Top del peor mundo al mejor de PvZ 2

¿Qué es PvZ?



Plantas contra Zombies es un juego tipo "Tower defense" En el que los zombies intentarán comernos el cerebro por el jardín, afortunadamente contamos con unas plantas que nos servirán de infantería para defendernos de los zombies.



Los mundos pueden variar depende del juego:



PvZ:



- Día

- Noche

- Día (Piscina)

- Noche (Niebla)

- Tejado ((Los niveles desde el 1 hasta el 9 es de día, en el nivel 10 es de noche)



PvZ 2:



- Antiguo Egipto

- Mares Piratas

- Salvaje Oeste

- Cuevas Congeladas

- Ciudad Perdida

- Futuro Lejano

- Edad Oscura (Noche)

- Vueltacasete de Neón (Técnicamente es de noche, pero caen soles del cielo)

- Pantano del Jurásico

- Playa de la gran ola

- Tiempos Modernos

¡HOLA MAGOS Y BRUJAS!

El día de hoy les traigo un top de los mundos de PvZ 2, aunque ya nadie lo juegue, antes de empezar, quiero aclarar que esto es solo mi opinión y que si hablo mal de algún mundo que os guste en particular no os lo toméis a pecho, dicho esto:

¡EMPEZEMOS!

11-. CUEVAS CONGELADAS

Vale, hablemos de esto, yo pienso que este mundo hubiera sido un buen mundo si no fuera por la poca variedad de zombies que hay, y con variedad me refiero a que no añadieron casi a ningún otro tipo de zombie, solo a los originales, tales como los zombiditos, el de las salamandras (Este zombie ya aparecía en el Salvaje Oeste, pero con gallinas) Y además sus plantas pues no son las mejores, por ejemplo, Papa Caliente tuvo que ser exclusiva de este mundo, ya que solo servía para este, le doy un 4,70, se puede mejorar el mundo, pero puede llegar a aburrir muy pronto.

10-. PANTANO DEL JURÁSICO

Este mundo no es que yo lo odie, pero me molesta, ya que en el nivel 2 o 3 ya te presentan a un dinosaurio que te empuja a los zombies, lo cual hace que sea muy difícil jugar a menos que tengas papapums primitivos o alguna planta que explote en 0,1 segundos, ¿Y qué es lo peor? ¡QUE NO LE PUEDES HACER ABSOLUTAMENTE NADA! Vale que no le haga nada a las plantas, pero sí llegan a molestar, las plantas en sí, son buenas, ya que Girasol primitivo es como un girasol solo que te cuesta más, pero te da más soles que el normal, lo mismo pasa con Papapum Primitivo. A este mundo le doy un 5,40.

9-. ANTIGUO EGIPTO







En sí, yo esperaba mucho más de este mundo, vale que sea el primero, pero en serio, yo me cansé de jugar este mundo en el nivel 14 de 25 que hay, aquí hay mucha variedad de zombies, el que hace tumbas, el que te roba soles y si lo derrotas te los devuelve, etc. Además aquí está mi querido Bonk Choi, que ya me partió 2 dientes. Creo que él es la mejor planta que hay, sus plantas también son buenas, como Bumerán o Birasol, le doy un 6/10.

8-. FUTURO LEJANO

De este mundo yo esperaba MUCHO MÁS de lo que prometía, yo siempre me he preguntado cómo sería el futuro, pero la verdad es que este mundo puede llegar a decepcionar, y me parece que exageraron con los robots, ya que si llegaba un robot, y no tenías ninguna planta explosiva, ya te podías dar por muerto, ya que estos tienen demasiada vida, las plantas a mi me parecen que tienen un diseño… Aceptable, algunas feas (Como Rábano Casillero) Y algunas bonitas, le doy un 6,2. Me parece que podrían mejorar a Frijol Láser y arreglar los robots.

7-. MARES PIRATAS

¡YARG! A mi me encanta este mundo, al igual que a los piratas, es muy bonito y muy marrón, aunque mi color favorito es el verde, los zombies están hechos de una manera tan creativa que hasta le dieron un gorro pirata a los zombies, las plantas son buenas (Excepto Frijuelle que solo sirve para las incursiones) Y Boca de dragón para mí es la mejor. A este mundo le doy un 6,8.

6-. CIUDAD PERDIDA

En sí, este mundo no me atraía para nada, siempre creí que este mundo solo estaba de adorno, pero luego cambié de idea al jugar por primera vez este mundo, es muy bonito y va sobre alguna que otra selva, esto por alguna razón hace que me acuerde de los Mayas, y sus plantas son muy buenas, Aguijón Rojo es uno de ellos, prefiero ponerla muy cerca de la casa para que disparen más, ya que cuanto más cerca estén de nuestra casa, más cosas rojas lanzan (Porque no sé cómo se llaman) Y cuanto más lejos, más funciona como una nuez. Le doy un 7,3. Me encanta este mundo

5-. SALVAJE OESTE

No me gustan mucho los vaqueros, pero este mundo hicieron que piense lo contrario, este mundo es algo difícil, sobre todo con las gallinas, pero aquí usas una Remolacha Tremenda y ya, las planta son buenas, como el Rayo ese, o el Frijol que destruye zombies, a este mundo le doy un 7,5.

4-. TIEMPOS MODERNOS

Este mundo pues… No es que da lo que promete, pero sí es difícil, ya que vendrán zombies de todos los mundos, las plantas no son muy buenas, pero lo compensan con una flor lunar que los potencia, sobretodo el Lanzaguisantes Sombrío (Que ahora está el evento y podemos conseguir los paquetes para conseguirlo). También "PopCap" Que ahora es EA, no supo aprovechar este mundo al máximo, no tiene zombot, solo de los anteriores mundos, Le doy un 7,8. Por la dificultas y por las plantas.

3-. EDAD SOMBRÍA

Este mundo me encanta, ¡Y encima nos devolvieron a las setas! Aunque quedaría mejor si hubiera vuelto la Seta Explosiva (O como se llame) Pero en el primer juego estaba MUY rota, así que en este juego no la pusieron, una de sus desventajas es que no caerá sol del cielo, pero usamos una Seta Solar y ya, le doy un 8.

2-. PLAYA DE LA GRAN OLA

Este es el mundo más difícil que hay, sobre todo por el zombie que lanza pulpos, y el hecho de que necesites nenúfares para la mayor parte o incluso en todo el mapa no mejora las cosas, lo cual hace que sea muy difícil y ¡Que a mi me encanta! Y sus plantas son muy ofensivas, ya que hacen un gran daño, le doy un 8,5. También por su dificultad.

1-. VUELTACASETE DE NEÓN





Mucha gente seguramente se esperaba este mundo en el primer puesto, ya que tiene el mejor soundtrack de todos, sobre todo con la temática de los años 80, cuando le enseñe el mundo a mi madre, ¡Echó fuegos artificiales por la cabeza! Y también el Zombot es muy bueno, ¡Porque es el mismísimo Dr. Edgar Zomboss en persona y en concierto en VEVO! Sus plantas son geniales, incluyendo a Tomillo Tiempillo, pero estaba bastante roto y lo pusieron exclusivamente para este mundo, le doy un 9,2. Este mundo es el mejor en mi opinión.

¡Y BUENO MAGOS Y BRUJAS! Hasta aquí el artículo de hoy, espero que les haya gustado y bueno, por ahora me despido con un rotundo

¡¡¡ADIOOOS!!!

(Si que exagero)

