Una Vista Extensa al Lords Mobile

Lords Mobile es un videojuego de estrategia a tiempo real con multijugador masivo en linea. Para Android y IOSFue desarrollado,distribuido y publicado por el portal de juegos "IGG" el 26 de febrero del 2016Es el típico juego de construcción,defensa y ataque de reinos pero no por ser típico es menos interesante y entretenidoUn juego que sin lugar a duda es recomendado para aquellas personas que les gusta construir su propio reino al mayor estilo clash of clans y ser los mas poderosos gobernantes del continente.En este articulo explicare todos las cosas que se pueden hacer en este entretenido juego. (les dejare imágenes en todo lo que ponga para que tengan una idea mas clara de lo que escribo).Antes de comenzar quiero aclarar que este es un juego que normalmente se juega en ratos libres, ya que este juego para las construcciones,aprendizajes,entrenamiento de tropas y otras funciones pueden llegar a tardar hora incluso días dependiendo a que nivel este mejorando la construcción o lo avanzado que sean los aprendizajes.habiendo dicho esto podemos empecemos nuestra aventura en el juego (Ojo no seguiré ningún orden en especifico para explicar cada cosa).En el juego empezaremos con dos héroes que vendrían siendo los mas básicos estos son: El Guardián y lo que vendría siendo como un tipo de "cazadora"los personajes como el guardián suelen ser los que mas aguanten y estén al frente de la batalla los personajes a distancia como la "cazadora" vendrían siendo los que mas rápido atacan, mas tarde podrán conseguir nuevos héroes pero eso lo dejamos para cuando lleguemos allí."Campañas" o Batallas:Para expandir nuestro reino y ser los mas poderosos del continente primero debemos Conseguir tierras, es decir lugares donde construir pero para nuestra desgracia las tierras están ya ocupadas por diversos tipos de ejércitos cada uno mas fuerte que el anterior y no quiero decir que el juego sea difícil pero por lo menos intentar batallar contra estos ejércitos sin una cantidad de tropas adecuadas es un completo suicidio, luego de haber capturado unas cuantas tierras para tu reino notaras que ganarle a los ejércitos de la "campaña" llega a ser casi imposible, esto es debido a que ellos tienen una cantidad mucho mas alta de tropas. Es en este preciso momento en que deberás dedicarte a otras cosas mientras consigues el poder,las mejoras y las tropas necesarias para poder ganarles a estos ejércitos y así seguir conquistando tierras para expandir tu reino.Y ya que tocamos el tema de la cantidad de tropas, hablemos del cuartel y de las tropas y sus tiposla cantidad de tropas son demasiado importantes en este juego definen tus posibilidades de victoria contra tus enemigos para tener una alta cantidad de tropas se necesita que el cuartel tenga un nivel alto porque mientras mas alto sea el nivel del cuartel mas tropas te dejara entrenar.ahí diferentes tipos de tropas entre ellas están. la Infantería,Las maquinas de asedio,la caballería y la artillería, cada uno de los tipos de tropas sirven para contrarrestar a un tipo de tropas enemigas por ejemplo las maquinas de asedio son muy útiles para romper trampas y murallas, les dejare una imagen de guía para que tengan una idea un poco mas clara.Dejando de lado la cantidad hablemos de las diferentes tropas, para poder entrenar tropas de nivel 2.3.4 etc se necesita primero aprenderla en la Academia en la sección de "ejercito".Iré diciendo esto por orden que lo voy mencionando así que ahora veamos,¿Para que sirve la academia? :es un edificio que se construye cuando conquistas la segunda tierra en la "campaña" vamos yo le llamo campaña pero es como una de tus misiones principales, bueno dejando eso de lado la academia sirve tanto para aprender nuevos tipos de tropas,cacería de monstruos,trampas,mejoras de recolección de recursos entre otras cosas se podría decir que es uno de los edificios mas importantes de nuestro territorio.Los Graneros,Aserraderos,Canteras y las Minas: son edificios sumamente importantes en nuestro reino pues porque no podremos hacer nada si