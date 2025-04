Tower Defense, Adictivamente casual.

Hola comunidad de Gamehag, en esta oportunidad les presento un artículo sobre Algunos juegos del genero tower defense, que en los últimos 10 años ha sido un género que no ha parado de crecer, cada vez entregando juegos con mejores gráficos, y nuevos modos de juego, ademas de tener un sinfín de temáticas, que hace más atractivo este tipo de juegos, sin dejar de lado que son juegos creados para pasar el rato, aunque con el tiempo ese “rato” puede ser de varias horas.

Este género comienza en 1990 con el juego llamado Rampart que fue el primer juego en presentar este tipo de modo de juego de estrategia que consiste en defender tu castillo con diversas torres, y así evitar que el enemigo llegue a tu base. Pese a ser un género creado en 1990 recién logra despegar y llegar a la cima de la industria en 2009 gracias a la aparición de ahora clásico Plants vs Zombies, un juego que nos llevó este género directo a nuestros ordenadores, teléfonos y consolas.

Kingdom Rush.

Kingdom Rush es una saga que consta de tres títulos, Kingdom rush, Frontiers y Origins, nuestra misión siempre será defender nuestro reino de las fuerzas del mal en la cual emplearemos torres de arqueros, magos, torres mágicas, ademas de torres con tropas terrestres. Este Tower defense usa un estilo gráfico que nos recordad los dibujos de los libros de cuentos que leen los niños, pero esto no quita que sea un juego con acción, entretención, y con mucha estrategia. También cuenta con dos versiones oficiales para Smartphone y varias no oficiales con otro nombre disponibles en la play store de google.









Anomaly.

Anomaly nos da vuelta el concepto, ahora somos nosotros quienes debemos pasar a través de diversas torres para poder llegar al sector enemigo. Esto se debe a que nuestro planeta se encuentra invadido por una raza alienígena que controla diversos sectores en importantes ciudades, por lo cual nuestro deber como parte del ejercito es entrar en sus territorios dominados y desactivar sus defensas para atacar a máxima escala. Anomaly cuenta con 5 entregas, Anomaly Warzone Earth, Mobile campaing, Korea, Anomaly 2, y un Anomaly Defenders donde tomamos parte de los malos y ahora si usamos torres de defensa.









Defense Grid.

Este título es el más interactivo del juego, ya que nos involucramos con un narrador muy agradable y cómico, que irá cambiando sus diálogos a medida que avanza la etapa y el juego, y también poco a poco nos va contando la historia de este casi destruido mundo, y nos entrega pedazos de sus recuerdos cuando batallo con anterioridad por estos mapas, ya que cuando estaba vivo y antes de ser una inteligencia virtual, fue un general que lucho contra estos alienígenas invasores. La misión de cada etapa es resistir el ataque y evitar que se roben los núcleos de energía, que son el único recurso que hace sobrevivir a la humanidad. Defense grid cuenta con solo dos entregas pero ambas tienen diversos DLC lo que los hace juegos bastante largos.









Unstoppable Gorg.

Dentro de esta lista este es el que tiene el diseño visual más singular, ya que debemos defender la tierra de las naves del invasor Gorg, pero estas naves al igual que los personajes están diseñados como una película de ciencia ficción de los años 50. Es muy cómico cosa única ante los ya mencionados, esto debido a que tiene cinemáticas de transición que nos introduce en un historia bastante cliché, acorde al género en esos años. Y de todas las opciones esta es la más económica (por lo menos para los usuarios de steam).









Prime World defense.

Volvemos a un tower defense medieval, con criaturas, guerreros y magos, en el cual nuestra misión es avanzar etapas hasta llegar al centro del reino y liberar nuestras tierras del mal que las ataca. Este juego tiene funciones bastante novedosas como le usos de cartas para mejorar torres y hacerlas más efectivas antes de comenzar los ataques, ademas nos da la oportunidad de ir mezclando cartas para encontrar nuevas funciones para las torres y nuevos hechizos de defensa.









Freedom Defender.

Sin duda el más polémico de la lista, ya que nuestra misión es defender la frontera de los estados unidos de américa, de la llegada constante de distintos tipos de inmigrantes, los cuales van personificados con los clásicos estereotipos de mexicanos, musulmanes, hindúes, etc. Los que están a cargo de la defensa no son torres sino que ciudadanos americanos y guardias fronterizos, por lo cual nos topamos con rednecks, policía migratoria, políticos, campiranos, entre varios más.









Sanctum

Este juego que cuenta de dos entrega y varios DLC, nos muestra un concepto novedoso ya que mezcla el tower defense con el FPS, creando un juego hibrido, con una temática futurista donde debemos luchar contra miles de alienígenas que quieren destruir los generadores de oxígenos que son lo único que mantiene viva a la humanidad. Veremos la acción en diversos tipos de mapas, donde se mezclan a la perfección la vegetación con las edificaciones, entregándonos una experiencia envolvente.









Orcs must die

Este no es un tower defense normal, acá ya reemplazamos un poco las torres por diversos héroes que ocuparemos en modo tercera persona, ademas muchos tipos de trampas, para detener el avance de las hordas interminables de orcos que amenazan con acabar con nuestra raza. De todos los juegos presentados en este articulo, este es el único que tienen una versión free to play, ademas de las dos versiones pagadas con dlc que tiene. Gráficamente este juego les recordara un poco a world of warcraft debido al tipo de modelado 3d y al diseño de los personajes.









Plants vs Zombies

Finalmente no podía dejar de mostrar este juego, ya que es un juego clásico y de culto, el cual nos cautivó con su diseño de personajes y escenarios, que son simples, pero con muchas opciones, ademas de ser un juego con un nivel de dificultad muy equilibrado, y que en su tiempo a muchos nos robó horas y horas. Plats vs Zombies tuvo cuatro secuelas la primera en orden cronológico es Plants vs Zombies 2 Its about time, lanzada exclusivamente para móviles con Android e IOS, luego tuvimos la entrega de las secuelas Plants vs Zombies Garden warfare en donde pasamos a un FPS cooperativo donde seremos una de las plantas o de los zombies en una guerra eterna por la sobrevivencia, esta versión tuvo una segunda parte con nuevas plantas y mejoras de jugabilidad. Por ultimo tenemos Plants vs Zombies Heroes, que es un juego de cartas coleccionables en el cual debemos formar mazos para poder defender nuestra caza y cerebro de los zombies.









Este género es muy amplio, con muchas opciones, de las cuales varias tienen precios muy económicos pero que a la alarga terminan siendo una tomadura de pelo, por ello quise mostrar los más populares y con mejor evaluaciones en metacritic, y todo los pude probar y jugar por lo cual la recomendación va de primera mano. Bueno comunidad espero que les haya gustado el artículo, como siempre quedan invitados a comentar y nos leeremos una próxima ocasión.