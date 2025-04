TOP 5 Juegos Disney Ps1

Buenas comunidad de gamerhag en esta ocasión he decidido traeros un top 5 juegos de Disney que me han llenado de nostalgia y me han hecho pasar grandes momentos de mi infancia. Hay muchos mas juegos desarollados por Disney Inter Active pero decidí hacer un top para centrarme mas en ellos y explicar el porque se merecen estar en el puesto en el que están.



Vuelve a ser niño junto a mi y disfruta de la magia Disney con esta lectura.

Tenemos al rey león que con gran diferencia de los otros títulos de este top no supieron llevar muy bien la película al videojuego y en este caso hablamos de un juego que no abarca a una sino a las dos películas de esta saga. Comenzamos siendo el cachorro Simba que es algo que me gusto bastante ya que es nuestro querido protagonista, durante todo el juego vemos la evolución de Simba hasta llegar a ser adulto, tiene escenarios de la película que van desde la roca del clan hasta el acantilado final de la segunda parte. La moneda del juegos son huellas de león y la diversidad en cuanto a los colores me llamo la atención pero eche en falta a muchísimos personajes que se podrían haber aprovechado y dado que te muestran las 2 películas con mas razón. El salto de la primera a la segunda película es radical ya que empezamos más o menos por la mitad de esta quedando así muy recortada. Una de las cosas que recuerdo donde echaba mas la tarde son los minijuegos que traía teniendo una variedad considerable.Así pues este juego abre el top siendo el quinto puesto.Que podemos decir de Hércules más que una gran película de Disney hecha videojuego en este caso contamos con entornos en 2D excepto pequeñas cosas como columnas estando estas en 3D pudiéndolas romper con el famoso puñetazo de nuestro fortachón, también tenemos a nuestra disposición poderes nunca vistos en la película y es que no solo usamos la espada para cortar esta puede obtener habilidades de fuego y rayo que estaban muy chulas y que solo están presentes en el videojuego. El combate de la hidra simplemente espectacular dado la época por la que fue hecho y algunas fases de carrera muy pero que muy divertidas. Lastima que a mi parecer la historia era muy corta y pudieron haber añadido algún combate más, en la batalla final me decepciono en su día por la tremenda facilidad que suponía.El cuarto puesto se lo queda nuestro Hércules.Nos metemos en las antenas de nuestra hormiga favorita y emprendemos nuestro viaje a lo largo de los diversos niveles divertidos, una cosa que me gusto mucho de la película y que se puede encontrar en el juego es la herramienta de recolección de trabajo creada por Flik, había unas semillas de colores que podíamos usar para ayudarnos en la gran aventura, haciendo el juego variado y abriéndonos el camino en las distintas situaciones en las que se involucra nuestra súper hormiga. Me pareció muy original los distintos tipos de moras que podemos utilizar como arma principal ya que es nuestra única defensa junto con nuestro pisotón. La posibilidad incluso de poder jugar niveles tan divertidos como dentro de la lata (recordemos que en la película Flik no vive esta escena) y de niña fue el nivel que más me encanto a pesar de que fuera un boss. Una de las pegas que tiene es el control del personaje ya que me pareció algo tosco y en muchas ocasiones costaba moverse correctamente.Con el corazón en la mano le damos su tercero pero merecido puesto a Bichos.En este caso tenemos a Tarzan juego que muchos jugamos en nuestra infancia y no es para menos ya que la película fue una maravilla y merece la pena simplemente por oír ese "Son of man" en instrumental que es totalmente espectacular. Contaremos con varias pantallas de carreras siendo la joven Jane protagonista de una de ellas recreando la mítica escena de persecución en la jungla, tendremos unos escenarios algo mas trabajados que los de nuestro predecesor Hércules, además de distintos tipos de fruta con las que podemos atacar y la punta de la famosa lanza de Tarzan. Niveles muy bien hecho y un dinamismo excepcional pero algunas pantallas se hacen muy similares y en ocasiones parece que estas repitiendo lo mismo una y otra vez.Me duele colocarlo en el segundo puesto ya que en mi opinión este fallito dictaminó la medalla de plata.El mítico Toy Story 2 un imprescindible lleno de niveles memorables y entretenidos, visitando los distintos lugares de la película y bastante bien recreado para la época. Encarnaremos a Buzz Lightyear en su misión por rescatar a Woody. Los niveles que nos presenta el juego continuamente se renuevan haciendo que no se haga repetitivo y que por aquel entonces de niña me dejaba con la boca abierta, la oportunidad que nos ofrece de explorar lo que nos rodean en todo momento dándonos el poder de apreciar cada detalle de los escenarios nos hace ver como un nuestro mundo se hace enorme frente a nuestros ojos haciéndonos sentir como un verdadero juguete.Con mucho cariño se gana el primer puesto nuestro héroe espacial Buzz Lightyears.Nos despedimos ya de este TOP 5 juegos de Disney para ps1/psx, espero que os guste y lo disfrutéis tanto como el primero día, por mucho que crezcamos y maduremos nunca hay que olvidar que hay un niño dentro de nosotros. ¡Saludos a todos/todas!