Una Nueva Forma de Jugar Futbol

Un titulo casi único en el mercado, ya que hasta la actualidad ha transformado la forma de ver y jugar el Futbol, de los pocos títulos si no es que el único hoy por hoy, que llego para quedarse, Rocket League un titulo que debe ocupar un lugar especial dentro de tu Biblioteca de juegos, pero que lo ha llevado a ser uno de los juegos más jugados?..., pues quedate aquí analizaremos sus cambios desde su salida en 2015.

Rocket League es un juego Indie que llego a las multiples platafromas de video juegos para quedarse por muy buen tiempo, si bien se sabe, aun no se tiene registro de algún titulo que pueda ser su competencia próxima desde su salida en Julio de 2015, a pesar de su naturaleza fue tremendamente recibida en las plataformas de PS4, XBOX ONE y sin duda Pc, el juego desde ese entonces se a mantenido en constante cambio, que cada día lo vuelve aun mejor, aun que no se trate de un juego Free To Play, conserva una gran fanaticada, juego que capto los reflectores para convertirse en un titulo para los e-Sport, cambios importantes que llegaron para ser el rey del campo virtual.Su principales características del titulo, es sin duda la dinámica explosiva, con partidas bastante veloces y cortas, un juego que lleva la adrenalina al tope, en cada enfrentamiento, la linea de aprendizaje es muy peculiar, ya que se desarrollaron movimientos complicados y libres, que son posibles realizarlos en el juego con una practica constante, he ahí donde de pasar de ser un juego común se vuelve competitivo, para ello tenemos de la mano grandes creaciones de parte de la comunidad donde podemos disponer de herramientas como mapas, obstáculos, pistas, etc., para ganar mayor habilidad en el manejo de los coches.Si bien el juego es totalmente de pago, las prestaciones que nos ofrece vale cada uno de los centavos invertidos, actualmente y como seria casi normal hoy en día para casi cualquier titulo, dispone de "Pase de Temporada" en la que por determinado tiempo te ofrece la posibilidad de ganarte artículos exclusivos dentro del juego, incluido dentro de ellos, vehículos con aspectos únicos, claro, cada uno tiene que ser desbloqueado jugando partidas casuales, competitivas, he incluso hace poco tiempo que empezaron a salir con un Modo de juego, único para ese pase, una vez llegada la fecha de vencimiento de dicho pase, solo recibes el articulo pagado más no los adicionales diarios, como pueden ser Skins para el vehículo, rines, cofres con las llaves, entre otras.Alguno de los elementos que sin lugar a duda son las que influyen al memento de ganar o perder una partida, es la correcta administración del "Nitro o Turbo", acompañado de un excelente dominio del vehículo, que se puede decir fácil, pero es más complicado que cualquier otro juego con el que se hayan topado, con la mejor de las técnicas podrás surcar los aires, para ganar los duelos ahí sin ningún problema, es tan importante para atacar como para defender, para los que ya han tenido la oportunidad de jugarlo, cuantas veces no perdimos por ni siquiera saber despegar del suelo, para defender el arco. Pero no te preocupes que aquí te dejare algunos tips para mejorar en esos duelos y salir victorioso, para ellos sigue los siguientes consejos:1.- El primero de ellos, es sin duda fuera de la pista y me refiero principalmente a los vehículos, trata de elegir uno que ya sea por aspecto o por la forma de conducir, te sientas cómodo, si bien algunas formas pueden influir al momento de jugar, es importante que te sientas identificado con uno, ya que lo elegiste, el próximo paso es...2.- Entrenar en algún mapa del Whorshop de Steam, bueno este paso unicamente para la plataforma de Pc, posterior daremos opciones para los jugadores de XBOX y PS, en estos mapas, trata de dominar la conducción del balón, acelerando y con pequeños golpes, no apresures no tomes el Turbo aun, con este entrenamiento iras agarrando confianza he iras entendiendo la mecánica del mismo, trata de dominar con ello los dos tipos de cámara con la que cuenta el juego, que es la libre y la del balón, es importante dedicarle unos 15 minutos mínimo para ganar memoria muscular y reflejos, posteriormente entrenar en partidas casuales, esto también para jugadores de consola, ya que te brindara una experiencia más directa, donde cada coche presente es un jugador distinto y con mentalidad distinta, ganaras XP personal, ya que se enfrentaran a situaciones reales.3.