Top: 5 mejores juegos de Roleplay de Roblox

¡Hola! Vengo con otro top de juegos en Roblox, espero y estén de acuerdo con mi opinión personal ^^ al igual que el anterior Top, este no ira en orden de mejor a peor, para mi estos juegos son bastante buenos en diferentes aspectos

1. MeepCity: Absolutamente todos los usuarios de roblox conocemos este juego ya que no solo es bastante famoso sino que también es uno de los mas antiguos del catalogo, MeepCity te permite personalizar tu avatar con los accesorios del catalogo de compras de roblox tales como Camisetas, pantalones, cabellos, expresiones, y cuerpos, todo eso se encuentra en el apartado de personalización de avatar lo que te da una experiencia en el juego mas gratificante, si eres una persona que no puede gastar dinero en robux entonces MeepCity toma en cuenta eso y te ayuda en ese aspecto, Sus minijuegos también son entretenidos al igual que su plaza y el vecindario donde se encuentra tu casa, como edificios podemos encontrar la escuela, el hospital, la pizzeria, la heladería, decoraciones y mucho mas. un muy buen juego con todo lo que necesitas para un roleplay2. Jailbreak: Seguimos con uno de los juegos mas famosos y exitosos del catalogo de Roblox!! un juego que esta constituido por 2 bandos: Policias y criminales. En este juego si eres policía debes encargarte de encarcelar a los tipos malos, claro que contaras con recursos para hacerlo!! cuentas con armas, autos, helicópteros y mucho mas para poder atrapar a los criminales, cuentas con una tarjeta de acceso que te permitirá utilizar todos los recursos antes nombrados, pero si llegas a perder esa tarjeta tendrás que arreglártelas por ti mismo.Por otro lado si eres Criminal, tu spawn sera dentro de una prisión donde existen muchas formas de escapar, pero antes deberías hacerte con una tarjeta de acceso de uno de los policías si quieres utilizar sus recursos en su contra, una de las cosas que puedes hacer como criminal es hacer atracos y uno de los mas famosos es el atraco al museo. Un juego de Rol que puedes jugar tanto en compañía como en solitario y aun así sera muy divertido3. Murder Mistery 2: Otro juego muy conocido! vaya... (parece que todos los juegos aquí son muy buenos jajaja) Un juego que te puede poner en los zapatos de un asesino, un detective o una victima! ¿Puedes sobrevivir sin morir a manos del asesino? ¿Puedes asesinar a todos sin que nadie se de cuenta? ¿Puedes descubrir quien es el Asesino? Todo eso puedes intentarlo en este juego lleno de tensión y drama.4. Royale High: Un juego mas centrado al publico femenino pero con muchos usuarios tanto hombres como mujeres, un juego basado en una academia... de princesas? realmente no se como es este juego, puesto que no lo he jugado sino que lo asigne a este top por su popularidad y buenos comentarios. Un juego bastante recomendado si quieres hacer roleplay, o eso es lo que me dijeron ^^"5. Mad City: Un juego de superheroes y villanos donde la mayoría de los villanos les hacen la vida imposible a los héroes o viceversa, cada bando tiene una "guarida" donde podrán equiparse con todo lo que necesiten, que bando saldrá victorioso?Y con esto termina el top de hoy!! espero que les guste y voten positivamente, gracias y hasta la próxima