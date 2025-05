( 9 ratings)

Una guía optima para farmear \ Warframe

La guía está dirigida tanto a jugadores nuevos como casuales, el objetivo de esta guía es demostrar distintos tipos de estrategias y tips para hacer farming en el juego Warframe.Combos de movimiento:



-Una manera optima de llegar a lugares rapidamente, cerca o lejos es olvidarse del sprint y empezar a usar el botón para agacharse (Ctrl predeterminadamente) y saltando, dando lugar al salto bala.



-El salto repetido: consiste en dar un salto instantaneamente luego de terminar el salto bala, éste salto te llevara mucho más alto, no funcionará si lo haces a mitad del salto bala.



Eficiencia de mejora de Endou:



Descubrirás sobre el Endou al poco tiempo de empezar el juego, pero no estoy aquí para explicarte qué es, si no, como guardar Endou y Dinero al fusionar un Mod:



-Primero que nada es importante saber que mejora todo lo que puedas los modificadores que vayas a mejorar de un solo golpe, ¿A qué me refiero?, simple, si un modificador cuesta 10.500 Creditos para mejorar al lvl 1 y 16.500 para mejorar al lvl 2, si lo mejoras por separado te cobrará los 2 precios, sin embargo, si lo mejoras todo de una vez, es decir, del 0 al 2, solo te cobrará 16.500.



Vender duplicados:



-A la hora de vender un mod, lo más eficiente es buscar en los filtros el filtro "Duplicados", que te ordenará primero aquellos en los que tengas 2 o más Mods, la mejor manera de aprovechar esto es vendiendo aquellos mods sobrantes, sin embargo, si crees que no usarás un mod nunca puedes venderlo, aunque corres el riesgo de no volver a encontrar ese mod en la faz de la tierra (ni en otro planeta).



Tipos de misión:



-No, no estoy hablando de la diferencia entre "Exterminio", "Defensa", "Espionaje", "Dominación", entre otros. Esto deberías aprenderlo por ti mismo (o a través de google).



A lo que me refiero es a los tipos de drops que suelta cada tipo de misión, lo que podemos obtener en ellas son:



Misiones normales: Drops simples



Alertas: Estas suelen dropear creditos o objetos de crafteo. Generalmente aparecen a lo largo del día.



Nocturnas: Suelen ser alertas también, sin embargo, estas sueltan un mayor drop según la dificultad, y generalmente este tipo de misiones son para lvl 30.



Grietas: Estas misiones son un poco más dificiles que las normales, lleva una reliquia contigo si la tienes y Lotus te explicará lo demás.



Conflictos: Aquellas que tienen distinas facciones dentro, (Infectados, Grinners y Corpus), esta misión consiste en que pelees contra las otras facciones por un cambio.



Convergencia: Aquellas misiones que se usan para ir hacia otro planeta, colocando el mouse encima de la misión podemos ver los materiales necesarios para iniciar la convergencia de dicho planeta.



Desbloqueando, buscando y farmeando recursos:



-Llevas un tiempo jugando, viste la tienda, quieres una nueva arma, ¡Bien por ti!, tienes 2 maneras de conseguirla, pagando platinos o comprando la receta y creandola con los recursos o materiales necesarios.



En mi experiencia nunca he necesitado farmear mucho para crear algo (Excepto plastidios, necesito 600 y me dan 20 por misión :c). Realmente las armas no cuesta mucho crearlas, puedes conseguirlas en un día de farmeo o medio día de farmeo intenso. Al principio son muy sencillas de crear, sin embargo poco a poco va complicandose más, llegando a pedirte algunas veces cosas que consigues en Rupturas del Vacío (grietas) u otras lugares.



Conclusión:



Eso fue todo, saludos y espero les haya gustado la guía y sorry si me extendí mucho.

Gracias por leer!!