- ¿Ya dominas el manejo del balón?... perfecto este paso es para tí, los saltos, si bien ya te diste cuenta que el click derecho es para realizar saltos y el izquierdo es precisamente para administrar la salida del Turbo, perfecto, en este paso te enseñaremos a realizar todos los saltos posibles en el juego, el primero de ellos es básico un solo salto con un solo click derecho, puedes realizando doble click, en este paso intenta mezclar estos saltos con las letras A, W, S, D, estas te permitirán mejorar las direcciones de los saltos, de la misma formas saltos de frente y atrás, una vez dominado estos, trata de involucrar el Balón con estos movimientos, el siguiente paso es para llegar del suelo al techo en menos de 5 segundos.4.-Como paso ultimo pero no menos importante es, administrar el Turbo o Nitro, este empezaremos a considerar que en la pista siempre habla puntos claves de recarga de dicho elemento, unas mas pequeñas y otras que te llenaran todo el tanque, es importante que en el primer segundo de juego tomes o vallas por uno de ellos, su administración depende del control del click izquierdo del mause, con un buen salto inicial (en el mismo lugar, solo que mirando hacia arriba) y con el nitro necesario puedes liberarlo, para ganar los balones en aire, ojo en estos saltos trata siempre que la boca del tu vehículo este siempre apuntando arriba, de esta forma el despegue es importante pero también la caída, puedes guiarla con giros o con pequeñas liberaciones de turbo para llegar a ese balón perdido.Son pues algunos consejos que le brindamos a los jugadores iniciales y para todos aquellos que les interese elevar su nivel de jugabilidad, es por ello que Rocket League es un juego bastante sutil, porque puede llegar el juego competitivo que deseas o simplemente aque titulo con el que compartas experiencia con tus amigos.Su multiplayer es uno de los más fuertes del mercado, ya que comparte una buena conectividad con sus usuarios, así como la posibilidad de crear tu propia sala, con amigos, pero lo que lo hace aun más interesante, es precisamente que puedes hacerlo con compañeros o amigos que se encuentren en otras plataformas como XBOX o PS, no importa donde se encuentren puedes compartir sala con ellos, si bien no es el único juego en el mercado que posee esta opción, es bastante importante para divertirse, ya que muchas veces tenemos amigos que no pueden comprarse una consola o en su defecto solo podemos tener una sola plataforma a la vez.En cuanto a rendimiento es un juego medianamente exigente, que sin duda con una tarjeta grafica podrías ir sin ningún problemas a buenos FPS, en este caso el titulo en cuestión utiliza menos recursos del procesador lo que hace sentir a Rocket League un juego bastante ligero, ofrece de la misma manera que otros juegos competitivos, un rango por cada habilidad, estos rangos son muy dinámicos, ya que puedes subir y bajar sin tantos problemas, un ejemplo tan común es que puedes ganar dos partidas y subir, puedes perder tres y bajar, así de dinámico es su competitivo, es por ello que es un excelente titulo para la diversión.Poco más podemos decir de este gran titulo desarrollado por Psyonix, un titulo único y con características sin iguales, que sin duda forma parte de las recomendaciones para toda la comunidad en general, que busca adrenalina y diversión, Rocket League apunta para seguir siendo el más concurrido juego Online, pues a sentarse y disfrutar.Espero les agrade este articulo, sin duda con algunos contenidos de relevancia de este año 2019 y con algunos consejos para los nuevos usuarios que aun tiene la duda si comprarlo o no, por la atención prestada ¡¡GRACIAS!!