Town of Salem - Analisis

Hola, les doy la bienvenida al pueblo llamado Salem, Town of Salem. Por favor tómense su tiempo para leer el artículo antes de evaluarlo, no les llevara más de 5 minutos. Gracias y por favor dejen sus comentarios antes de salir.





Inspirado en los tradicionales juegos de Mafia y Werewolf, Town of Salem combina todas estas modalidades de los clásicos juegos de misterios, engaños y asesinatos en una sola partida de hasta 15 jugadores donde los pueblerinos deben hacer frente ante los asesinos o miembros de la mafia antes de que dichos pueblerinos mueran durante la noche. ¿Cuál es el problema? Sabes tú rol al principio, pero no sabes el rol de los demás. Este juego de navegador ha pasado a varias plataformas como Steam y Android pero debes pagar una vez para jugar. Experimenta cada partida con tu rol ya sea diciendo la verdad, actuar rápidamente y tomar notas, o mentir y matar a todos los inocentes.

JUGABILIDAD:







El comienzo de cada partida se basa en la cantidad de jugadores (siempre son 15) y los roles prefijados que pueden variar, ya sea aumentando en numero la cantidad de roles para los tres bandos o ser muy limitados, de acuerdo a qué modo de juego elijas. El clásico contiene roles básicos y avanzados pero todos son justos y recomendados para todos los jugadores. Los modos de Ranking son para jugadores competitivos, y los roles Gratis para Todos contienen todos los roles del juego con o sin prefijo. Una vez elijas tu modo de juego, puedes jugar con un grupo de amigos o en solitario. Dentro del lobby puedes ver a todos los jugadores y los roles que se jugaran, de un máximo de 15.

Una vez esté llena la sala, la partida comenzara en 10 segundos. Tendrás 20 segundos para escribir tu nombre que usaras dentro del juego, y puedes usar cualquier nombre que no esté en contra de las reglas de Town of Salem. Recuerda que el nombre no tiene porque ser el mismo en todas las partidas, ¡así que intenta ser creativo y usa el que quieras! Si no escribes un nombre y lo aceptas, te tocara un nombre al azar. También puedes ver los nombres de los que ingresan a la partida. Después de elegir el nombre, a todos los jugadores se les asignara uno de los roles disponibles dentro de los prefijados en el modo de juego seleccionado. La posibilidad de recibir un rol clave es aleatoria, puede ser alta o baja. Siempre veras este rol pero no podrás ver el rol de los demás al comienzo.





Ahora que todos los jugadores se han reunido en el centro del juego, toca ver los bandos. Los bandos del juego tienen un color característico y sus respectivos roles, que pueden ser usados para proteger a los demás, investigar los roles de cada uno, matar a los jugadores en el velo de la noche, etc. Hay por los menos tres bandos en el modo clásico, cada uno con sus respectivos objetivos.

El Pueblo:







Todos los pueblerinos tienen en su rol el color verde, y estos también pueden ser llamados, los Inocentes. El objetivo de los inocentes es sobrevivir a los demás y descubrir entre ellos quien es un asesino o un traidor, y colgarlo en la horca. Los del pueblo son los roles que más amplios son en algunos aspectos, inclusive pueden ser detectives y juntar pistas más rápido que los demás. Algunos de ellos pueden actuar en solitario, ya sea atacando a los asesinos en la noche, o protegerse los unos a otros. Un papel clave en el rol de inocente es que, no puede mentir. Debe ser honesto y esperar el momento adecuado para actuar, sino podría ser ejecutado con rapidez. Ten en cuenta que el rol de los asesinos es matar a los inocentes, así que si te terminas revelando tarde o temprano, podrías ser asesinado en la noche como venganza, entre otros casos.

Durante el día, tu objetivo es discutir con los demás pueblerinos los roles adecuadamente, y dar pistas sueltas o reveladoras para descubrir quien es un traidor o un miembro de la mafia. En el segundo día, posiblemente alguien muera en la noche anterior, por lo tanto su cadáver quedara en el medio del círculo donde se juntan los demás. Tu objetivo es intentar descubrir quién es el que cometió dicho acto usando el chat del juego, escribir un último testamento (que se revelara en cuanto mueras o te cuelguen), y observar detalladamente a los demás y tomar toda clase de pistas. Si eres tu el que muere en las primeras noches de la partida, los demás tomaran tu testamento y tu rol será revelado. No puedes hacer nada más durante tu muerte, así que tendrás que esperar a que termine la partida o la abandones. Recuerda que los traidores y los asesinos deben morir antes de que todo el pueblo caiga ante ellos.

Los Neutrales:







Como un neutral, que no tiene los colores verde o rojo, tu único objetivo es cumplir lo que dice tu carta de rol, situado en la parte derecha de la pantalla. Solamente puedes ganar la partida si cumples con tu objetivo asignado, no puedes ganar con el pueblo o la mafia. Algunos objetivos son medio exagerados pero bastante fuertes, y apenas se cumplan, que en la mayoría de los casos debes hacer que tu objetivo muera indirectamente o te condenen a muerte, la partida te contara como una victoria. Esta en tu forma de juego decidir cómo vas a ejecutar tu objetivo, pero no tienes porque tomar bandos.

