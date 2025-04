Una empresa que hace juego con amor : KLEI

Mark of the Ninja



Este articulo trata acerca de mi empresa favorita de videojuegos, expondré cuales son sus juegos con una opinión personal acerca de ellos y una recomendación para que los compren. Cabe aclarar que solo hablare de sus juegos más conocidos, por lo que juegos como Shank y Eeets Muchis no los mencionare. Klei es una empresa canadiense de video juegos fundada hace 13 años. La empresa no es muy grande que digamos, solo tiene aproximadamente 30 trabajadores y en sus inicios no fue realmente muy conocida ya que solo hacia pequeños juegos de plataforma, pero incluso en sus inicios se notaba de gran manera el amor que le pusieron a sus juegos.En la actualidad Klei no ha creado una gran cantidad de titulos, sin embargo siempre sacan contenido nuevo para los poco títulos que tienen como lo seria Don't Starve el cual tiene una expansión nueva cada año.Bien, ahora vamos a echar un vistaso a sus tres títulos más populares y una visión general de ellos.Mark of the ninja es un juego de desplazamiento lateral de acción y sigilo desarrollado originalmente para Xbox 360 y el cual vio una version para Windows meses más tarde. Un juego que realmente necesita habilidad y planear bien las cosas, deberás ser silencioso, ágil y llevar tu ingenio al máximo para burlar a los enemigos, si te gustan los juegos en los que tienes que pensar que movimiento hacer, te va a encantar. Tiene unas animaciones super fluidas y unos escenarios muy bien desarrollados. Su historia esta muy bien planteada y su narrativa es hermosa y excelenteEl juego tiene numerosas posibilidades a la hora de afrontar los retos (fuerza bruta/cazador sigiloso/sombra). Al poder emplear numerosas armas y técnicas ninja cada jugador jugará a Mark of the Ninja del modo que le parezca más divertido. Tiene una duración bastante decente la cual una sola run del juego podria tomar de 7 a 10 horas dependiendo de la habilidad de cada jugador por lo cual es una gran compra teniendo en cuenta que solo vale unos 7 dolares. El juego es rejugable varias veces, le puedes sacar muchisimo jugo.Algo muy importante que cabe la pena recalcar es que el juego corre en cualquier tostadora, con una Pentium D 800+ y 2GB de ram puedes disfrutar de este maravilloso juegoA continuacion se meustran unas imagenes de lo que seria el in game.En mi opinion personal es un juego inceiblemente recomendado, le doy un 9/10.Don't Starve es un juego de supervivencia lanzado en 2013 con uno de los entornos más extraños que se han hecho. La primera vez que se juega una de las cosas más divertidas y tortuosas es entender la lógica del juego ya que no sabrás si la próxima criatura que te vas a encontrar será un enemigo o un PNJ neutral y descubrirlo poco a poco hará un viaje muy curioso e interesante. El mapa en el cual se juega se genera de forma aleatoria por lo cual cada vez que crees un mudno sera una experiencia completamente diferente. El juego aunque su principal manera de juego es intentar sobrevivir la mayor cantidad de días posibles cuenta con un modo aventura en el cual intentaremos saltar entre mundos para conocer la verdad de porque acabamos en ese lugar. Su historia no es la mejor pero algo es algo.Su comunidad es enorme, para comprobar esto solo basta con ver la cantidad tan absurda de mods que existen, y cada vez hay más, dentro de mis mods favoritos esta Hero in the Dark ya que es un cambio total en el juego ya que lo convierte en un RPG con las bases de Don't Starve pero con un objetivo completamente diferente, te puedo asegurar que hay mods de todo, desde personajes de anime como All Might hasta modificadores de mapa para hacer parecer el juego una ciudad.Desde mi punto de vista este es el juego al que Klei le ha metido más amor y tiempo, ya que el juego estuvo en early acces por más de 1 año, en el cual cada mes metian un parche con contenido completamente gratuito.En estos 5 años Klei ha sacado tres dlc los cuales son de pago (muy baratos por ciert, 3 dolares cada 1 el juego base son unos 6 dolares) y amplían mucho la experiencia y tipo de juego. El juego fácilmente te puede llegar a dar 50 horas de juegoEl primero de estos DLC fue Reign of Giants el cuál se centra principalmente en agregar nuevos desafíos en cada temporada, también añade nuevos biomas, criaturas, mecanicas, personajes jugables, criaturas e items.Don't Starve Shipwrecked es el segundo DLC y agrega un mundo tropical independiente al juego base. El océano fue completamente remodelado para crear un nuevo bioma accesible por botes. Se hace una remodelación total de todas las estaciones y las mecanicas de juego.Don't Starve Hamlet es la expansión más reciente del juego y así como Shipwrecked es una experiencia de juego completamente diferente, transcurre en otro mundo (que se genera tambien de forma aleatoria). Aqui la mecanica principal del juego consiste en comerciar con los cerdos ya que muchos de los items no se consiguen de forma habitual, también puedes optar por robar como ya sabes puedes hacer lo que quieras.Adicionalmente hay un multijugador conocido como Don't Starve Together, aquí puedes intentar sobrevivir con tus amigos, lógicamente los bosses tienen más vida y hay que gestionar mejor los recursos, más manos más bocas que alimentar. Este juego es otro completamente diferente no es un dlc, sino que es un juego base completamente diferente.

OXIGEN NOT INCLUDED



Oxigeno no incluido es el jeugo más reciente desarrollado por Klei el cual fue lanzado en mayo del 2017, basado en la supervivencia con grandes dosis de gestión, administración y construcción de una colonia espacial. El trabajo de físicas, fluidos o gases está muy bien elaborado, debes estar muy atento si quieres sobrevivir.





El juego aun esta en early access por lo que cada 5 semanas tiene un gran parche de contenido así mismo como pasaba con Don't Starve. El juego es super entretenido y te puede llegar a dar unos 100 horas de diversión si te gusta este genero.





Aquí termina mi articulo espero los haya motivado a comprar alguno de estos grandes juegos los cuales son para un tipo especifico de publico, pero que tienen una calidad asombrosa a un precio de ensueño. Felices fiestas.