Una breve reseña de "Life is Feudal: MMO"

Cada día vemos promociones de juegos de diferentes categorías, ya sea siendo survival, shooter, supervivencia, etc. Muchos son críticados por ser copias o plagios de temas que han hecho como PUBG, otros juegos toman la idea y lo implementan tan bien que surgen temas increibles y únicos como Fornite o Apex. Claramente no todo es perfecto y existen ciertas pecularidades como las noticias o comentarios críticos no constructivos que nos generan polémica y desinterés en comenzar con los juegos que promocionan en diversas páginas. "Life is Feudal: MMO" no es una excepción, podemos pensar que es un juego de supervivencia copiado al estilo de "Minecraft", lo que no sabemos es darle una oportunidad de conocer el estilo único y características espectaculares de este juego; por esta razón, me encargare de hacer una breve reseña o introducción de este juego para el interés de la gente que quiera jugarlo.

"Life is Feudal:MMO" viene a ser una franquicia pertenecientes de, valga la redundancia, "Life is Feudal" desarrollado por Bitbox ltd; crearon juegos como "Life is Feudal: Your Own", MindIlusion y Forest Village. Nosotros nos centraremos en MMO.viene a ser un juego sandbox MMORPG ambientado de la época medieval de pura ficción. La categoría sandbox es un subgenero de los juegos de rol (o mejor conocidos RPG) donde el jugador cuenta con libertad para moverse por un mapa de grandes dimensiones, afrontar las distintas misiones principales o secundarias en el momento y orden que él decida e interactuar con gran cantidad de personajes. Es decir, la libertad de poder realizar lo que queramos y poder plasmar nuestras ideas, como "un mundo abierto".Es cierto que tiene un atractivo similar a los juegos survival, pero lo más impresionante es su gran terreno para poder realizar lo que deseamos porque el juego presenta un mundo de 21 x 21 km inspirado en las regiones frías del norte de Europa, ¿saben ústedes las posibilidades que uno tiene en construir, explorar y sobrevivir con jugadores de otras regiones o ciudades en tal magnitud? Increible y se dice que por la multitud de gente que comenzó a jugar deben reiniciar sus servidores con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia de juego y lo que busca cualquier jugador, que lo que este haciendo le cree una satisfacción agradable sin estresarlo.Otra característica es que existe La isla de los Novatos, que viene a ser un lugar para iniciar tus aventuras con un tutorial sobre lo básico del juego; pero lo que no vas a poder creer es que el juego te obliga a interactuar con los demás jugadores, te incita a que si quieres seguir explorando debes socializar en el multijugador y es la mejor idea que pude presenciar en este juego, ¿Que puede mejorar el hecho de disfrutar de un survival? Socializar e impresionar con otros sobre tus ideas. Se realizan tribus e imperios que se les asigna a cada jugador un rol importante para crecer como un clan. Es obligatorio juntarse con la gente para progresar y es el gran valor que tenemos de estar hablando como humanos y es lo que promociona el juego, la solidaridad para un futuro.Otra característica que resalta es su comunidad, podremos tener referencias a League of Legends, Dota 2, Minecraft (es interesante como la letra "L" es burla similando a que eres manco. xd), etc; pero la gente de Life is Feudal: MMO es pacífica y generosa, aunque el juego tenga eventos PVP y posibilidad de combatir con otros jugadores, muchos de ellos prefieren divertirse plasmando sus ideas en creaciones, realizando sus actividades como pesca, cultivo o explorar el juego por su gran extensión territorial. Ten por seguro que muchos te ayudarán a comenzar para crecer como grupo; así que, ¿qué esperas para probar el juego?(Video del youtuber YT, recomendado para visualizar la jugabilidad y comunidad: https://www.youtube.com/watch?v=ZrIZAKo9hW Los juegos, aunque parezcan similares a otros con su temática, hay que darles crédito en crear obras de arte por su originalidad y el estilo que nos revela para la diversión de los jugadores, como este que hace que interactues con otros para crear una bella comunidad y enlazar amistades que jamás pensaste encontrar.