Ubisoft En La E3 2019

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, esta vez hablando de algunas noticias, novedades y nuevo juegos que nos trae Ubisoft en la E3 de este año 2019, espero les guste el artículo y lo disfruten.

Tengan en cuenta que esta información que les daré es un breve resumen o lo que me pareció más interesante en la E3 de Ubisoft, así que si me faltaron cositas es porque no le puse importante o puede que no me haya enterado del todo. Así que por favor no exijan mucho y valoren el esfuerzo. Sin más que decir que comience el artículo.

Antes de dar toda estas noticias que nos mostró Ubisoft en la E3, tienen que saber primero ¿Que es Ubisoft? Ya que es importante saberlo y quizás algunos ya sepan, pero alguno nos así que le daré una breve definición.

Ubisoft es un gran compañía de videojuegos de la región francesa en el cual nos presentó varios catálogos de juegos muy famosos actualmente, como el Assassin s Creed o el Far cry y entre otros juegos muy famosos, esta compañía se fundó en el año 1986 sinceramente bastante tiempo. Por otro lado Ubisoft ha mantenido su fama con grandes juegazos y trayéndonos nuevo catálogos en la E3 de los Angeles animando y ofreciendo nuevas experiencias en el mundo de los videojuegos, algo que se ha agradecido mucho a esta compañía durante años. El primer juego de la empresa en el cual lo hizo un poco avanzar en sus primeros años fue un juego llamado “Zombi” en el cual fue lanzado para PC y se ganó su fama en sus tiempos, actualmente lanzaron su juego remasterizado para la consola Wii U hace ya unos pocos años. Bueno ya aclarado lo es esta gran compañía y darles algo de historia esta vez sí vamos con las noticias y novedades que nos trae ubisoft en la E3, así que trae tus palomitas porque esto se va poner bueno.





Se puede decir que la conferencia de Ubisoft no estuvo nada mal, aunque para algunos no lo fue, pero eso ya dependerá de la opinión de cada quien, para mí fue espectacular e interesante, aunque los juegos que nos ofrecieron no fueron muy buenos algunos, pero eso no quita que algunos me sorprendieron por su dinámica de juego y su contenido de juego, por otra parte el inicio de esta conferencia no fue del todo espectacular, todo se esperaban bailes súper bonitos y todo muy chulo, esta vez Ubisoft no presenta su conferencia con una banda sonora de Assassin S creed con instrumentos musicales, en el cual no estuvo tan mal pero fuera sido mejor como todos los querían. Bueno amigos después de este comienzo Ubisoft nos presenta variedad de juego que se estrenaran al tiempo y una noticias bastante interesante que les contare más adelante, empecemos con los juegos que nos ofreció ubisoft en esta conferencia.





Watch Dogs Legion:

Un juego anunciado en la E3 por Ubisoft a principios de la conferencias, mostrándonos este gran título en el cual hubo algunas sorpresas por el estilo de este juegazo, no tantas porque días atrás de la presentación hubo imágenes filtradas del juego en el cual muchos Fan no se sorprendieron mucho, pero como yo ni siquiera vi esas imágenes me lleve la sorpresa jeje, bueno hablemos de que va el juego. Watch Dogs: Legion es un juego del genero acción y aventura del estilo futuristas en tercera persona, donde podremos utilizar una gran cantidad de personajes y reclutar nuevo personajes durante la historia del juego, cada personaje tendrá un papel distinto durante la historia y si llegas a morir con el personaje morirá permanentemente del juego, así que deberemos jugar cuidadosamente con cada personaje. En este juego encontraras múltiples de misiones muy dinámicas en un mundo abierto donde tu elijaras tu estilo de realizar misiones, si hacer parkour para llegarle al objetivo, si lo completaras sigilosamente o a lo ranbo arrasando a todos los malos, Claro tendrás como ayuda la habilidad de Hackear cualquier cosa con cualquier personaje, el objetivo como tal del juego es crear una especie de legión donde combatirán con la fuerza opresora que controla Londres.

Un juegazo sin duda, en el cual posee unos graficazos ricolinos y una jugabilidad bastante interesante, podemos decir que este juego saldrá para las consolas Playstation 4, Xbox One, PC y para una nueva plataforma que se dará conocer en el año 2020 llamada “Google Stadia”, hasta la fecha Ubisoft no ha anunciado que el juego se estrenara el 6 de Marzo del 2020. Espero con ansias este juegazo para hablar en un futuro en un artículo del juego.







