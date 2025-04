Top 5 mejores juego de THE LEGEND OF ZELDA en 3D

En este articulo hablare de los 5 mejores legend of zelda en 3D, desde este momento aclaro que todo sera por opinión personal, no me basare en las criticas de Metacritic ni ningún sistema de puntuación parecida, así que esta lista es totalmente subjetiva, claro que daré razones por las cuales me parecen los mejores pero nada más. Numero 5: The legend of zelda twilight princess HD.The legend of zelda twilight princess apareció como respuesta para los fans que buscaban un giro más realista para la franquicia y para toadas esas personas que se sintieron molestas por el aspecto que tenia the legend of zelda the wind waker, algunos lo consideran como alguna clase de combinación entre Majora´s mask y ocarina of time, es un juego bastante bueno que nos pone en los zapatos de Link una vez más para salvar al reino de Hyrule, esta entrega trae como característica principal el hecho de que Link se pudiera convertir en lobo para resolver algunos puzzles, acertijos o parte de las misiones principales, para la entrega de wii u se incluyo toda un reto especial para el modo lobo llamado "la cueva de las sombras". Este juego lo puedes disfrutar en 3 consolas distintas, Gamecube, wii y wii u.Pros: Nuevas mecánicas de juego gracias al modo Lobo >Mapa extenso el cual recorrer >Grandes temas musicales >Buen diseño de templos y mazmorras.Contras: El comienzo del juego se puede sentir aburrido > los controles a veces pueden llegar a ser torpes (versión wii u) >La cámara a veces es difícil de manejar.Numero 4: The legend of zelda ocarina of time 3D.El número 4 de esta lista se lo lleva The legend of zelda ocarina of time 3D, excelente remake para nuestras nintendo 3DS, esta entrega trajo bastantes mejoras al sistema de juego gracias a las características de la N3DS, desde hacer más fáciles acciones como lanzar una flecha gracias al sensor de movimiento hasta cambiar rápido de objetos sin tener que abrir el menú, estas pequeñas mejoras hacen que el juego se sienta más dinámico. The legend of zelda ocarina of time lo puedes disfrutar en N3DS con su remake o en sus versiones originales en N64, Gamecube, Consola virtual wii y Consola virtual Wii U.Pros: Gran diseño de calabozos y Templos >Buena cantidad de Templos y mazmorras >Grandes temas musicales >Sistema de juego que se siente dinámico e intuitivo.Contras: Jefes de templos bastante sencillos >Historia algo floja .(A partir de aqui todos me gustan por igual, pero para fines de hacer una lista los voy a enumerar)Numero 3: The legend of zelda The wind waker HD.The legend of zelda the wind waker salio a la venta el diciembre de 2002, lamentablemente con un pésimo recibimiento de parte de los fans pues confundieron una demo para probar la potencia de la Gamecube con un juego que se esperaba fuera un juego completo de the legend of zelda, pero amado por la critica, Wind waker nos lleva a un Hyrule en el futuro en el que todo fue inundado y lo único que queda de tierra son pequeñas islas, prepárate para explorar el basto océano en una de las entregas más maravillosas de todos los tiempos, una gran historia muy emotiva hasta el final y una banda sonora espectacular, la versión de Wii U trajo unas cuantas mejoras como una vela especial que hace avanzar más rápido el barco y algunas implementaciones para aprovechar las características del Wii U gamepad. Cualquiera de las dos opciones son una gran elección, puedes disfrutar de The legend of zelda the wind waker en Gamecube o Wii U.Pros: Apartado artístico espectacular >Increíble sentimiento de exploración >Banda sonora excelente > Diseño de Templos y Mazmorras muy bueno > Historia conmovedora hasta el final >Muy buen diseño de personajes.Contras: Sin la vela veloz a veces se puede hacer frustrarte cambiar la dirección del viento.Numero 2: The legend of zelda Breath of the wild.The legend of zelda breath of the wild nos pone en las botas de nuestro campeón link 100 años después de que Ganon haya atacado el reino y que nosotros cayéramos gravemente heridos, toca levantarse una vez más como el campeón Hyliano y defender el reino con la ayuda de la descendencia de los demás campeones, es increíble el mundo que nintendo nos ofrece en esta entrega, cuando después del primer legend of zelda para NES nos permiten hacer la historia a nuestro modo y a nuestro ritmo, sin un camino definido, es un juego realmente increíble y un proyecto super ambicioso que llevo a los limites el Wii U. The legend of zelda breath of the wild lo puedes disfrutar en Wii U y en Nintendo switch.Pros: Un mapa increíblemente grande para explorar lleno de pequeños detalles >poco más de 120 santuarios para explorar >Banda sonora muy buena con temas realmente increíbles >Sentimiento de exploración 100% genuino >Buen contenido adicional >Buena Historia.Contras: Primera vez que se incluye el modo "héroe" como DLC >Las mazmorras no fueron tan buenas como otras entregas >Jefes algo repetitivos en diseño.Numero 1: The legend of zelda Skyward Sword.The legend of zelda Swyward Sword, el inicio de todo, llegó a traernos una nueva manera de poder controlar a nuestro héroe, con una mano una espada y con la otra un escudo, un juego verdaderamente bueno, sobresaliente en historia, mecánicas de juego, banda sonora, diseño de personaje, desarrollo de los mismos, un diseño de escenarios increíbles y un desarrollo excelente de templos y mazmorras, simplemente uno de los mejores Zeldas creados hasta el momento, su historia lo recalco es increíblemente buena, llena de giros inesperados y que siempre te tendrá al pendiente de ella, no se vuelve aburrido en ningún momento, sin embargo algunos los podrían considerarlo algo largo. Un juego ampliamente recomendado que hace muy buen uso de las características del control de wii. Puedes disfrutar de esta obra de arte en Wii y la tienda virtual de Wii U.Pros: Buen uso del Wii mote >Increíble Historia> Muy buen diseño de personajes y escenarios >Excelente banda sonora > Muy buenos Templos y mazmorras.Contras: A veces el wii mote falla un poco y hay que re calibrarlo.Espero que te haya gustado la lista de los mejores the legend of zelda en mi opinión, si tu tienes alguna distinta me encantaría verla en los comentarios, ¡muchas gracias por haberme leído!