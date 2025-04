Top 8 Personajes Del Universo Sonic

¡Buenas comunidad de Gamehag! ¿Que tal estáis? Hoy me levante y parece ser que me equivoque de zapatillas esta mañana y ahora no puedo dejar de correr tan rápida como el sonido tanto así que vengo a traeros 8 de los mejores personajes que el universo de Sonic nos brindo, y es que... Que seria del universo de nuestro erizo favorito sin personajes tan carismáticos como los que veremos acontinuación.



Así pues: Go Fast.

El universo de Sonic es muy extenso del cual se agradece mucho a Sega porque podemos disfrutar de personajes como dije antes con muchísimo carisma y que en lo personal alguno que otro me llego a encantar más que el propio Sonic.Esta tierna conejita siempre estará dispuesta a echar una manita siempre acompañada de su fiel chao el cual no se separara de ella en ningúnmomento. Su carácter refinado e infantil hace que te encariñes de ella muy rápido y aunque haya aparecido en pocos juegos casi todos no canónicoscomo fue el caso de: Sonic Riders y sus secuelas Zero gravity y Kinect. Aun así por otro lado tenemos como se desarrolla en Sonic Rush con Blaze y el como la ve como si fuera su hermana mayor algo a lo que no nos podemos resistir y hace que nuestro corazón se derrita.Este personaje tenia que estar si o si y es que Shadow represento lo que fue el rival perfecto de Sonic siendo más tarde un antihéroe. No es muy hablador y la verdad no le hace falta porque este personaje brilla por si mismo a pesar de lo solitario que es Shadow en los acontecimiento de Sonic héroes. Pudiendo también utilizar las chaos esmerald lo convierte en uno de los personajes más fuertes del universo de Sonic y uno de los personajes mas queridos y apreciados por la comunidad siendo así a tal grado que Sega decidió volverlo a meterle en el juego Sonic heroes colaborando junto a Rogue y omega denominándose así el equipo Dark.Nos quitamos el sombrero de detective y pasamos a hablar de Rouge, con un temperamento vamos a decirlo difícil es una cazarrecompensas la cual le pirran las joyas trabando también para el gobierno infiltrándose en las filas de Eggman en Sonic adventure 2. A pesar de ser difícil de tratar se lleva bien con Shadow y Omega sobre todo con este primero, su máxima meta es hacerse con la Master Esmerald que custodia el Echidna Knuckles y es precisamente aquí es donde Rouge derrocha carisma al tener que lidiar con el guardián de la esmeralda siendo de este modo un juego del ratón y el gato. La verdad es un personaje del cual nos encariñaremos tarde o temprano.Jo, Jo, Jo, aquí tocamos la parte donde mi corazoncito es sensible y de la que soy incapaz de decir nada malo de Blaze. Me parece un personajazo y muy bien llevado sobre todo en su juego debutante y posteriormente en su secuela. Blaze pertenece a una dimensión diferente a la de Sonic. Especializada en ataques ígneos su idiosincrasia es de un personaje reservado y serio prueba de ello fue cuando conoce a Cream al principio de Sonic rush y viendo como poco a poco va cogiendo confianza con ella e incluso arriesgando su vida por rescatarla. Guardiana de las sol esmeralds Blaze pudiendo utilizar su poder para convertirse en Burning Blaze dotándole de un una mejora en sus habilidades bastante impresionantes, además de dotarla de la capacidad de volar y del cual nos dejara bien claro que no es una damisela en apuros sabe bien lo que hace y el como lo hace Blaze es un personaje del cual nos atrapara y creerme una vez encienda esa llama en nuestro corazón perdurara para toda la vida.Con el las risas están aseguradas Chip es el compañero de Sonic en el videojuego de Sonic Unleashed gran amante del chocolate, una lastima que solo podamos disfrutar de el en un solo juego y un corto titulado Sonic Night of the Werehog pero os aseguro que el desarrollo que tiene es muy bueno. Puede que tenga una apariencia débil pero nada más lejos de la realidad y es que estamos ante el mismísimo Light gaia un ser que representa la luz y el renacimiento, ayudara a Sonic a recuperar su forma normal en los eventos acontecidos al juego siempre con una sonrisa en la cara y dispuesto a darlo todo.Ahora nos toca ponernos serios ya que Espio es un detective y como tiene que ser serio y disciplinado con grandes dotes para la deducción este Camaleón no solo es hábil sino que además puede camuflarse o mejor dicho volverse invisible ante el ojo de sus enemigos lo cual lo convierte en el ninja perfecto. Armado con sus kunais y shuriken que refuerzan ese aspecto, hizo su debut en el videojuego Knuckles' Chaotix donde tiene que investigar una isla que misteriosamente surge del océano. Al principio el personaje es un poco nervioso pero donde pienso que más se luce es en el videojuego Sonic heroes siendo mas sensato y tranquilo.Nos vamos a Sonic Boom en especial no es que me agrade esta serie y sinceramente lo único bueno que pude sacar fue Stick. Con un diseño muy bonito y una personalidad muy pero que muy alocada fue con lo único que quise quedarme de todo lo que me ofrecía Sonic Boom. Desde pequeña estuvo sola viviendo en la selva hasta que conoce a Sonic y sus amigos, al pasar tanto tiempo sola le cuesta comportarse de una forma normal frente a los demás ya que tiende a tener una actitud salvaje pero aun así sabe muy bien como ayudar a sus nuevos amigos.La pequeña Marine es originaria de la dimensión de la cual procede Blaze además de tener una amistad muy fuerte con ella, muy energica y adorable a partes iguales aunque un poco testaruda y mandona siempre quiso ser capitana y de hecho se lo autodenomina ayudando así a recuperar las Chaos Esmerald y las solar Esmerald. Marine adora ir de aventuras y hace que ese entusiasmo se le pegue al jugador, me gusto mucho eso y ver como la pobre no le sale pronunciar palabras como submarino corrigiéndola Tail y haciendo que adopte una actitud infantil y a la vez tierna. Con unos dotes sobresalientes en cuanto a mecánica se refiere es muy impulsiva como cuando se le olvida instalar los frenos ocasionando que el barco quede destrozada haciendo que Sonic y Blaze tengan que buscar piezas para repararlo.Y hasta aquí compañeros, espero que os haya gustado ante todo decir que esto se refiere a mis gustos y siempre es bien recibido comentarios donde deis vuestra opinión o digáis sobre ese personaje que os guste de este fantástico universo. Con esto me despido, ojala que artículos como este os hagan mas ameno el tiempo y que todo vaya bien un abrazo muy fuerte lectores y hasta la próxima.