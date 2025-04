¿Vale la pena Ace Attorney Trilogy?

En este articulo me centro en dar mi opinión sobre el juego Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, antes exclusivo de Nintendo, hoy multiplataforma.

¿Vale la pena comprar Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy para PC y consola?

Phoenix Wright: Ace Attorney es una saga magnifica e icónica de la Nintendo DS, incluso pensé que era una exclusividad de Nintendo y que no llegaría demás plataformas que no fueran las consolas portátiles de dicha compañía. Hace unas horas en Steam, al igual que en XBOX, Play Station 4 y Nintendo Switch salieron a la venta los primeros 14 capítulos de esta entrañable entrega de Capcom, reuniendo así los primeros tres juegos de Phoenix Wright: Ace Attorney que aluden al protagonista original. Se nota que a Capcom le encanta traer a la vida sus viejas glorias, un saludo a Resident Evil 2. Antes de darte mi opinión, déjame contarte la primicia del juego por si nunca has tenido la oportunidad de jugarlo aunque sea en un emulador.



SINOPSIS:







En el primer juego de Phoenix Wright: Ace Attorney eres un abogado novato y nervioso de nombre Phoenix que tendrá su primer juicio. Con mucha audacia y determinación terminarás por ganar el caso, sin olvidar que fue gracias a la ayuda tu jefa y mentora Mia Fey. En el camino te encontrarás una infinidad de obstáculos que harán más divertida y trágica tu travesía, como defender a un actor famoso de la televisión nipona, resolver el asesinato de tu jefa (Mia Fey), encontrarse con su hermana la cual ve espíritus y es una especie de bruja y más, pero además deberás encontrar pistas claves para poder avanzar en el juego y escuchar bien los testimonios de los acusados para no perder el caso. La trilogía original es clásica ya entre los video jugadores, si no has jugado ninguna entrega, es el momento de hacerlo.

No cabe duda de que Phoenix Wright es el abogado más famoso de los videojuegos, eso lo ha llevado a participar en colaboraciones con otros juegos como El Profesor Layton, otro juegazo de la Nintendo DS.

OPINIÓN:

Desde que lo jugué me enganchó poder ser un abogado, incluso por un tiempo hasta me planteé ser un abogado solo por influencia de Phoenix Wright eso deja en claro lo bueno que es este juego y vale la pena comprarlo, ¿pero comprarlo en Pc y consola?

Viendo el precio que tiene actualmente me da un poco de cosa quererlo comprar y ver que cuesta más caro de lo que debería, vamos, que es un juegazo pero que no creo que valga 30 Euros (600 pesos mexicanos), el único juego por el que pagaría esa cantidad es por Master Chief Collection de Halo que saldrá en PC pronto (y creo que valdrá hasta más), ¿por qué por halo si merece la pena? Principalmente es porque Halo tiene entregas más recientes y Phoenix Wright: Ace Attorney es de la época del DS, aunque pensándolo bien, si pagaría los 600 pesos si fuera la entrega que sacaron para el 3DS pero no por algo tan viejo que lo único que tiene de novedoso es que ahora lo puedes jugar en PC y consolas. Desde mi punto de vista me convendría más comprarme una Nintendo DS, también los juegos por separado y de paso el Pokémon Platino, lo único caro sería la DS pero por consecuencia me compraría todas las entregas de Ace Attorney por un precio más accesible. Otra cosa que obstaculiza mi deseo por comprarme Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy es la barrera del idioma, actualmente solo cuenta con el idioma ingles y japones, mientras que en las entregas de la Nintendo DS si hay el idioma español y demás idiomas.

CONCLUSIÓN:

En conclusión, si te sobra el dinero y no lo has jugado, anda, es tu oportunidad, pero si eres como yo que ya lo jugamos en su tiempo no lo recomendaría, mejor desempolva tu vieja Nintendo DS y revive tu infancia con este juegazo. Tal vez algún día Steam se pone de buenas y le pone descuento, ahí si aprovecharía y me haría con el.