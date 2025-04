Un pequeño vistazo a Deiland

Hoy voy a hablar de un juego independiente que salió hace relativamente poco, espero que les guste el análisis. La historia del juego es muy simple, somos un niño que vive en un planeta demasiado pequeño, tan pequeño que podemos dar la vuelta en cuestión de segundos. El juego transcurre en este mundo pequeñito e iremos gestionando los recursos que este nos de para avanzar en la trama.Como es normal en los juegos de este tipo, tendremos herramientas las cuales son: pico, hacha, azada y caña de pescar. Cada acción que hagamos en el juego nos sacará energía por lo tanto tendremos limitadas acciones que hacer cada día en el planeta.Este juego ofrece un sistema de cultivos un tanto curioso, para empezar los ciclos de día y noche no cambian el tiempo de espera para que termine de crecer la planta que plantamos, sin embargo regar a esta si que acelera proceso aunque es optativo. No necesitas regar la planta, solo tienes que esperar el tiempo que esta tarde en cosecharse. Solo tendremos 3 espacios para plantar, por lo tanto no ofrece un progreso satisfactorio. Lo que sí se puede hacer es mejorar estos espacios para que nos den más cantidades por cada vez que cosechemos.De vez en cuando vendrán unas naves a nuestro planeta, estos son personajes que nos irán dando recados para cumplir permitiéndonos avanzar, ya sea obteniendo una mejora o una nueva mecánica. El problema que le veo a esto es el tiempo... cuando ya tienes todos los materiales, sabes hacer lo que te piden... pero el juego está programado para que los personajes tarden un tiempo en volver, haciendo así que nos dejen sin nada que hacer hasta la próxima visita de la nave. Ese es el gran problema del juego hace que en la espera juegues hasta que te aburras y te pongas a hacer otra cosa.El juego te permite ir agarrando experiencia y como en la mayoría de juegos, cuando agarras llegas al máximo de experiencia subes un nivel, cuando subes de nivel te permiten elegir dos opciones, cada opción mejorará al personaje, haciendo que este sea más rápido, tenga más fuerza o sus objetos valgan más dinero.Cada tanto vendrán enemigos al planeta, estos intentarán destruir tus cultivos, por lo tanto tendrás que matarlos rápidamente si no te quieres quedar sin recursos, los enemigos son muy simples... no me pareció ver nada que distinga a unos y a otros más allá de la estética de estos, las batallas son siempre la misma, el juego hace tedioso que vengan enemigos porque tienes que eliminarlos si o si si no quieres perder recursos.El juego se basa en las construcciones y mejoras que hagas, cada mejora es un nuevo recado que te van a dar los personajes, por lo tanto no hay mucho que hacer en el juego más allá de seguir los recados al pie de la letra.Las texturas del juego están muy bien logradas para ser de un estudio independiente, me sorprendió mucho que los gráficos estén tan bien logrados. Las partículas están muy bien hechas, sinceramente me quito el sombrero. Muy buen trabajo de parte de los desarrolladores.: Este aunque no este tan bien como los gráficos del juego, no te dejan con mal sabor de boca y la música no se me hizo repetitiva. Sobre los efectos de sonido no tengo mucho que decir, simplemente me gustaron y ya.Creo que este estudio independiente tiene mucho futuro, el juego de por si no esta mal, tiene una idea original pero no la ejecutaron muy bien. Con algunos cambios el juego tendría muchísimo más jugo para sacarle, espero ver más juegos de este estudio porque se nota el trabajo que hay detrás de Deiland.: No termine el juego pero quise hacer un análisis porque creí que ya sabia suficiente del mismo.Espero que les haya gustado este pequeño análisis, pueden decirme en los comentarios de que puede ser mi próximo vistazo, un saludo.