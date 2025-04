Un muy buen juego a tener en cuenta....

Hablemos de TUNCHE: ARENA, primero que nada cabe destacar que es un juego Latinoamericano, mas específicamente de Perú.

Desarrollado por LEAP GAME STUDIO, TUNCHE: ARENA es una versión independiente (es una parte del juego ya desarrollado) de un juego que ya esta en desarrollo de nombre TUNCHE, que tiene mucho potencial.



El juego revive el clásico genero de los "beat 'em up", pero con unas mecánicas tremendas llenas de combos, la posibilidad de mejorar varios tipos de habilidades y la infaltable opción de jugar con amigos.

Esta versión del juego consiste mas que nada en dos modos de juegos y en ponerse el reto a uno mismo, como el de superar su puntuación, tiempo o la combinación de habilidades mas larga.....claro si puedes.Primero que nada al comenzar el juego podemos elegir entre dos de los personajes, luego vamos a hablar con la anciana Kauri la que nos va a preguntar que queremos jugar).este podría decirse que es el modo mas fácil en el cual tenemos que pelear contra oleadas de enemigos, al final de cada oleada aparece Sach' a muy relajado en su altar, y al acercarnos nos da la opción de mejorar alguna habilidad al costo de la XP que recolectamos en esa oleada. Este modo de juego es entretenido para familiarice con el juego, los enemigos y los personajes.en mi opinión el verdadero desafió esta en esta modalidad, al contrario de la anterior Sach'a no aparece al final de cada oleada y no acumulamos la XP sino que nos dan cierta cantidad (200 XP) y los tenemos que administrar de tal forma que sean útiles intentando no gastarlos todos en un tipo de habilidad, claro que también es algo muy personal el que habilidad mejorar, pero en base a mi experiencia en el juego es mejor lograr algo que nos resulte cómodo pero que sea equitativo.......full damage nos sirve (ya probé), pero al final de cada oleada podemos elegir entre un orbe de HP (vida), MP (mana) o uno que nos carga la habilidad especial al máximo. Y al final de la octava oleada nos enfrentamos a un irritante boss, que para colmo nos manda mini oleadas de enemigos, como si fuera fácil pelear contra un monstruo gigante...Es importantes conocer los tipos de habilidades, no es algo complejo consisten en 3 tipos de habilidades, lasque consisten en mas habilidades para atacar y generar combos mas largos, ademas otras que hacen que nuestros ataques hagan mas daño ya sean normales o mágicos. Lasestas van vinculadas con la movilidad es decir son ataques o utilidades que se le agregan a las acciones de rodar, saltar o golpear. Y por ultimo las, estas son pasivas y se basan en aumentar la vida o el mana máximo, también en aumentar la cantidad de vida y mana que obtenemos en los obres y las pociones ( solo pociones de vida)., esa seria una de las palabras que usaría para hablar del gameplay de ese juego, revive con mucha frescura el genero de losclásicos pero le agrega un toque mas táctico con las habilidades.Los combo son muy buenos, divertidos y variados, las mecánicas del juego hacen que tu personaje de mueva con mucha naturalidad.En comparación con otros juegos en los que los escenarios están llenos de objetos aveces inútiles que solamente presentan un estorbo ya que no se puede interactuar en lo mas mínimo, este juego nos presenta los escenarios bien logrados, bien ambientados y sin hacer uso de esos objetos de relleno.Lade a dos personas es muy buena, no pierdes el personaje entre ataques, enemigos volando, etc. Aunque parezca algo simple en muchos juegos pasa que al llenarse los escenarios de enemigos puede pasar que pierdas de vista a tu personaje y aun mas si estas jugando de a 4 personas.-Hablando un poco de la historia de la creación del juego el 14 de enero de este año aparecióuna campaña en la cual se pretendía mediante de la plataforma Kickstarter llegar a un monto de 35mil dolares, para el 18 de enero ya teníamos el lanzamiento de, y mas recientemente el 19 de febrero la empresa comunico que no solo llegaron al monto sino que lo superaron y que comenzarían a desarrollar el juego y que estaría para el final del año.-Da al genero de losun titulo nuevo y de calidad, no es que no los hubiera (ej:), pero tambien han aparecido títulos que queman los recursos del genero un ejemplo serial llenando tres escenarios seguidos de interminables oleadas de los mismos enemigos, reconozco que el genero a lo largo de su historia uso mucho este tipo de recursos pero los administraba de tal forma que no se hacia tedioso jugar.-La trama de el juego completo se va a basar en la leyenda de el mismo nombre ''Tunche'' un ser oscuro que vaga por la selva cobrando la vida de aquel que se atreva a cruzarse en su camino,-Requisitos minimos, por si alguno le genero duda el juego no pide una locura de requisitos.-Si bien el juego es muy bueno hay que ser critico, aveces le estas golpeando a varios enemigos juntos pero por alguna razón uno sale hacia atrás tuyo te golpea y te corta el combo lo que es un poco molesto, si bien no pasa siempre pero pasa.-Luego metiéndome mas con lo estético, en el modocuando se termina una oleada aparecen los orbes y me hace un poco de ruido que te puedas parar arriba de los orbes como si estuvieran planos en el piso, e lo personal los haría para que se pudieran atravesar o en su defecto para que quedaran como un objeto físico en el escenario .Bueno, esta pequeña reseña me sentí en deber de hacerla ya que me considero fan de losy no quería perderme la oportunidad de compartir ese juego ya que de verdad vale la pena y creo que se lo merece, ademas ya de paso promovemos un poco los títulos latinoamericanos. La reseña se me iso corta porque la verdad no quería que fuera densa, mi intención es que si les llama la atención el juego que lo prueben y estén al tanto de algún que otro titulo.