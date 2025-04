Tomb Raider Legend (Análisis sin spoilers).

Tomb Raider Legend fue el primer juego de la saqueadora de tumbas desde que la saga paso a manos de Crystal Dynamics, después del gran fracaso que supuso The Angel Of Darkness. Este juego funciona como un reinicio de la saga, formando parte de una trilogía, la cual tengo intenciones de analizar aquí en Gamehag si todo va bien con este artículo, dado que es una trilogía que me encanta (en parte por formar parte de mi infancia) y por que nadie mas le ha hecho un análisis a ninguno de los títulos. Sin más preámbulo, comencemos:

~Un reinicio polémico:

Primero vamos a ver un poquitín de historia, Corel Design (la creadora de la saga) fue comprada por Eidos, la cual le pidió una trilogía de la entonces dada por muerta saqueadora. Corel Design recibió un gran impulso económico por parte de Eidos, con lo que pudieron mejorar el motor gráfico que venían usando desde el primer juego y trazar una trama compleja la cual se dividiría entre las tres entregas planeadas, pero por varios motivos el primer juego de la trilogía no fue lo que se esperaba, tenia controles torpes, una mala calidad grafica incluso para la época (el juego se lanzo en 2003), una historia demasiado recortada y con graves huecos en si y una inconsistencia en el comportamiento de algunos de los personajes (incluidos Lara). Todo esto desemboco en que Eidos optara por darle la misma tarea a una nueva compañía: Crystal Dynamics, la cual tiro todo lo establecido hasta ahora a la basura y empezó de cero, dándole orígenes y metas algo diferentes a Lara, separando a la comunidad en dos: la gente que repudiaba a este nuevo reinicio y los que lo defendían y disfrutaban de él. Bueno creo que me pase un poco con la explicación del por qué, de este reboot, pero esto sería muy por encima lo que sucedió con la saga en ese entonces.





~Jugabilidad:

Este juego tiene una jugabilidad mucho mas pulida que su antecesor, siendo totalmente jugable tanto con mando como con mouse y ratón, el juego sin embargo sigue teniendo un sistema de apuntado automático, lo cual esta muy bien si pensamos que es un juego centrado en la exploración y los combates están fuertemente enfocados en esquivar en lugar de simplemente agarrarse a tiros, lo que nos da mucho más énfasis en el movimiento, dado que no tenemos que estar maniobrando hacia donde disparar.



También tenemos un apuntado manual, el cual no nos dejara movernos una vez este activado, reforzando la idea de que ese apuntado es solo para resolver los acertijos que con el apuntado automático son difíciles de realizar. También nos encontramos con que en esta entrega se introducen los quick time events, los cuales se suelen usar para involucrar al jugador en las cinemáticas de combate o de acrobacias que no serían posibles de realizar con los controles convencionales, lo cual esta muy bien por que hace que el jugador esté atento durante estas, haciendo menos tediosas las mismas para la gente que no le importa la historia de juego. Cabe mencionar que las cinemáticas sin quick time events se pueden saltear, dando un mayor control al jugador sobre si juega o ve “la película” del juego.









~Mecánicas, objetos y herramientas:

Aquí voy a ser muy rápido, ya que este apartado es muy simple y casi no ha cambiado, manteniendo las mismas 3 formas de hacer las cosas, escalando y resolviendo escenarios, combatiendo con criaturas y enemigos y desarrollando los cambios importantes de la historia a través de las ya mencionadas cinemáticas, lo cual conforma casi toda la estructura del juego. Entre los objetos y herramientas podemos encontrar:

-Botiquines: Para curarnos (obviamente).

-Binoculares: Para ver a lo lejos y para detectar los objetos movibles y mecanismos.

-Armas de fuego: En el juego podemos llevar un arma pesada, con munición limitada, y un par de pistolas menos potentes, pero con munición infinita. Podemos llevar desde ametralladoras a escopetas, pero la variedad de estas no es precisamente grande.

