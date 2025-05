Un poco de The Walking Dead

Presentación

El apocalipsis zombie es una de las cosas que más le atrae al ser humano en el mundo de la ciencia ficción y siempre piensa en que puede algún día no serlo tanto y convertirse en realidad. Sobre este fin del mundo se hicieron todo tipo de películas, series de televisión, juegos, etc. Pero cuando se trata de zombies, en este caso "caminantes", hay un videojuego que no puede faltar: The Walking Dead.

En este artículo veremos lo grandioso que es este juego basado en la serie de cómics de Robert Kirkman, también un poco sobre los personajes y el realismo que éste trae sobre un posible apocalipsis zombie (cabe aclarar que este post contiene spoilers para los que nunca lo jugaron y lo quieran empezar. Dicho esto, empecemos).

La primera temporada se lanzó en el año 2012 desarrollada por Telltale Games. La historia está divida en 5 episodios de los cuales fueron sacando 1 por 1 con el paso de los meses hasta que se lanzó el último en noviembre de dicho año. Luego del gran éxito que tuvo, la empresa Telltale Games sacó la segunda temporada en 2013 para luego lanzar el último juego de la serie que se llamaría "The Walking Dead a New Frontier" en el 2016.

Hoy hablaremos sobre la primera temporada con sus respectivos episodios y personajes.



Historia









Como he mencionado anteriormente, el juego cuenta con 5 episodios a completar:

Un nuevo día. Hambrientos de ayuda. Largo camino por delante. Alrededor de cada esquina. No queda tiempo.

El juego nos muestra al principio al personaje principal, Lee Everett, arrestado y llevado a prisión dentro de un coche patrulla con un oficial de policía hablándole en el camino. El jugador desde el principio elige que quiere responderle o también no decir nada hasta que la historia avance.

En medio de la conversación, el oficial se quiere dar vuelta para decirle algo a Lee cuando de repente atropella a un caminante y el auto rueda hacia adentro de un bosque. Afortunadamente para nuestro protagonista, el oficial está muerto y éste consigue liberarse de las esposas e irse hacia una casa para refugiarse de la horda que se avecinaba.

Al llegar y estar dentro, luego de unos minutos, conoce a quien sería el personaje más importante de toda esta serie: Clementine, una niña de 8 años. Así comienza esta gran historia con muchas subidas y bajadas que afrontarán juntos hasta el final.









En el episodio 2, el grupo se encuentran con 2 hombres que los invitan a su granja intercambiando combustible por comida. El plan al principio era instalarse por un tiempo en ese lugar, cuando Lee descubre que esas personas eran caníbales y querían comerse a todos ellos. Uno de los mejores tramos del juego a mi parecer.







Personajes









La temporada 1 cuenta con todo tipo de personajes con sus características únicas. Algunos ayudan a Lee y otros solo empeoran la situación. Los más importantes además de los protagonistas son: Kenny, Lilly, Ben, entre otros. También está como personaje Glenn, como referencia a la serie de televisión.

A medida que se avanza en la historia, varios personajes mueren y el jugador tiene que tomar decisiones difíciles basadas en quien salvar y quien dejar morir; aunque no importa cuántas veces quieras cambiar el rumbo del juego, siempre va a terminar conn Lee mordido por un zombie despidiéndose de Clementine, o también de Lilly matando a Doug o a Carley.









En mi opinión, una de las mejores historias que pude jugar en un videojuego y una gran serie. Hubieron personajes con los que me encariñé más como Doug o Carley y otros no tanto como por ejemplo Larry, el padre de Lilly.

Tiene un realismo muy bueno en el cual nos muestra como podría ser la vida después del fin del mundo. Quién sobreviviría y quién lamentablemente no. Nos muestra además cosas que ahora son muy útiles y en ese mundo no como el dinero y demás. Nos hace ver lo valioso que puede ser la vida y lo rápido que puede acabar.