estamos escasos de recursos mientras mas tengamos mejor, mientras mas sean sus niveles mas recursos nos otorgaran.La muralla: sin duda una de las construcciones mas importantes la murallas son nuestra primera linea defensiva. con la muralla podemos colocar trampas en ellas tales como pinchos,rocas con púas, torre de arqueros entre otras mucho mas potentes (los diversos tipos de trampas también se aprenden en la academia), si un jugador nos ataca y destruye nuestra muralla esta estará ardiendo durante un rato hasta que se apague, durante ese tiempo las personas que nos ataquen no necesitaran romper nuestra murallas es decir apenas lleguen al campo de batalla la muralla caerá (se puede adelantar el tiempo necesario para que la muralla se apague) otro dato curioso es que cuando nuestra muralla este rota o la hayan atacado y haya sufrido daño, nuestro reino se vera en llamas o con humo en el mapa del mundo.La atalaya:Es el edificio que es capaz de detectar a las tropas de otros jugadores cuando te van a invadir.La enfermería: Es el edificio en el que puedes recuperar la mayoría de tus tropas caídas en batalla, mientras mas nivel sea la enfermería mayor cantidad de soldados podrás curar. como dije antes la cantidad de tropas es muy importante en el juego.El almacén: Es una construcción que mientras mas alto sea su nivel mayor es la cantidad de recursos máximos que podremos tener.El taller: son los edificios en los cuales podremos fabricar equipamiento para nuestro héroe con los materiales que obtenemos en misiones de administración y misiones de gremio,recolectando en puntos recolección en el mapa del mundo o atacando monstruos, tanto el equipamiento como los materiales tienen un sistema de color que especifica su valor viniendo en este orden: Gris,Verde,Azul,Morado,Dorado.Bueno ya que hable del equipamiento de héroes no puedo irme sin explicar eso, el equipamiento da bonificaciones dependiendo de su rareza serán mejorespuedes equiparla tocando en la imagen de tu héroe.y ya que estamos aquí, cuando subimos de nivel nos darán puntos de talento, puedes ir dándole a la imagen de tu héroe y luego dándole encima de la lupa. Dejare imágenes para que no se pierdan, allí pueden mejorar ya sea el daño de tus tropas,aumentar la producción de recursos,aumentar la velocidad de construcción y de aprendizaje, entre otras cosas.El puesto comercial: Sirve únicamente para intercambiar recursos con tus aliados de gremio.La embajada: Su función es la de enviar o recibir tropas esto es muy útil ya que si ahí alguien atacándote tus aliados pueden enviarte muchas tropas y el enemigo no tendría oportunidad.El salón de Combate: es una estructura en la cual puedes pedirle a tu gremio se agrupen y envíen tropas para ayudar a un aliado.La Prisión: los héroes enemigos pueden ser capturados al ganar una batalla esto no solo dejara al héroe inutilizable para el jugador si no que puedes ejecutarlos directamente.El altar: funciona en conjunto con la prisión pues el altar al ejecutar a un héroe enemigo te concederá potenciadores temporales.(PD: No los tengo Construidos xD)El Albergue: es una opción común que tienen todos al iniciar en su reino puedes enviar allí tus tropas de 1 a 12 horas donde estarán a salvo de ser destruidas.y claro ustedes dirán: "¿Entonces a todo esto cual es la estructura principal ah?" esa es el castillo, mientras mas nivel tenga el castillo mas héroes (hasta un máximo de 5) podrás poner a defender y atacar ademas que aumenta la vida de la muralla,el máximo de tropas y los recursos máximos.Bien chicos ya dejando de lado todo lo que es Estructuras entraremos a otra de las características de este juego que vendría siendo "Las Batallas de Héroes" donde puedes conseguir héroes nuevos y otros tipos de recompensas donde ahí dos modos esta el normal y el modo élite, donde los enemigos son mas difíciles y dan mejores recompensas.Las instancias por así decirlo tienen un jefe al final del recorrido cada instancia da equipamiento para tus héroes y también te pueden dar objetos para adelantar el tiempo de las construcciones y