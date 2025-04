Undertale(review)

Buenas damas y caballeros hoy les traigo una review sobre Undertale, un magnífico juego indie con una historia y personajes destacables. De buenas a primeras de puzzle,pero,a medida que vayamos avanzando nos daremos cuenta de la profundidad y de la maravilla de este juego,sin nada mas que decir,empecemos.

Historia(extra/originalidad/lore,etc).

La historia y la forma en que se lleva el juego es excelente. Nos presenta la posibilidad de completarlo de 3 formas:

La neutral, La genocida y

La pacifista. Y no es como que la selecciones cuando empiezas y es completartelo lo mismo pero diferente. Lo que hagas repercute en todo, es lineal y de relaciona de formas peculiares a través de personajes que rompen la cuarta pared (como flowey). Para darles un ejemplo, si completas la ruta genocida antes de la pacifista es final de la pacifista se verá modificado permanente mente ya que tu diste tu alma a cambio de poder volver al juego. Es realmente un gran trabajo y todo lo que haces tiene consecuencias y el juego logra transmitir bien los sentimientos que quiere transmitir. Y el mensaje de que todas tus acciones tienen consecuencias me parece bueno.

Aunque claro si no te completas el juego por la 3 rutas no podrás ver todo lo bueno que tiene y te quedaras con una experiencia decente. Y no es fácil deducir como ha en cada ruta y aveces se complica.

Jugabilidad.

Pues es como si earthbound y tohuos project tuvieran un hijo. No digo que sea una copia ni nada ni tampoco que sea mala, más bien está combinación de rpg de ataque por turnos y se manejar el corazón es muy entretenida. Cada hay distintas formas de derrotar a cada enemigo así que no se torna tan repetitivo (al menos al principio) y cada jefe aporta una nueva mecánica al combate. El problema recae en repetir esto muchas veces, ya que de por sí no sacas todas las rutas no verás el verdadero clímax del juego y te quedaras con algo vacío y tosco. Y tener que repetir tanto la mismas mecánicas hacen que pierdan su frescura. Pero aún así son muy destables. Lo malo si es que no hay mucho que hacer para mejorar al personaje. La variedad de objetos y armas que hay son pocas y eso hace que se haga más monótono y realmente el te recoger o comprar los objetos para el combate cambia poco o casi nada. En resumen una jugabilidad buena pero ni excelente y si no fuera por la historia no daría tanto para jugar pero bueno ya iremos a eso.

Aspectos técnicos(optimization, bugs. Etc).

El juego no pide casi recursos. Esta super bien optimizado. Busque por Internet y comunidades y no vi nadie reportando un bug o algo por el estilo y me lo he pasado más de 10 veces y nunca se me bugeo o crasheo. Realmente un muy buen trabajo. Lo único que no me gusta y este aspecto lo debí poner más en la jugabilidad. Es que los encuentros con enemigos incidentales no ocurren mucho y esto de verdad jode en la ruta genocida donde tienes que estar dando vueltas por 20 minutos para encontrarte con un mono después de que ya mataste a 15 (para completar la ruta genocida tienes que matar un número concreto de enemigos y después ir por el jefe). Nada más que decir.

Personajes.

En cuanto al diseño de los personajes es muy original y contrasta con la trama que se torna oscura en la genocida y da un sentimiento de alegría en la ruta pacífica. A mi en lo personal me encanta el diseño y es innegable que los sprites son muy buenos y originales.En cuanto a la personalidad de cada npc, son muy carismáticos y puedes empatizar con ellos, cosa que le agrega puntaje a la temática del juego y te puede hacer sentir culpable cuando hagas la genocida. Es un cast medio amplio y bueno, cada npc cumple su función y está bien caracterizado y nunca llegan a ser molestos.

Gráficos y Sountrack: el diseño de mapas y en general la estetica 8 bits del juego está muy bien lograda. Es muy agradable de ver pero lo que realmente la complementa es el hermoso sountrack, no es un sountrack iconico o con grandes instrumentales como el de castlevania. Pero si es un sountrack que refuerza toda la experiencia y sentimientos del juego, temas que te pueden transmitir sentimientos y canciones con un ritmo realmente bueno que pegan en cada momento en que se ponen. Sin duda lo mejor del juego.

Opinión personal.

La verdad es que este es un juego completamente lleno de sorpresas,muy buen hecho con buenos misterios y secretos,he pasado varias horas explorando en el juego descubriendo las diferencias que causan los acontecimientos en las diferentes rutas,una maravilla la verdad,una gran experiencia el jugar a este Indie.

Bueno,eso seria todo en este articulo,gracias por leer hasta el final,hasta la próxima!