-Granadas.

-PDA: Nos muestra el objetivo actual, cuantos artefactos hemos encontrado, un mapa del mundo con los lugares donde hemos estado marcados, también nos muestra las habilidades que hemos desbloqueado recogiendo artefactos y avanzando en la historia, entre otras cositas.

-Gancho magnético: Es un nuevo añadido de esta entrega, con el podemos balancearnos, mover objetos y enganchar enemigos.





~Atmosfera y gráficos:

Los gráficos de esta entrega mejoraron mucho, ya que se dejo de usar el motor grafico de Corel Design y se opto por uno desarrollado por la misma Eidos, logrando uno de los mejores apartados gráficos de la época (2005), aunque los personajes seguían igual de inexpresivos y, en algunas ocasiones, los personajes secundarios se mueven casi robóticamente. El arte es precioso, mostrando escenarios que dejan con la boca abierta a pesar de los años, teniendo uno de los disenos de escenario mas elaborados que he visto para hacer que disfrutes explorarlos (eso no significa que sean muy creibles que digamos). En cuanto a la atmosfera, hay una sola cosa que se podría considerar un punto negativo, y este es que siempre tienes a ZIP (un ayudante de Lara, que te ayuda con información y apoyandola con lo que ella no puede hacer en ese momento, generalmente logística) viendo lo que estas haciendo, lo cual le quita magia a la exploración, ya que no sientes esa abrumadora y calmante soledad que te envolvía en entregas anteriores, y pasa de sentirse como “Lara contra el mundo” y pasa a sentirse como un “El equipo de Lara contra el del malo”, digo, no esta mal tener ayuda durante el juego, pero hace que cuando la historia se complique dejes en pensar en como solucionarlo tu, por que tus ayudantes (hay varios) ya van a estar tratando de dar con la solución, mientras te dicen exactamente cual va a ser su siguente paso, restando a la experiencia.











~Historia:

Ya se que puse “sin spoilers” en el titulo y les prometo que no voy a dar detalles voy a dar detalles, pero esto lo deben de saber. El juego va de desvelar el secreto de el rey Arturo y su espada y, secundariamente, desvelar el paradero de la madre de Lara. Estos dos elementos que componen la trama se dan desde la primer misión (así que no arruino la experiencia de nadie), pero se da por sentado que conoces la historia del rey Arturo, lo cual en mi caso si era cierto, ya que es uno de mis libros favoritos pero, a mi parecer, no es un mito lo suficiente conocido de principio a fin como para darlo todo por sentado y aunque de todas formas es disfrutable, si no conoces la historia la trama del juego se vuelve bastante plana y poco interesante, ya que la trama en si reinterpreta la historia de rey Arturo, pero no la explica, lo cual es ver la parte dos de una película sin ver la primera, no es del todo apasionante. Ya se que lo mas seguro es que conozcas la historia del rey Arturo por la película de Disney, pero la coronación de Arturo es solo el principio de la historia original.





~Conclusión:

Voy a ser justo con este juego, ya que considero que fue un proyecto muy grande, hecho en tan solo 2 años y con una gran calidad en todos sus aspectos y, a pesar de la confianza que da el juego al jugador de que conocerá el mito al que se refiere la trama, la historia esta lo suficientemente explicada como para ser disfrutable sin conocerla del todo. También voy a tratar de ser crítico y tratare de quitarme la nostalgia de mi mente por un momento, por lo que le doy al juego una nota final de 8.0, considerando también que no es un juego caro hoy en día, de hecho en steam (plataforma donde lo rejugué) he visto que lo ponen a menos de un dólar muy seguido, por lo que si no tienes una PC muy potente o no tienes mucho dinero actualmente, esta sería una gran opción.

Sin nada mas que decir, espero verlos en el próximo análisis de la trilogía, los cuales irán saliendo en el mismo orden que los juegos que la componen salieron al mercado.