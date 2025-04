TOP ENEMIGOS ATERRADORES/ RESIDENT EVIL

Que tal comunidad de gamehag ¿Como estan? pues espero que bien , el dia de hoy para matar al aburrimieno les traigo un top de criaturas más espeluznantes de la saga de resident evil que te pondran los pelos de puntas con solo verlos, les digo que aqui esta lo bueno asi que no se muevan por que aqui lo buenoo, pues empezemos.























7.-GARRADOR - RESIDENT EVIL

SI te encuentras junto a la pared este te clavara una de sus garras en contra esta misma

Te atacara con sus garras de forma aleatoria para tratar de causarte un rasguño o herida

Cuando haces mucho ruido y te encuentras alejado de el ,este correra hacia ti en linea recta clavandote una garra en todo el rostro causando una muerte instantanea, luego de eso te clava la segunda garra en el abdomen sacando tu estamágo de una forma muy violenta

































5.-U-8 - RESIDENT EVIL 5.





















4.-U-3 O ELLO - RESIDENT EVIL 4.



















3.-HOLOMORFOS - RESIDENT EVIL 7.





















2.-REGENERADOR/ IRON MAIDEN - RESIDENT EVIL 4.





























1.-LEPOTISTA - RESIDENT EVIL















CONCLUSIÓN.





