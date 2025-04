Valhall Game (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de un juegazo que se estrenara muy pronto llamado “Valhall”, ojo aún no está disponible pero pronto lo estará, según he leído será un battle royale pero mucho más distinto que la mayoría que solemos ver de armas de fuego, esta vez será un battle royale pero de armas de cuerpo a cuerpo al modo de batalla vikingas, también se dice que tendrá historia y otras cosas que aún no se han revelado. Sin más que decir espero les guste el artículo y lo disfruten.

Valhall un juego que se estrenara dentro de unos meses y quizás falte muy poco para su estreno, si nos fijamos bien ya lo podemos ver en Steam ofreciéndonos información del juego y sus trailers por supuesto, por otra parte el juego nos ofrecerá un modo de juego bastante famoso y muy divertido, si mi amigo el juego contiene battle royale, pero tranquilo si no eres tan fanático de este modo de juego o género y ya estas arto de los battle royale, tendrá también otro modos de juegos multijugador aún no revelados, y también podrás jugar sin internet en el modo historia (creo). El juego será del género acción, aventura y battle royale. Estará disponible para las consolas Playstation 4, Xbox One y obviamente que para PC, así que si tienes buena pc y quieres jugar algo distinto este será tu opción cuando se estrene.





Por otro lado Valhall será un juego battle royale al estilo medieval de las épocas antigua, donde viviremos una experiencia diferente, habrán batallas cuerpo a cuerpo en un gran campo de batalla, donde solo tendremos como armas espadas, hachas y arcos hasta el momento, donde solo un jugador o un grupo de jugadores será el vencedor de esta batalla medieval. El juego lo presenciaremos tanto en primera como en tercera persona hasta el momento, lo digo de esa manera porque aún no se ha estrenado y sigue en desarrollo.

Deben de tener en cuenta que si me equivoco en algunas cosas a la hora de su estreno, es porque cuando está en desarrollo puede que cambien muchas cosas, hasta lo dice el mismo steam en un aviso.

Algo que me ha sorprendido de este juego son sus batallas, se ve estupendo y algo emocionante. He notado que en el juego habrá una Espada súper OP, llamada también como “La espada de Odín”, bueno no me sorprende ya que le pertenece a un dios que esperaban que no iba esta op jeje, se nota en el tráiler como manda a volar a los vikingos y todo lo del entorno tanto, castillos, casas, Etc.





Como veneremos el juego no ofrece un entorno bastante hermoso de la época antigua, tanto como castillos, barcos vikingos, vegetación, Ciudades, pueblos, entre otras cosas. Sin embargo el juego tiene unos detalles que no lo tengo claro, porque he visto que tendrá varios lugares, puede que el juego tengan un mapa gigantesco para el battle royale o quizás será mundo abierto en su historia, aun no se revelado a la comunidad fanática de este juego ese tipo de información, pero pronto lo sabremos.





Gráficos: El juego tendrá unos graficazos que otro tipo de nivel, que asombran un montón. Como verán tiene unos entornos muy bellos y bien detallados, en el cual yo diría que no me quejo de nada, además el diseño del mar, árboles y todo lo demás del entorno del mapa se ve estupendo, por otro lado el diseño de los personajes o mejor dicho los vikingos se ven súper realistas, como su serie. Si amigo había olvidado decirles que este juego fue basado en una serie de vikingos que si te fijas en los personajes son los mismo creo, lo encontraran en Netflix la serie es muy buena. Yo le doy un 10, espero que cuando se termine de desarrollar me sorprenda aún más este juegazo.







Para finalizar espero les haya gustado el articulo y lo disfrutaran, me disculpa por no sacarle mas contenido al juego no encontré mucho y trate de sacarle para que estuvieras informados de este juegazo. Además espero que cuando salga el juego sea uno de sus más deseados de este año 2019, lo recomiendo un montón, claro deben tener en cuenta que este juego será algo caro en steam, lástima que soy pobre jaja, bueno lo importante es que podremos verlo algunos en youtube jeje. Sin más que decir me despido y les mando un abracito a todos mi panitas.

Aquí les dejo un tráiler del juego: