag, y claro, crear una mejor comunidad entre todos los usuarios.



Las opciones en el sistema de votos



1.- ¿Está escrito correctamente?: En esta sección, como su nombre lo dice, solamente verificaremos si el artículo se encuentra con una ortografía y gramática impecable, sin ningún tipo de fallos. Si ves que el artículo no contiene ninguno de esos errores, vota porque está bien escrito seleccionando el pulgar hacia arriba. Si ves que contiene muchos fallos (Demasiados), entonces simplemente votas por la opción del pulgar abajo.





2.- ¿La temática del artículo va acorde con la del portal?: Cuando lleguemos aquí, tenemos que tener en cuenta que el portal de Gamehag, únicamente está basado en juegos o mecánicas de la misma plataforma. Nada de películas, animes, libros, etc. Si ves que el artículo a evaluar contiene contenido que va a lo acordado con la página, seleccionas el pulgar arriba. Pero si ves un artículo que contiene algo totalmente fuera de lugar, sin importar que tan bueno sea y que aporte algo nuevo al tema, entonces debes de seleccionar el pulgar abajo. Recuerda nuevamente, el portal solamente va dirigido a juegos y cosas de la misma plataforma (Como lo que yo hago ahora para instruir a usuarios que sean nuevos).





3.- ¿El artículo aporta nueva información al portal?: En esta parte tendremos que fijarnos bien respecto a si ya el tema a evaluar se ha hablado demasiadas veces. Por ejemplo, Fortnite, que es un juego del cual ya se ha hablado tantas veces y generalmente siempre va con lo mismo, simplemente que agregando alguna u otra cosa distinta. En ese caso, no, el artículo no aporta nada nuevo al tema y seleccionas el pulgar abajo. Si el artículo a evaluar contiene una información que para nada está en el portal o un porcentaje muy pequeño de las personas conoce de lo que allí se habla, entonces sí, el artículo aporta algo nuevo al tema, seleccionas el pulgar arriba.





4.- ¿El artículo se entiende completamente y es interesante?: Aquí tendremos que fijarnos de dos cosas. La primera va con que toda la información que se está dando, sea completamente entendible, que no te deje con ninguna duda y lo entiendas perfectamente. La segunda es que el tema esté escrito de una manera que te llame mucho la atención, que te parezca muy interesante y que te motive a seguir leyendo un poco más del contenido que contenga dicho artículo. Si el artículo contiene uno de esos aspectos o ambos, seleccionas el pulgar arriba. De no ser así, el pulgar abajo.





5.- ¿El artículo se encuentra entre las tendencias actualmente?: Dependiendo del juego que se hable, esta opción varía. Nuevamente tomaré como ejemplo el Fortnite, en sus inicios era una gran tendencia en la página, en las plataformas y en todo el Internet. Por lo tanto, allí se colocaría con el pulgar arriba. Pero como todo a su tiempo queda atrás, actualmente si se hablara de ese juego, se debería es colocar el pulgar abajo. Otro artículo que actualmente podría ser considerado tendencia es el nuevo Devil May Cry 5, artículo que por cierto fue escrito por un usuario hace unos días atrás.





6.- ¿Las imágenes del artículo van acorde con el tema y son de buena resolución?: Deben fijarse muy cuidadosamente aquí, debido a que también comúnmente los artículos son rechazados por la falta de imágenes en el mismo. Vamos a ser sinceros, un artículo con puros escritos y ninguna imagen puede llegar a causar sueño… Si ves que un artículo contiene imágenes de muy buena calidad y que a su vez van ligadas perfectamente al tema del cual se habla, entonces selecciona el pulgar arriba. Si ves que no hay ninguna imagen, si son de mala calidad o simplemente que no tienen sentido con el contenido del artículo, seleccionas el pulgar abajo.