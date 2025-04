Transistor: Estrategia, belleza y acción

Hoy les traigo uno de mis juegos favoritos: Transistor, un juego que bien no es muy conocido todos aquellos que lo hemos jugado nos encanta, como he buscado con mis anteriores 2 reseñas es buscar que la gente le de una oportunidad, más aun aprovechando que esta en descuento.Sera un reto intentar trasmitir lo hermoso del juego sin hacer 1 solo spoiler, este es el tipo de juego que se tiene que jugar y descubrir. Transistor es un juego de rol con temática de ciencia ficción desarrollado por Supergiant Games, originalmente fue lanzado para PC y Play 4 e el 2014, recientemente se saco su versión en Nintendo Swich, también voy a mencionar para aquellos que son tengan un poder adquisitivo potente Transistor también se puede adquirir en la App Store a un precio mucho menor del que se encuentra en Steam o la Nintento eStore.Si se tuviera que plantar una referencia para lo que seria el juego se puede llegar a decir que es un sucesor de Bastion, un juego tambien de Supergiant pero que tuvo un alcance mayor en lo que respecta a popularidad y público. Transistor es un precioso juego, que demuestra haber sido realizado con mucho cariño y dedicación, los juegos que más me gustan.Con esta pequeña introducción acerca del juego vamos a hablar de lo que es y representa el juego.Empecemos con su historia, esta muy bien bien estructurada y planeada, es innovadora me atrevería a decir, hasta la fecha no he visto nada que se le parezca. La historia al principio es algo confusa, ya que no nos hacen ninguna introducción o algo por el estilo, pero es parte de su encanto y atmósfera, desde inicio a fin tienes lo que vendría a ser una intriga, hay misterio y ansiedad acerca de lo que seguirá en la trama, bien es cierto que el juego en cierto punto es repetitivo debido a que abusan bastante de los combates constantes que en cierto sentido siempre terminan siendo lo mismo.Su narrativa es exquisita, Red nuestra hermosa protagonista quedo muda (Ojito que eso no es spoiler, lo dicen al inicio del juego), por lo que la Transistor (La espada) es la voz que nos acompañara durante todo el juego, en su mayoría son monólogos acerca de lo que esta sucediendo, como comentarios acerca del entorno, sin embargo en algunas ocasiones entabla una conversación con Red ya que el parece saber lo que ella esta sintiendo. En algunos casos están las interacciones con los antagonistas del juego, la Camerata, pero casi en su totalidad escucharas la misma voz.Ahora hablemos acerca de lo que es su jugabilidad, que aunque no es su punto más fuerte, pues esta muy bien, posee un sistema jugable que intercala entre el combate en tiempo real y un combate por turnos, en el cual, solo nosotros tenemos el turno, es decir, nosotros tenemos la opcion de combatir contra El Proceso de forma normal en tiempo real, o optar por entrar en Turn, la mecanica principal del juego, durante el Turn el tiempo se para, y podremos elegir una ruta de acciones a realizar, la ruta tiene un limite de energía, cada habilidad y desplazamiento tiene un gasto diferente, pro lo que hay que calcular muy bien lo que hacemos, este sistema hace de la jugabilidad algo complejo pero a la vez muy divertido.A medida que avances puedes comenzar a personalizar la Transistor con las diversas Funciones que vas recolectando. Este sistema de personalización es muy interesante, tienes un limite de cuatro habilidades principales, pero las Funciones se pueden poner en la ranura de mejorar otras funciones o como funciones pasivas, haciendo un efecto diferente dependiendo de donde las pongas, dando lugar a infinitas combinaciones. Algo muy interesante ene esto es que para desbloquear la historia de los personajes secundarios debes poner las Funciones en lugares específicos, es decir el premio te recompensa moralmente por probar cosas nuevas.Cuando tu vida llega a 0 durante un Proceso no mueres al instante, sino que se te bloquean las Funciones equipadas por X puntos de guardado, esto es algo que sinceramente me encanto,el juego te penaliza por hacer las cosas mal, pero no te devuelve al punto de inicio. Obvio si se te bloquean todas las funciones, pues toca volver al punto de guardado.Por ultimo en lo que respecta a su jugabilidad, y un apartado importante, es la dificultad del juego. Tu puedes elegir o no ponerte limitadores, lo que mejorara El Proceso y se dificultara mucho más los combates, en mi caso yo me puse todos y bueno, un infierno después de las 5 horas de juego, pero muy gratificante cada vez que acababa.Por ultimo vamos a hablar acerca de su fuerte, el arte y la banda sonora son los elementos estrellas que hacen de este título una obra audiovisual que lo convierte en una joya. Su banda sonora genera un ambiente de calma cuando estamos fuera de combate, te calma y tranquiliza, y en este ambiente generado por su música se basa la narrativa, lo cual hace una combinación perfecta. Lo que respecta a su apartado artístico, maravilloso, donde el mapeado y la visión es isométrico, sus diseños e ilustraciones son simplemente hermoso.Es un juego el cual le recomiendo a todo mundo, en mi critica personal le doy un 8.5/10 porque aunque me encanta, tanto en mecancias, historia y ambientación, el juego es inferlamente repetitivo en lo que respecta a combatir, en cierto punto con los limitadores al máximo llega a ser frustrante, pero aun asi eso tambien es algo que le da la esencia al juego. El juego no pide una computadora muy avanzada, realmente pide poco, y actualmente esta a 75% de descuento en Steam,unos 2.5 dolares, una inversión que no tiene perdida.Comenten que les aprecio el articulo, y si les llamo la atención sobre si quieren que haga un articulo sobre Bastion, su antecesor.