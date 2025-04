Top 10 de juegos más esperados 2019

Los juegos en este articulo no tienen ningún orden especifico.Fecha de estreno inicial: 8 de marzo de 2019La sexta entrega de Devil May Cry llegara en marzo para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows y tendrá modo online. Contara con Dante, Nero y un nuevo personaje V. La jugabilidad sera similar a la de entregas anteriores. Los acontecimientos de Devil May Cry 5 se darán cronológicamente varios años después de Devil May Cry 4. En el trailer se puede ver a Dante y Nero notablemente mayores. En este ultimo juego un misterioso cliente llamado V contratara a Dante para resolver una serie de ataques demoníacos.Fecha de estreno inicial: 19 de septiembre de 2019Gears 5 es la quinta entrega de la saga Gear of war desarrollado por The Coalition y publicado por Microsoft Studios para Microsoft Windows y Xbox One. Sera la secuela de Gear of war 4. El juego permitirá cooperativo a pantalla divida local o en modo online. Kait revela que ha estado teniendo sueños extraños, de alguna manera relacionados con el collar de Locust que pertenecía a su abuela. Deberá viajar con su compañero Delmont para saber que es lo que esta pasando.Fecha de estreno inicial: 26 de abril de 2019Days Gone es un videojuego de acción-aventura y survival-horror, desarrollado por SIE Bend Studio y que será publicado por Sony Interactive Entertainment exclusivo PlayStation 4. Days Gone es un juego de mundo abierto post apocalíptico en tercera persona. Tomaremos el control de Deacon St. John un cazarecompensas que deberá ganarse la vida luchando con criaturas tipo zombie, infectados de un virus el cual casi llevo al extermino la humanidad. El jugador podrá cumplir sus objetivos de diferentes maneras dependiendo del clima, la hora del día y las armas que tenga.Fecha de estreno inicial: Próximamente en 2019Secuela de The Last of Us desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Interactive Entertainment exclusivo para PlayStation 4. Seremos Ellie cinco años después de la ultima entrega. En el primer trailer que Sony saco de este juego se mostró como Ellie tenia que escapar de enemigos, haciendo todo tipo de cosas como lo hacia Joel años atrás. Luego Sony aclaro que la escena mostrada en ese trailer no iba a estar en el juego definitivo, solo querían mostrar como era la jugabilidad en este. Aun no se sabe mucho de la trama de este juego, habrá que esperar un poco mas para que develen algo mas.Fecha de estreno inicial: 23 de abril de 2019Mortal Kombat 11 es un videojuego de lucha, producido por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros para Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El juego está configurado para tener 25 personajes jugables en el lanzamiento, podrás personalizar a tu luchador con trajes y armas desbloqueando este contenido al ganar peleas. Algunos de los personajes iniciales son Sub-zero, Jade, Kano, Raiden, Scorpion y Baraka.Fecha de estreno inicial: 22 de marzo de 2019Sekiro: Shadows Die Twice es un juego de acción y aventura desarrollado por FromSoftware y publicado por Activision. El juego está programado para lanzarse en Microsoft Windows , PlayStation 4 y Xbox One. El juego sera en tercera persona y se le compara mucho con Dark Souls. En el Japón feudal, en el período Sengoku tomaremos el control del samurai "Young Lord". Este joven lord fue secuestrado y dado por muerto. Al despertar encontrara que su brazo perdido fue reemplazado por una prótesis por un misterioso escultor que lo llama Sekiro.Fecha de estreno inicial: 15 de marzo de 2019Tom Clancy's The Division 2 es una secuela del videojuego Tom Clancy's The Division de 2016, desarrollado por Ubisoft Massive y publicado por Ubisoft para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Se podrá jugar en cooperativo y PvP. Estaremos en Washington DC siete meses después de su primera entrega. Deberemos sobrevivir a los estragos de la pandemia como también a la bandas enemigas para restablecer el orden y así mantener en pie la cuidad.Fecha de estreno inicial: Próximamente en 2019Doom Eternal sera un videojuego en primera persona desarrollado por id Software y publicado por Bethesda Softworks, se lanzará para las plataformas PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y Nintendo Switch. Contara con modo multijugador. Quinto titulo de la entrega Doom y secuela de su ultimo juego en 2016. Tras una invasión de demonios en la tierra, una vez mas asumiremos el papel de Doom Slayer un antiguo guerrero que lucha para repeler las fuerzas del mal. Aparte de los hechos que tienen lugar en una Tierra también pasarás tiempo en el espacio en Phobos y en la luna más interior de MarteFecha de estreno inicial: Próximamente en 2019Videojuego basado en un juego de mesa de 1988 Cyberpunk 2020 publicado por CD Projekt , que se lanzará para Microsoft Windows , PlayStation 4 y Xbox One. El juego se da a lugar en un enorme mundo abierto llamado Night City, una mega ciudad estadounidense de California divida en seis distritos y controlada por corporaciones y no por leyes del estado. Jugaremos con un personaje llamado V el cual podremos personalizar la raza, el genero y su historia. El ciclo de día y noche y el clima afectan el comportamiento de los NPC así como las interacciones de ellos con la ropa que lleva puesta V. Como es de esperar, el juego te permite aumentar tu cuerpo usando varios fragmentos de tecnología y puedes usar drogas para mejorar tu combate.Fecha de estreno inicial: Próximamente en 2019Wolfenstein: Youngblood es una secuela independiente de Wolfenstein 2 como precuela de Wolfenstein 3 desarrollado por MachineGames y publicado por Bethesda Softworks para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Se podrá jugar tanto en solitario como en cooperativo. La secuela se lleva a cabo diecinueve años después donde podrás jugar como una de las hijas de BJ Blazkowicz mientras se abren paso a través de París en 1980 en la búsqueda de su padre desaparecido.