Top 5 juegos que quizás no conocías y son increibles de roblox

Hoy os dire los 5 juego que quizás no conocías y son increibles, de roblox Hay juegos que estan muy bien hechos y mucho esfuerzo pero que (quizás) no conocias y ahora te dire algunos que podras jugar.



1-Flee the facility

Este juego puede que lo conozcas pero hay gente que no, este juego trata de que tienes que hackear un total de 5 ordenadores para poder escapar de ese sitio, el problema esque hay una bestia que intentara que no los hackes, la bestia tiene un martillo que cuando te pega te quedas desmallado durante un tiempo, si en ese tiempo te lleva a una capsula te dejara ahi hasta que te congeles, pero tambien te pueden salvar, pero si escapas de ese tiempo, solo tendras que uir lo mas rapido posible.



2-Bakers Valley

Este juego trata de que trabajas en una pasteleria y tienes que ir haciendo tartas para ganar dinero, con ese dinero puedes comprarte una casa y comprar muebles y mas, tambien puedes hacer pedidos y te daran mas dinero, las tartas pueden ser de maximo tres pisos, pero puede que pronto añadan mas pisos, este juego tambien puede que lo conozcas ya que a los pocos dias de salir se hizo muy popular en roblox.



3-Titan Simulator

Este juego trata de que tienes que dar puñetazos a cualquier lado,n cada puñetazo ganas un punto y te vas haciendo mas fueste, cada ve que subas de rango se te cambiara el skin y te aras haciendo mas y mas grande poco a poco , puedes matar gente con los puñetazos o aplastandolos con tu pie, tambien hay unas bolas que si las cojes te daran mas puntos.



4-Azure Mines

Este juego trata de que tienes que ir minando en una cueva, hay varios tipos de minerales y puedes ir mejorando tu pico, tambien puedes crear tu cueva privada pero nesesitas una serie de minerales, exp y oro, hay algunos minerales que son dificiles de conseguir, por ejemplo hay un mineral, que cuando se respawnea, aparece arriba del todo pero hay gente que tambien quiere esos minerales y si los quieres tendras que ser rapido.



5-Flood Escape 2

Este juego seguro lo conoeras pero... el dos? Flood escape 2 es igual que Flood escape pero con mas cosas, Tienes que tratar de no ahogarte en el agua, aqui te dan un tiempo para poder escapar del agua, en el uno no, ademas tambien puede haber agua acida y morir mas rapido, este flood escape esta mucho mas mejorado que el otro.



Espero que les aya gustado el articulo, lo siento si hubo uno que conociais pero como todos los juegos buenos son conocidos se me hizo dificil.