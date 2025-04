Esta noche les hablare de, un MMORPG gratuito desarrollado porestudio encargado del juego de parte de la compañía, fue lanzado al publico el 5 de octubre de 2011 teniendo ¨bloqueo de región¨ en ese entonces.es un juego inspirado en la mitología celta, es una precuela de un MMORPG llamadoesta ubicado en el mismo mundo depero este ocurre cientos de años atrás,esta sumergido en un tiempo de guerra y caos.Al terminar la personalización de tu personaje te introducirás en el primer tutorial, pero este gira entorno a la historia, teniendo que rescatar a la princesa del reino y luchando con una bestia (araña gigante), dándote en una de sus escenas un pequeño vistaso del enemigo que esta detrás de todo esto.El juego te limita a jugar solo o con un numero determinado de compañeros 8-10 por equipo, ademas de que al empezar el juego esta centrado en la ciudad principal y para combatir tienes que elegir ciertas misiones, transportándote a zonas con un tamaño y enemigos limitados por área, (pero aun así es muy bueno, entretenido y divertido), su escenario de batalla va aumentando su dificultad y tamaño a medida subes de nivel, te cruzaras con diferentes zonas, enemigos y jefes finales cada vez mas y mas complicados.cuenta con 12 personaje/clases, el genero de los personajes no se cambia, es decir que si el personaje es chico no tienes la posibilidad de cambiar a chica, y su personalización es muy baga (por llamarlo de alguna forma), ya que solo te permite personalizar algunas pequeñeces de tu personaje sin salir de su temática, cada personaje tiene habilidades y uso determinado y centrado en el desarrollo de tal, aun así su jugabilidad es muy divertida y dinámica.(Gracias a Dios lo eliminaron xd), pues si chicos el juego antes poseía el tan mencionado ¨bloqueo de región¨, pero ya se pudo presenciar su expansión y creación de servidores nuevos, eliminando así su bloqueo para, sumando una gran cantidad de jugadores nuevos.Vindictus cuenta con una ambientación detallada, en sus combates al golpear a un enemigo, el enemigo puede soltar su arma dándote la oportunidad de tomarla y usarla en su contra o incluso usar el cuerpo de tu propio enemigo y arrojarlo ya sea para golpear a otro enemigo o solo por diversión, el juego también cuenta con la destrucción de ciertos objetos en el mapa, ya sean paredes, jarrones, columnas, etc, sus mazmorras están repletas de trampas por doquier, las cuales te recomiendo evitar si quieres continuar con la misión, el juego esta desarrollado con un motor gráfico Source de Valve, por lo que sus gráficos están bien adaptado a la temática del juego,En lo general se dice que este juego no es, lo que si puedes comprar invirtiendo dinero son skins para tu arma o para tu personaje, o quizás algunas otras cosas que no ayudan al desempeño del personaje, aun no estoy muy claro del tema, pero preguntado esa fue la respuesta que pude obtener.En lo personal el juego me gusto mucho, aunque tiene algunos puntos que no me terminan de convencer, pero eso no limita a que me divierta y deje de dedicarle sus horitas al juego xd, una de las cosas que mas me gustan son las habilidades de cada personaje, cada una de ellas puede lograr que te enamores del personaje y dejándolo como tu favorito.En calificación le doy, ya que dije que en algunas cosas no me convence del todo, si les gusta esta clase de juegos se los recomiendo o al manos les digo que lo prueben para que comprueben lo que digo, gracias y hasta la próxima amigos :3.