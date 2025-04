Un Vistazo al SAO´s Legend

SAO´s Legend es un Videojuego de navegador inspirado en el popular Anime Sword Art Online , Dicho juego ya tiene sus años y aun así tiene una cantidad de jugadores considerable y una cantidad sorprendente de servidores ademas de una amplia variedad de misiones en las que puedes explorar,derrotar monstruos, he incluso conocer gente con la cual jugar. Y todo esto claro en el fantástico mundo de Aincrad. Un juego que recomiendo para aquellos Fanáticos del anime Al loguear por primera vez podremos escoger entre 4 Clases diferentes de personajes, estos son "Espadachín,Tirador,Sacerdote,Caballero" los cuales pueden ser escogidos de acuerdo a sus gustos.Empezaremos analizando las Ventajas de cada uno.El espadachin fue el primer personaje que me cree, debo decir que si han jugado mmorpgs y siempre jugaban con personajes tipo luchador/melee, terminareis escogiendo esta clase ya que es lo típico, un personaje cuerpo a cuerpo capaz de hacer un daño considerable y resistir moderadamente los ataques enemigos .Seguimos con una clase icónica (bueno no es que la anterior no lo haya sido) poniéndonos a pensar los personajes a elegir son los típicos personajes de un MMO, bueno dejando eso de lado nunca puede faltar el personaje a distancia en un juego de este estilo. si señores hablamos de la tirador, la mayor ventaja es que es capaz de hacer un gran daño a distancia lo que la pone a salvo de muchos ataques enemigos sin embargo al esta verse acorralada por múltiples enemigos es mas propensa a sufrir daño letal (aunque esto no se nota hasta un punto avanzado del juego).Sigamos con la Sacerdotisa, no dejen que el nombre les engañe este personaje no es un healer. Es una maga pura capaz de causar un daño mágico elevado y aunque si es cierto que al principio del juego es muy difícil que te hagan una cantidad considerable de daño luego a los niveles muy altos esta debilidad se nota mucho en la tiradora y en la sacerdotisa.Y pasamos a la ultima clase jugable que vendría siendo el Caballero, al ya tener una clase luchador yo me esperaría que esta sea del tipo tank y es así pero no solo eso si no que es probablemente la clase que mas daño realice a los inicios del juego tiene un arsenal de habilidades con mucho dañoCabe destacar que todas las clases tienen un conjunto de habilidades pasivas (en todas las clases son las mismas) que se pueden desbloquear mediante scrolls o libros y todas estas son para hacer a nuestro personaje mas resistente al daño.Dejando ya de lado el tema de las clases entraremos en el tema de misiones,equipamiento,montura,etc.Misiones: Aquí no ahí mucho realmente para opinar las misiones son relativamente sencillas,típicas y fáciles de entender, esto sin mencionar que el juego trae por defecto "Búsqueda Automática" y "Batalla Automática" al hacer click en la mision o al aceptarla, así que pueden relajarse haciendo otra cosa mientras su personaje completa sus misiones.Equipamiento/Mejoras: Un sistema simple utilizado en la mayoría de los juegos de este estilo se basa en la mejora del equipamiento mediante dinero y material (dependiendo el tipo de mejora que hagas) basado también en un porcentaje de probabilidad de éxito también tiene un sistema de "incrustacion de gemas" pero lo que necesitas para ponerle gemas a una pieza es "Esencia de Gema".Sistema de mejora de Montura/Alas: Un sistema prácticamente igual al de arriba con la diferencia que si acá se falla la mejora, esta tendrá mas probabilidad de tener éxito la próxima vez.El sistema de Novia: Seria mejor describirlo como Sistema de acompañante ya que se entendería mejor, bueno dejando eso de lado es un sistema básico en el que tienes un acompañante como si fuera un típico pet que hace daño y se puede ir mejorando...Y por ultimo chicos le dejare con el sistema de gremios el cual no es como un simple clan se describiría mejor como una facción en la que se pueden unir los jugadores a voluntad desde un determinado nivel. Las facciones a escoger son solamente 3 y estas son " Caballeros de Sangre" "Caballeros Durmientes" y "Ataúd de Risa" (debería ser Ataúd Risueño pero ni modo). existen diferentes formas de interactuar con el gremio ademas de eventos pero también esta el sistema de rangos, si sois de los mejores en vuestro gremio recibiréis uno de estos títulos ademas de alguna bonificaciones extras por cada uno.Bien chicos estos vendrían siendo todos o almenos los aspectos básicos mas importantes del juego bien luego de haber visto todo esto te preguntaras "¿Debería Jugarlo?" y yo te responderé : Es cuestión de gustos amigo ahí gente fanática de este tipo de juegos y ahí gente que no suele jugar este tipo de juego pero le terminar gustando eso varia mucho dependiendo de la persona pero mi opinión es que es un juego simple,sencillo que no destaca en básicamente nada pero que puede llegarte a gustar si te lo tomas con algo de competitividad al intentar ser el mas fuerte del servidor aunque si es cierto que no lo he jugado relativamente lo suficiente para decir si es un pay to win aunque he estado revisando la tienda y demás y no he visto cosa que de una ventaja absurda pero habría que analizarlo aun mas a fondo. ya que di mi opinión mi puntuación para este juego es un 7/10 ya que no destaca relativamente en nada quizás en lo de las facciones pero no mucho mas ahí muchos juegos de navegador parecidos aunque si claro es un juego inspirado en Sword art online así que si te gusta el anime como comente al inicio debería darle una oportunidad almeno para jugarlo mientras no haces nada. bien chicos esto ha sido todo espero les haya sido util de algo este articulo saludos.