aprendizajes.Este equipamiento se puede equipar y al completar todas las ranuras de uno de tus héroes puedes Subirlo de rango haciendo que gane mas poder y obtenga nuevas habilidades y pasivas.Salgamos un poco del tema de las "Batallas de Héroes".Hablemos de las misiones:existen 4 tipos de misiones en este juego, las de territorio que se completan automáticamente al hacer un cambio por primera vez en nuestro reino, ya sea construir una cosa en especifica,atacar a alguien,completar una instancia,mejorar una estructura,etc. Las misiones de Administración y de Gremio se aceptan y al cabo del tiempo que te indique se completara y te dará el premio que te indique y las misiones vip en las que puedes abrir diversos cofres que te dan materiales entre otras cosas .Vamos llegando al final, Siento que se me esta olvidando algo. Ah Claro el Sistema de Gremios.Los Gremios son una gran ayuda aunque no participes en las incursiones con ellos recibirás recompensas, ahí mucha gente en los gremios capaz de ayudar y enviarte suministros o tropas, siempre te están defendiendo de ataques enemigos y también te ayudan a que tus construcciones se terminen un poco mas rápido.Y ya entramos en lo ultimo de lo ultimo que vendría siendo el mapa global.Existen una gran multitud de continentes con millones de jugadores en cada uno, allí nos ubicaremos en uno al azar, si tenemos gremio podemos optar por mudarnos a un lado de ellos si ellos están distribuidos así claro por todo el mapa ahí puntos de recolección ya sea de madera,comida,piedra y mineral. tenemos por todo el mapa monstruos que van apareciendo por horas y para atacarlos utilizas un "recurso" que es la energía y se va llenando conforme al tiempo (son demasiado difíciles de derrotar la mejor forma es atacarlo con el gremio) tanto los monstruos como los puntos de recolección se clasifican en nivel en caso de los monstruos mientras sean de mayor nivel mas difícil es derrotarlos, y en el de la recolección mas recursos podremos conseguir, También se encuentran por el mapa fortalezas oscuras con bastantes tropas enemigas renuevo la mejor formar de vencerlas es con la ayuda el gremio en una incursión. y claramente se puede atacar a los reinos de otras personas que no sean de tu gremio, también se pueden expiar para saber cual es el numero aproximado de su ejercito y sus recursos pero para eso necesitas aprender "Informe de inteligencia" en la academia mientras mas alta mayor es la exactitud con las que podrás medir las tropas y recursos enemigos.(Pd: para poder atacar monstruos de nivel 1,2,3 etc, es necesario investigar la cacería de monstruos de respectivo nivel en la academia).Bueno chicos hemos llegado al final de este articulo, probablemente se me haya escapado algún detalle pero yo creo que esto es suficiente para todo aquel que vaya a empezar a jugar este juego. y llego el momento en el que me preguntaras .¿Debería Jugarlo?. y esto es lo que yo respondo:Yo respeto mucho la opinión de la gente al ellos elegir sus tipos de juegos que mas les llame la atención por eso espero que respeten la mía, siéndoles franco este no es mi tipo de juegos adoro los mmorpg,mobas entre otros estilos de juegos pero los juegos de estrategia estilo construcción,defensa, y ataque a reinos enemigos no es lo mio, pero el que no sea para mi no quiere indicar que para ti tampoco incluso si no eres fanático de este tipos de juegos si tienes un teléfono android o ios y estas buscando un juego para entretenerte este podría hacerlo, el hecho que no sea mi tipo de juego no quiere decir que el juego sea malo. todo lo contrario el juego tiene unas mecánicas entretenidas un buen numero de usuarios,gente no toxica buenas gráficas y también un teléfono de gama media podría correrlo lo he jugado alrededor de 10 dias y siendoles sincero esta entretenido. ¿Mi puntuación? Un 9/10 porque es un buen juego bien hecho y sin un pay to win exagerado, si ahí micro pagos pero son por gemas que luego puedes gastar en cofres, materiales, y otras cosas.Bueno chicos esto ha sido todo espero les haya sido útil este articulo, un saludo.