Gods & Monsters:

Mis pana Ubisoft nos trae este catálogo de sorpresa en la E3 con un tráiler muy corto y sin formación del que hablar del todo bien, pero puedo decirles que pienso de esta entrega que nos trae los creadores de Assassin S creed, bueno hablemos un poco del juego. El juego se llama Gods & Monsters veremos un mundo de fantasía bastante bonito aunque un poco parecido al Zelda, hasta ahora se piensa que el juego será muy parecido al juego ya nombrado pero al estilo Griego, puede que si sea parecido pero hasta que no nos muestren un gameplay no podremos comprobarlo del todo bien, ya que solo nos muestran una cinemática realmente, pero bueno amigos yo pienso que me habría gustado un nuevo Assassin S Creed pero qué más da, espero que este juego sea bueno al tiempo lo comprobaremos. Según algunas páginas el juego tratara de un héroe en el cual su objetivo en su aventura es salvar a los dioses griegos, pero no será tan fácil en su aventura ya que deberá derrotar variedad de monstruos de la mitología griega, realizar rompecabezas y explorar mazmorras, mientras avances conseguirás variedad de ítem que te beneficien al personaje en tu aventura y puedas cumplir ese objetivo a seguir. Me parece algo bastante interesante al mi parecer, ya veremos en un futuro si será un juegazo, hasta ahora tiene un contenido bastante interesante. El juego se estrenara el 25 de febrero del año 2020 para las consolas de última generación.







Roller Champions:

Otro de los juegos nuevos anunciado en Ubisoft en el cual fue probado por varios de la comunidad de la E3 y por youtubers durante la feria, en el cual aprobaron que el juego será muy entretenido y será Free to play algo que está muy genial, hasta ahora no me he enterado del todo si ya salió su fase beta pero dijeron que entre junio o julio salía el juego o la versión beta del juego. Roller champions es un juego deportivo en el cual 3 jugadores competirán un versus con otros 3 jugadores más (3 vs 3), tanto si es bots o jugadores online, sin embargo hablemos de que va el juego, es como un básquet pero futuristas en patines en donde estarán como en un campo circular (pista), al salir el balón uno de los 2 equipo deberá actuar y coger el balón, y darle 3 vueltas a la pista sin que le quiten el balón el equipo rival, al darle creo que 3 vueltas se activara un aro circular por arriba y deberá pasar el balón por ahí para anotar un “GOL”, me parece algo interesante el juego y más que va hacer Free , habrá que probarlo cuando se estrene. El juego estará disponible para PC y quizás para otras consolas.







Just Dance 2020:

Uno de los juegos más esperados y obviamente que iba salir en la E3 el “Just Dance 2020”, quizás algunos dirán que es muy malo y no sé qué más, pero están totalmente equivocados quizás no tenga mucha fama pero para mí es un buen juego, he jugado sus anteriores entregas y son muy entretenidas y adictivas, más cuando lo juegas con tus amigos te reirás por montan jaja. Bueno el juego trata de bailar físicamente y copiar al personaje de la pantalla, en el cual dependiendo de genero de la canción o cualquier canción deberás bailar distinto, en esta entrega se le integraran una gran cantidad de canciones para bailar, además podrás competir con tus amigos y demostrar quién es el mejor bailarín. Pedazo de juegazo recomendado el juego saldrá para varias consolas de última generación y que se estrenara creo que este año 2019 el 5 de noviembre.

PD: Las canciones de Skrillex son las mejores para bailar jaja. En este juego aprenderás a bailar y así lograr que no te bailen a la novia pana. xD







Aquí finalizo los catálogos que ofreció Ubisoft sin me faltaron algunos es porque no me gustaron y los deje a un lado, por cierto me falto poner Ghost recon Breakpoint ese me gustó mucho, no lo puse porque ya hable de él en otro artículo que seguro se publicara mañana.

Ya dejando eso apártate hablare sobre lo nueva suscripción que puso la plataforma de videojuego “Uplay +” para PC de Ubisoft, mi panas en la E3 nos presenta que podremos jugar todos los catálogos de Ubisoft en la PC, en tan solo 14,99 Euros al mes y podrás jugar cualquier juego que quieras de ubisoft en la Uplay +, a partir de 3 de septiembre podrás pagar esta suscripción a un precio bastante bien y podrás jugar cualquier juego de la compañía. Y si te registras antes de 15 de agosto podrás probar esta suscripción totalmente gratis por un mes entero, qué más quieren aprovechen.





Para concluir dejo el articulo hasta aquí, ya que si no hago más largo no se va poder enviar jaja, espero les haya gustado y disfrutado bastante. Sin más que decir me despido y les mando un abrazo a todos.