Primero que todo en este top solo voy a mencionar 8 de los más aterradores, por que la verdad en el universo de resident evil existe una gran cantidad y variedad de enemigos acojonantes que te pegaran un buen susto, como ya saben si hago un post asi pasaria del limite de caracteres que tiene permitico gamehag para la creción de articulos. Cabe resaltar que tomare características como apariencia, ruidos que emiten, formas de ataque y especiales en concreto que tienen. La razón de la que pondre estos monstruos es por que son los más reconocidos, interesantes e iconicos, siendo los favoritos de los fans. Otra cosa es que este top pondre los monstruos de menor a mayor asi quecon el ranking.Este hombre mide 1.90 cm de estatura, su cara se encuenra cubierta por un tipo de mascara aunque se desconoce la razón por la que la usa. Esta armado con una poderosa motosierra con la cual te decapitara sin ningún remordimiento. Posee una resistencia inhumana que es similar a la de Jason y a la Freddie Krueger ya que si te le disparas este tio ni siquiera se inmutara, si le llegas a disparas con la escopeta solo lo aturdiras, quedando pasmado durante un par de sugundos, luego se levantara y te perseguira como si nada hubiera pasado hasta lograr su objetivo que es acabar con tu vida de una manera muy grotesca. Se especula que este hombre es asi debido a que el era antes el doctor del plueblo, y cuando comenzo el brote de las plagas se llego a contagiar entrando en un estado de locura. Por eso comenzo a tratar de manipuar el virus para asi controlarlo o contrarrestarlo pero en vez de eso consiguio acelerarlo, aumentando todas sus características como , fuerza , resistencia y control sobre la misma plaga. De qui viene su nombre tan particular e inusual.Esta es su versión plus mejorada, es mucho mas grande que el anterior haciendo ver a nuestro personaje como un niño a su lado, tiene una motosierra enorme que tiene doble cuchilla, lo más aterrador de el es que ataca con la motosierra de un lado a otro entrando en un estado de locura apuntando hacia todas direcciones, solo le bastante una decima de segundo para decapitarte si te encuentras cerca de el, emite un sonido de carcajadas con una voz muy grave . Al igual que es doctor salvador tiene tapada la cara y se desconoce su identidad.Perdon he dicho garrador pues si ya que tiene 3 garras de un metro por cada mano y tiene el control sobre las mismas pudiendo sacarlas y guardarlas como si se tratara de Wolverine. Este tipo tiene los ojos cosidos por lo que es ciego, pero esto no es ningún problema para el al momento de localizar a su victima ya que su plaga le sobrodesarrollo el sentido auditivo, pudiendo encontrar a su presa con el minimo ruido que haga, incluso si solo se escuchan sus pisadas Un dato interesante es que comparte mucho parecido con el mutantede wolverine - origenes. Tiene un historial de ataques muy brutales que son los siguientes:Estas criaturas son un mutante creado a partir de experimentos a personas en la mansión spencer, es una de mis criaturas favoritas. Empuña una gran ancla que maneja de manera similar al "Majini Verdugo", pero al mismo tiempo la ancla que tiene hace que se mueva lento ,son muy peligrosas ya que si te descuidabas te mataban con el ancla que te partia en 2 partes, te sostenia con su brazo sobrecrecido y mamadisimo. Para matarlo deben dispararle en el ojo que tiene en la espalda o tambien pueden darle con el cuchillo si son expertos con este mismo, pero llevara mucho tiempo. Su estatura es de mas de 2 metros de altura. La criatura en si tiene una apariencia muy aterradora y ni hablar de su rostro que ya perdio todo rasgo humano. Me escriben si quieren que hable del monstruo en especificoEste criatura fue un hombre que fue secuestrado por tricell, llevado a Africa para usarlo de rata de laboratorio aplicandole un sin fin de experimentos que los dejaron muy mal tanto mental como fisicamente, al final perdio toda la cordura quedando irreconocible con la cabeza expuesta y con bastantes quemaduras alrededor del cuerpo a tal punto que parecia un cadaver o un cuerpo sn vida. No dio resultados de mutación hasta que le inyectaron el virus. Convirtiendose asi en una araña de proporciones inmensas que mide decenas de metros debido a sus alargadas patas, considerando asi como unol de los enemigos mas grandes de la saga. Su conportamiento es un poco agresivo pero aun asi la criatura es muy inteligente por lo que se piensa que el usuario todavia tiene el control. Puede producir en su abdomen unos B.O.W.s que son insectos voladores que lanza para atacar al personaje pero, estos bichos son totalmente diferentes al u-8 madre. Posee un caparazon extremadamente resistente por lo que las armas convencionales solo le haran cosquillas .Tambien puede hacerte pedasitos gracias a sus afiladas patas con forma de tenaza.Este monstruo tiene una apariencia muy aterradora con solo pensar que es la fusión de un hombre, insecto y un reptil poseyendo una estrucura muy amorfa ,es parte insecto de pies al abdomen con 4 patas, parte reptil por su gran mandibula y alargada lengua de serpiente, tiene un tectaculo en vez de brazo con el cual te ahorcara sin ningún esfuerzo y en su segunda fase le brota en la espalda una enorme mandibula con tenezas de escorpión. Su ataque más devastador es de excavar bajo la tierra para atacar sorpresivamente desde abajo con su mandibula partiendo al jugador en 2 mitades. La criatura es de un gran tamaño pero aun asi es muy agil por lo que siempre es bueno estar a una buena distancia del monstruo. Se cree que para la formación de la criatura se utilizo el cuerpo del alcalde Bitores Mendez ya que comparten un gran parecido en la cara y en el abdomen.Alguien pidio holomorfos, pues yo no. Estas criaturas cuentan con una boca y dientes gigantescos llegando a mordernte de una manera muy asquerosa, son de color gris y de una apariencia muy desagradable. Fueron seres humanos que fueron infectados por el virus de Eveline causando que mutaran este tipo de criatura. Atacan a distnacia con sus largas y afiladas zarpas. Hay bastantes variedades de holomorfos siendo, la cuadrupeda, la normal y la cortante pero la que mas se destaca es elque es una versión grande y obesa siendo el holomorfo más fuerte y resistente hasta el momento, este holomorfo te atacara escupiéndote su vomito acido, tambien exite otra variante llamadasiendo esta la más dominante, seria como la variante grande pero mucho más obesa y regupnante.Aqui la situación sea puesto caliente y escalofriante. Anteriormente fueron humanos a los cuales se les experimento con la plaga tipo 5, terminando tranforma en unas criaturas humanoides de gran tamaño, presenta ojos rojos que estan en movimiento giratorio como desorbitados, piel grisacea y dientes muy afilados, tiene una respiración muy escalofriante debido a que tiene un corazón muy grande que aprieta sus pulmones contra el pecho, algo perturbador es que tiene la capacidad de regenerar partes dañadas o faltantes de su cuerpo en cuestión de segundos. Se cree que carecen de sistema oseo debido a su flexibilidad ya que pueden estirar partes de su cuerpo o arrastrarse en el suelo como serpiente. Si le haces huecos en su abdomen o incluso si le vuelas la cabeza este enemigo no se detendra hasta que sus enormes colmillos succionen tu cuello y toda tu sangre.Viene a ser su segunda versión, posee las mismas características del regenerador, pero el iron maiden no tiene ojos y tiene todo su cuerpo cubierto por grandes espinas, se desconoce como es que puede ver a sus objetivos pero es posible que tenga muy desarrollado el sentido auditivo al igual que el garrador, cuando se les vuelan las piernas este se arrastra con más rapides que el regenerador, tiene más cantidad de plagas que el regenerador, y a diferencia del regenerador este no te muerde si no te mata con su cuerpo espinudo causandote una muerte rapida e instantanea. No obstante el iron maiden no puede correr y sus pisadas son más lentas que la de los regenadores. Ambos son de la misma estatura.Esta criatura te dara pesadillas ya que a diferencia de los monstruos mencionados anteriormente este presenta en todo su cuerpo gran cantidad de poros bulbosos que expulsan una toxina de color azul que convierte en zombies a todos los que la inhalen, propagar el virus-C a todos los que se encuentren en su área de ataque es uno de sus grandes objetivos. La Lepotista tiene una lengua azul que utiliza para empujar hacia abajo la garganta de la victima. Se dice que estas criaturas son hembras debido a que Dereck Simmons buscaba mujeres para la creación del clon perfecto de Ada Wong, pero siempre salia el experimento erroneo creando a si a estas criaturas horrendas. Algo muy pertubador es los sonidos que emiten ya que se parecen a los gritos de una ñiña asustada. Sus ataque principal es de atacarte con su lengua biscosa de tal manera que te introdusca el virus, intoxicandote cada vez más con este mismo. Tambien si te encuetras cerca del area donde la lepotista libera la toxina esta te puedes llega a convertir en zombie. Presenta un color palido en el cuerpo y amarillo con rosado el los tumores de su torso.Como ya he mencionado en este top he tomado las criaturas que más se mencionan por los fans, y tambien por que son las que más sobresalen de las demás. SI ustedes quieren que haga una segunda parte pues escriben en las sección de comentarios ya que una segunda parte. Yo recomiendo estos juegos al 100% para pasarla muy wuay en este cuarentena. Si tienen dudas pues me escriben y los respondere con mucho gusto. Con esto concluyo este top espero les guste y sea se su agrado BYE.