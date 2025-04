Top mejores Battle royale para Android/IOS (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo los mejores juegos Battle royale para móvil, tengan en cuenta que es mi opinión, espero que les guste el articulo y que los disfruten, quizás la mayoría conozcan estos juego algunos son muy conocidos, sin más que decir que comience el artículo.

Bueno amigos les traigo unos de los mejores Battle royale y los más jugados en móviles, muy conocidos por su fama y sus jugabilidad, tanto las gráficas que también son importantes en lo juego Battle royale, Quizás algunos no están enterados que son los juegos Battle royale, muy fácil de explicar son juegos donde una gran cantidad de jugadores deberán de sobrevivir tomando armas u otros objetos (no necesariamente tienen que ser armas eso depende que estilo sea el Battle royale), donde el ultimo jugador en pie gana la partida. Actualmente este género de juego está de moda en todo el mundo, sin más que decir aquí les traigo unos juegazos Battle royale los mejores que he jugado por ahora.

Pubg (móvil):

Un juego muy conocido en todo el mundo, uno de los mejores Battle royale de PC y Móvil, el juego del móvil no está nada mal muy parecido tanto los gráficos en pc está muy bien optimizado para el móvil, Lo puedes disfrutar al 100% el juego en verdad yo nunca lo había jugado en pc y he visto mucho videos y cuando lo jugué en móvil me quede fascinado con el juego, se puede disfrutar muy bien como en pc además de su gran comunidad y estilo de juego no cambia mucho como esta en la pc, aunque las partidas esta exageradamente largas duras mucho en 1 partida me he durado más de 20 minutos, puede hasta tardar 30 minutos, la jugabilidad del juego no es tan complicada, lo complicado es la gente que lo juego es muy difícil de ganar una partida, yo diría que el juego no está mal para el móvil yo se lo recomendaría mucho que lo jueguen para mi un juegazo de los battle royale, si no saben que es Pubg es un juego donde caen 100 jugadores en un avión donde tendrás que armarte lo suficiente y lograr matar a tus enemigos hasta ganar la partida solo 1 puede ganar. Disponibles para pc y móvil, es gratis solamente para móvil.





Creative Destruction:

Un juego muy parecido a “fornite” por sus gráficas y jugabilidad, este juego me ha gustado mucho tantos sus armas muy originales algunas claro no todas, tanto el mapa muy bien diseñado, todo sabes que es un juego donde caen 100 personas donde tendrás que sobrevivir y ganar el que quede en pie, disponible para móvil y pc actualmente, el sistema de construcción del juego es un poco lenta a la hora de usar el subo para cerrarte y mágicamente apareces arriba de la construcción no sé si será problemas del juego o el juego es así, aunque para mí el juego está muy bien tanto sus modos de juego muy divertidos, los controles del juego son muy sencillos de usar como todo battlet royale, puede usar trampas y mejorar tu construcción para que no te la destruyan tan rápido, si hablamos de la comunidad del juego no está mal tiene una gran cantidad, a la hora de iniciar una partida cae rápido yo les recomendaría este juego para mi unos de los mejores para móvil. Si quieres saber más sobre este juego aquí les dejo mi artículo: https://gamehag.com/es/articulos/creative-destruction-battle-royale







Free Fire:

Un juego parecido a Pubg y muy conocido por ser unos de los mejores Battle royale de móvil, aunque no tiene los mejores gráficos este juego está muy bien optimizado para móvil y un jugabilidad muy buena de mi parte, a la hora de disparar de ayuda a mantener a tu enemigo en la mira para que se te haga más fácil de jugar, aunque es muy complicado eliminar un objetivo por la cantidad de vida que tiene aproximadamente todo tiene 200HP de vida y eso causa que un duelo de disparos puedan durar un poco más, pero qué más puedo pedir no necesaria mente tiene que tener un mega teléfono para jugar este juego y está muy fácil de aprender a jugar, para uno de los mejores sin duda, de que trata el juego como tal igual que todo los Batte royale tendras que sobrevivir a un gran cantidad de jugadores y gana el ultimo jugador en pie.





Espero que les haya gustado el top de los mejores y más conocidos Battlet royale para móvil, se lo recomiendo para los que tiene un móvil claro tiene que ser android o IOS para poder jugarlos y que cumpla los requisitos, espero que lo disfrutaran y que tal les pareció? Saludos a todos.