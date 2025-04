Twinity -3D chat online

Bueno, aquí les presento un juego online que me trajo hasta aquí. Este artículo lo intentaré hacer breve; cabe aclarar que la imagen principal la tomé de su pagina web.Básicamente se trata de un Chat 3D donde la mayoría de sus usuarios actualmente charlan en ingles. Hay una hermosa comunidad y el juego te brinda múltiples opciones para ganar las monedas del mismo. Twinity te brinda la posibilidad de crear un personaje en una realidad virtual y chatear entre usuarios (yo lo encuentro bastante similar a Second Life y Imvu). Puedes personalizar tu personaje tanto con ropas, accesorios (piercings, brazaletes, tatuajes) y cambiando su configuración física tanto estatura, figura corporal y rostro tanto con las opciones del juego como guiado por una imagen real de uno mismo o un actor.(Imagen de hace ya un tiempo, se puede observar el chat con un par de amigas que hice dentro del juego en un espacio público creado por un usuario)Todos los usuarios inician en un sitio público del juego con un tutorial de cómo manejar al personaje, cómo observar los alrededores, chatear, etc. y a medida que avanzas adquieres un departamento gratuito brindado por el juego ("Starter Apartment") que si bien no puedes vender, será tu primer hogar donde instalarte en el juego; hay muchos modos de decorarlo y modificarlo, dándole tanto tu propio estilo como personalidad.(Imagen de mi "starter apartment" del 1er día)(Imagen mientras aprendía a poner los objetos)Siempre posees misiones a realizar para subir de nivel y adquirir "globals", que son la moneda del juego, por ejemplo estas misiones pueden ser "share on facebook" que sería compartir una imagen del juego en facebook en modo público o "add new friends" que sería sumar personas a tu lista de amigos dentro del juego.Otros modos de ganar monedas son por ejemplo participar de eventos en Twinity o realizar "Twinity Jobs - Virtual jobs" que serían pequeños trabajos dentro del juego que van tanto desde tomar imágenes en este como fotógrafo (photographer job) o grabar videos sobre el juego (¡puede ser tanto una fiesta con tus amigos como un tutorial que tu realices! :D) a realizar turs por el juego a otros usuarios tanto a lugares públicos como a shopings dentro de este :)También cabe aclarar que quienes disfruten de diseñar tanto edificios, mobiliarios, ropa, entre otros y/o realizar animaciones a objetos pueden diseñarlos y cargarlos a Twinity, tanto para uso personal como en su propio negocio y venderlos.A continuación adjunto imagen tomada de su sitio web donde habla sobre trabajos y sus requisitos. Cabe aclarar que no están descriptos todos los trabajos ni de que tratan.Yo personalmente encontré en el juego una comunidad bella, amistosa y bien compañera que te ayuda en cada consulta que posees; incluso mucha gente se esfuerza en realizar ropa y accesorios y mobiliarios gratis para otros usuarios; si bien encontré que hay grupos de personas que hablan español y los encontré más de una vez, al menos en las horas que yo ingreso hay mucha más gente que habla ingles que español; pero estas personas se esfuerzan por entenderte, ayudarte y descubrir modos de comunicarse contigo aún así tengan que usar el traductor de google, jaja.Realmente mucho más no se me ocurre decir sin entrar en profundidad a temas en particulares, lo cual también haría este artículo demasiado extenso. Espero que les haya gustado y si es así estaré publicando más artículos, muchas gracias.Atte: MayPD: Es mi primer artículo así espero que les agrade; espero encontrar cómo agregar las imágenes correctamente, sino, mis sinceras disculpas. (Si sale bien y les interesa saber más quisiera que me comentaran qué quisieran que comente luego)Dejo una imagen reciente (la gente aquí adora bailar y vestirse para las fiestas) :D