Uno de los roles más importantes es de un asesino en serie, y este debe eliminar a cualquier jugador a su disposición y discreción. Solamente puede ganar si todos los demás quedan eliminados. Así como el resto de los roles neutrales, su objetivo es casi el mismo pero más complejo.

La Mafia:







Los miembros de la mafia son de color rojo en su rol, y estos también son conocidos como los Traidores. Estos jugadores se basan más en la mentira que en la verdad para llevar a cabo su cruel actividad, que es matar a todos los del pueblo, y evitar morir en el acto o ser descubiertos. Pese a su retorcido genio, los mafiosos pueden decir la verdad, culpar a alguien, o mentir sobre su rol. Para ganar el juego deben matar a todos los miembros del pueblo sin excepciones, pero pueden dejar a los roles neutrales fuera de su camino. Uno de sus mejores manías es también, acusar a alguien de ser mentiroso o tener un rol falso. Pero si son ellos los traidores que terminan siendo acusados, deberán defenderse con cualquier medio a su alcance, hasta que llegue la noche. Una vez durante la noche, los mafiosos pueden elegir a su objetivo y asesinarlo, así de simple, pero al día siguiente todos los jugadores podrán ver que la mafia mato a tal persona, de ahí tienen que cuidarse los unos a otros.

Condiciones de victoria:







Para que un bando gane un juego, todos los demás jugadores del bando opuesto deben ser eliminados, osea, los roles que pueden matar más que nada. Para que un jugador muera, debe ser acusado de conspirar contra el pueblo, declararlo culpable si no puede defenderse, y colgarlo a morir en la horca. Esta es la única manera de ejecutar a jugadores que sean inmunes o tengan una defensa mayor antes los ataques poderosos, sino los ataques durante la noche fallaran, prolongando la vida de los mafiosos. Los roles neutral, como dije antes, no pueden ganar con ningún bando, su única condición de victoria es cumplir su objetivo. En el caso de que haya un bando que se desempeño muy bien durante la partida, y se produce un empate, el ganador es el jugador/bando con la mejor victoria posible. Recuerda que si abandonas durante una partida estando muerto no recibirás ningún premio en el caso de que tu bando gane/pierda, y si tu personaje está vivo se suicidara al día siguiente y serás penalizado.

Otras características del juego:







Hay varias formas de endulzar la partida, ya sea mintiendo, revelando los roles de uno, y más. El chat del juego queda registrado, y puedes tomar notas en tu testamento que se revelara a los demás si mueres. Si eres un asesino puedes dejar una carta de muerte e inculpar a alguien, esto puede ser tomado como falso o verdadero dependiendo de cada uno. Cuando una persona muere, tanto su rol como su testamento y la carta de muerte que dejo el asesino quedan registrados en el cementerio para que cualquiera lo vea hasta el final de la partida. En el caso de que seas acusado, puedes realizar una defensa hasta que sea el momento de que el pueblo decida, si sos culpable o no. Si eres culpable, morirás, y puedes decir unas últimas palabras o reservártelas y llevártelas a la tumba. Disponibles de estas herramientas y las de tu rol para ganar la partida o cumplir tu objetivo.





Fuera del juego, puedes personalizar a tu personaje con diferentes skins, mascotas, burlas y muertes únicas, que puedes usar en cualquier partida, y pueden verlas cualquier jugador que no haya desactivado las personalizaciones que no son por defecto. Además, hay pergaminos que puedes usar para aumentar las chances de ser un rol muy importante. Para recibir créditos, tienes que quedarte por la duración del juego entero hasta que un bando gane. También puedes ganar logros por realizar ciertas acciones especiales en el momento apropiado, y algunos créditos.

En ambas versiones del juego (Navegador, Steam) puedes comprar la expansión Coven, que incluye nuevos roles en un modo de juego por separado (Brujas por ejemplo), incluyendo nuevos desafíos por superar, cosméticos que comprar y logros extra.

EVALUACION: 9/10





Cuando empecé mis primeras partidas pude entender rápidamente de que se trataba el juego, es muy fácil, pero también difícil de dominar. Me gusto todos sus aspectos y parece un buen juego para pasar el rato con amigos o incluso con desconocidos, tanto si estás vivo como muerto. Lo que no me gusto es que la comunidad que tiene, por muy pequeña que sea, tenga una forma de jugar algo más o menos molesta, pero está en cada quien juega su manera de llevar a cabo su papel dentro de Town of Salem. Si estas buscando un juego donde quieras jugar tus cartas, como si de un Truco se tratase, y eres bueno mintiendo o desenmascarando a los villanos, este es tu juego adecuado.

Gracias por llegar al final.