ToyBox - Pacman nunca dio tanto miedo

Hola gente, acá traigo un juego de terror que no esta en Gamehag, tarde en encontrar alguno que este bueno y no aburra, pero lo encontrare.

Quiero decir que si les gusta traeré la fase final la cual seria el juego completo, donde tomare mis propias capturas y experiencia personal ya que lo jugare:).

En este solo pude investigar con gameplays, ya que no se encuentra, es una fase beta o una versión vieja, nisiquiera pude encontrar imágenes de muy buena calidad como en artículos anteriores, hay pocas, no fue un juego muy conocido.

ToyBox Unleashed o mas conocido por ToyBox es un juego basado en Pacman pero en 3D y de terror, un poco raro, un juego sobre juntar puntitos, pasarlo a un juego de terror y que de miedo al mismo tiempo.Este fue lanzado y desarrollado por Harlequin Game´s en Gamejolt, el juego hace poco mas de un año fue lanzado en su fase final y completa, pero esta vez hablare de la fase beta. Ademas el Autor menciono que estará trabajando en la reconstrucción de 0 del juego, para una experiencia y jugabilidad mas terrorífica y cómoda al mismo tiempo.En ToyBox tendremos que juntar gemas o puntos dentro de una especie de laberinto, tal como en Pacman, pero esta vez con una ambientación un poco turbia y en 3D con un enemigo que te persigue (como los fantasmas en Pacman). Estas gemas o puntos aparecen en el camino y son de color celestes, en cada nivel nos pedirán una cantidad de puntos o gemas, las cuales tendremos que juntar para poder escapar de ese laberinto y lograr pasar al siguiente nivel del juego.No solo hay puntos o gemas como en Pacman, tendremos que juntar llaves, pero no para escapar específicamente, si no para poder salvar a unos niños, los cuales tienen mas aspecto de gatos que de niños la verdad, dan un poco de mala espina cuando hablan y gritan con que quieren que los ayudes a salir de su jaula, aunque no nos pueden hacer nada.La cantidad de gatos (vamos a llamarlos así) que tendremos que salvar por nivel lo especificara en la pantalla, justo abajo de los puntos necesarios.¿Que pasa si no logramos salvar a todos? Pues en principio nada, pasas el nivel y ya, pero nuestro enemigo los mata al final de cada nivel en una animación que nos presenta el juego. Pero si podemos salvar a todos mucho mejor.Ya hablamos de nuestro objetivo, ahora la pregunta seria ¿A quien nos enfrentamos?Nos enfrentamos a una especie de araña enorme con cara rara, no tiene mucha forma de describirlo, es diferentes cosas depende como lo mires, pero de que da miedo, lo da, en situaciones donde te quedan pocos puntos, no los encontramos y escuchamos sus pasos muy fuertes y cerca, hasta que nos acorrala y nos mata.Nos encontramos situados en un laberinto como dije anteriormente, este tiene un tono de color bastante rojo en todo el lugar, el cual es un poco turbio.Es todo oscuro al mismo tiempo, las gemas o puntos tienen un poco de luz, lo cual nos asusta un poco haciéndonos pensar que es nuestro enemigo.Como pueden ver no son los mejores desde ya, es como un juego con no mucho presupuesto, el autor no iba a invertir tanto sin saber si iba a triunfar o si siquiera lo notaran, ya el juego en su fase final, que es la versión 1.0.0 tiene bastantes mejores gráficos, cinemáticas, mejor sonido, mas desafíos y objetivos, etc, una mejora muy grande.Super recomendado si quieres jugar un juego de terror y no tienes una buena pc, los gráficos no son lo mejor del mundo, pero seguro te llevas un sustito ya que nos pone en primera persona a juntar puntos y salvar gatos como locos mientras intentamos escapar del enemigo, si tienes una pc decente desde luego te recomiendo la ultima versión o la versión final.