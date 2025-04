Undertale - Analisis

Buenas tardes a todos, bienvenidos al análisis del famoso y simple Undertale (2015) Por favor tómense su tiempo para leer el artículo de principio a fin antes de evaluarlo, no les llevara más de 5 minutos. Gracias y por favor dejen sus comentarios antes de salir.

No hay palabras exactas para describir la experiencia que tendremos acá en Undertale. Realizado por una sola persona, Toby Fox, nos ponemos en la piel de un niño extraviado que se cayó por una montaña hacia un suelo subterráneo lleno de monstruos graciosos, puzles, peleas, y amistades. Este es el juego de rol en donde podemos completarlo... ¡sin herir o matar a nadie! Existen tres finales, easter eggs, y todos los combates posibles se desarrollan con la mecánica bullet-hell (traducido literalmente como infierno de balas). Un juego bastante popular y fácil de resolver recomendado para todos los jugadores.

HISTORIA:







“Hace tiempo, dos razas gobernaron la Tierra, Humanos y Monstruos. Un día, una guerra se desato entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Muchos años después... En el Monte Ebott, las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan.” –Introducción al juego.





JUGABILIDAD:



Cuando escribas el nombre (puedes elegir cualquiera que no esté tomado dentro del juego), ya puedes comenzar tu aventura. Puedes moverte adonde quieras, y hay algunos eventos con los personajes en donde pierdas el control de tu personaje. Se interactúa con el mundo con la tecla Z, tanto para abrir puertas como para seleccionar diálogos, acciones en combate, etc. La X solo sirve para saltar inmediatamente lo que dicen los personajes, y la C es para abrir el menú de personaje. Manteniendo presionado Escape cierras el juego y el botón F4 cambia entre pantalla completa y ventana.







“Como humano que vive en el subsuelo, los monstruos te atacaran. Deberás estar preparado para tal situación.”

Al navegar por el mundo te puedes encontrar con monstruos al azar, dependiendo del lugar en donde te encuentres. Cuando pase eso entraras en la interfaz de combate, con cuatro acciones disponibles. Se puede ganar el combate de tres maneras: Seleccionando Luchar, puedes atacar al enemigo o enemigos en pantalla en un minijuego de precisión. Si la retícula esta en el centro de la mira y apretase Z causaras el máximo daño posible con tu arma. El minijuego de lucha varía de muchas maneras dependiendo del arma que tengas equipada, añadiendo múltiples retículas o tener que apretar Z varias veces. Si matas al monstruo este se convertirá en polvo y ganaras el combate, consiguiendo PE y Oro. Al conseguir suficiente PE ganaras un nivel y tus PS aumentaran su máximo.





La segunda forma de ganar el combate es mostrando Piedad ante el monstruo. Para eso hay que Actuar en la forma correcta hasta ganarle. Al hacerlo correcta o incorrectamente aumentara el daño o la defensa de los dos, y algún que otro efecto. Cuando el nombre del monstruo este en color amarillo, puedes perdonarlo. Perdonar significa no querer seguir luchando, y ganaras Oro. También puedes herirlo hasta casi matarlo y luego perdonarlo, pero no ganaras PE. Cuando actúas tienes que prestar atención a la descripción del monstruo y que cosas son sus favoritas y que no. Si respetas alguna de ellas podrás perdonarlo. La tercera forma es huir, si no se trata de un “boss”, y la opción está disponible. En el menú de Piedad, puedes elegir esta opción y abandonar el combate y proseguir con tu aventura, pero no ganaras nada. Usar esta opción no es recomendable ya que si la quieres usar hay una chance de que falle y los monstruos te ataquen.





Durante el combate y una vez que se haya ejecutado una opción los monstruos pasaran a atacarte. En esta parte veras un corazón que representa el alma del personaje del cual tienes que mover para esquivar las balas, láseres, explosiones, llamas, etc. Entre otras palabras, se llama bullet-hell, y es difícil de sobrevivir por la cantidad de balas en pantalla. Si tocas alguna de estas recibirás daño dependiendo de los puntos de defensa que tienes. Si se agotan todos los PS morirás y volverás al último punto de guardado o de control. Más adelante en combate tendrás que esquivar balas de color azul (sin moverte) y de color naranja (moviéndote).





Las batallas contra los jefes, o “boss”, son las más difíciles y representan maniobras avanzadas de bullet-hell. En estas batallas no puedes huir, solo luchar o mostrar piedad. Tu corazón cambiara de color en algunas ocasiones y no podrás moverte como lo haces normalmente. Los patrones son algo complicados de entender pero una vez le agarres la mano vas a poder sobrevivir. Cuando termine el combate puedes eliminar al jefe o perdonarlo y hacer una nueva amistad. Esto afectara a los tres finales existentes, así que elige con cuidado.





Estos tres finales se pueden completar en un solo juego, no hace falta reiniciar, a menos que hayas cometido un error, puedes cargar el juego saliendo y abrirlo. En el caso de que tengas que reiniciar debes seleccionar la opción de Reset y volver a jugar con el mismo nombre. Los tres finales son: El Neutral, que se completa aun si no has matado a nadie en tu primer partida; El Final Pacifista, que se logra sin matar a nadie y haciéndose amigo de todos; El Final Genocida, que se consigue matando a todo el mundo (el más difícil y rompecorazones de todos)





Explorar el mundo subterráneo que ofrece Undertale tiene sus ventajas: nuevas amistades, objetos ocultos, minijuegos, historia, y secretos. Cuando llegas a conocer a los personajes, ellos reaccionan de distintas maneras de acuerdo a tus acciones, ya sean buenas o malas. Si te sales fuera del camino puedes encontrar equipo bastante útil que pertenecieron a otros humanos. Recuerda que para alcanzar un final específico tienes que seguir haciendo lo que haces y si apenas te sales del guion, aunque sea por matar a un monstruo o perdonarlo, ya estarías abortando el final. Si ya has completado el juego puedes reiniciarlo las veces que quieras, afectando a los personajes, a menos que el juego se reinicie por completo.





EVALUACION: 10/10

Como dije, no hay palabras que describen lo que he vivido una y otra vez con los personajes que hay en Undertale. Todos, desde los menores hasta los mayores de importancia, cada uno tiene cierta determinación, aunque sea poca, y pese a su hostilidad con los humanos, puedes cambiar esto de la forma que vos quieras. El combate es muy simple y su combinación de bullet-hell con los juegos de rol tradicionales es algo muy raro estos días. No quiero arruinarte la experiencia con el juego dando más detalles, es algo que debes jugar ahora mismo hasta que estés satisfecho.





Gracias por llegar al final.