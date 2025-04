Tom Clancy´s Rainbow Six Siege

Aspectos favorables





Aspectos desfavorables



Ataque





Defensa





Conclusiones

Se pone gran énfasis en la destrucción ambiental de los procedimientos, lo que permite a los jugadores romper ciertas estructuras colocando explosivos o disparando en las paredes para hacer agujeros de bala o incluso más grandes para atravesar._Más de 30 operadores para elegir, basados en unidades de lucha contra el terrorismo de la vida real, cada uno con sus propias armas y dispositivos únicos._Ningún partido será el mismo gracias al diverso reparto de personajes que Ubisoft aún está ampliando, incluso 3 años después del lanzamiento del juego._Destrucción procesal precisa de la mayoría de los juegos, pisos y paredes, lo que resulta en un tirador táctico sin igual; simplemente correr y disparar solo te llevarán tan lejos._Opciones de personalización para pistolas que también impactan la forma en que operan. Desde un silenciador simple hasta cuatro miradores y agarraderas de armas diferentes, todo cambiará el comportamiento de las armas._Gráficos agradables que se ven bien y no requieren una PC monstruosa para presionar 60 FPS o más._Un uso justo de micro-transacciones donde solo puedes comprar skins y operadores con dinero real, pero también puedes desbloquearlos a través de la moneda del juego._No puedes comprar nada que te ofrezca una ventaja sobre otros jugadores._Los propietarios de pases de temporada obtienen 1 semana de acceso temprano a nuevos operadores y a todos los operadores nuevos en ese año de forma gratuita junto con otras máscaras y pequeños beneficios._Los mapas son gratuitos para todos, no importa si compraste el pase de temporada o no, todos pueden jugar juntos._Un motor de sonido increíble que te permite escuchar movimientos precisos del enemigo, como caminar contra un vidrio en el piso y otras superficies, o la dirección exacta de donde vienen los pasos. Esto está haciendo un buen uso del sonido envolvente 5.1 o simplemente buenos auriculares estéreo._La música se adapta muy bien al tono del juego, simplemente no escuchas mucho ya que solo se está reproduciendo al principio y al final de las rondas, lo que a su vez hace que no te importe del todo._La compensación de lag, el código de red y la velocidad de tick aún están rotos y, a veces, mueres de la nada mientras tu enemigo podría verte claramente. (esto se está trabajando, y la compensación por el lag ha mejorado excepcionalmente)_El multijugador contra otros jugadores o contra la IA son los dos únicos modos, no hay ninguna campaña que creo que es una oportunidad perdida._Curva de aprendizaje empinada que puede ser muy frustrante para los principiantes, ya que los jugadores regulares del juego sabrán exactamente qué muros pueden atravesar, qué ángulos funcionan mejor y cómo echar un vistazo rápido a las esquinas para hacer el mejor uso del código de red a veces roto._Desbloquear a los operadores con dinero en el juego puede llevar mucho tiempo según tu disposición a pasar tiempo con el juego y lo bueno que eres.Ahora pasaré a recomendar algunos operadores que considero los mejores al momento de iniciar a jugar.si eres absolutamente nuevo en el juego y no sabes por dónde empezar, Sledge es una de las mejores opciones para elegir. No es un operador difícil para jugar (su habilidad consiste en un martillo que abre paredes no reforzadas) y el equipo no depende demasiado de su dispositivo.uno de los mejores operadores del juego debido a lo bueno que es su rifle con poco retroceso y alto daño. Su dispositivo también es uno de los más útiles en el juego, especialmente para destruir paredes reforzadas. Aunque, para crear ese agujero, debes asegurarte de mantenerte vivo, el equipo depende en gran medida de él para alcanzar el objetivo, aunque su habilidad puede ser anulada por otros operadores.Thatcher es tu hombre principal. Uno de los mayores problemas que enfrentará como Thermite son los dispositivos Mute y Bandit que atascan o electrifican las paredes reforzadas. Con Thatcher, todo lo que tienes que hacer es lanzar tus granadas EMP y no más.ella es una de las operadoras más rápidas en el juego y, literalmente, no tiene hitbox. Su artilugio rompe cosas desde lejos, casi como una granada que se pega a cualquier superficie.su rifle es lo que la mantiene en esta lista. Su habilidad no es tan especial, básicamente un dron que no puede saltar pero puede sorprender a las personas y destruir sus aparatos. Sin embargo, su F2, una variante del Famas, dispara alrededor de 980 RPM y es posiblemente uno de los rifles de asalto más mortíferos del juego.es una atacante que sirve como alternativa a Thermite. Su artilugio es una mezcla entre Ash y Thermite, que puede disparar 6 bolitas y quemar paredes reforzadas. Ella es una operadora flexible y su capacidad puede ser sorprendente a veces. Ella es un personaje de DLC, por lo que costará 25,000 puntos de renown.es uno de los operadores más fáciles de jugar y ayuda al equipo con solo dejar caer un paquete de armadura. Eso es todo lo que tienes que hacer y podrás sobrevivir a una bala adicional y, en su mayoría, se te colocará en la etapa "herido" en lugar de en la muerte. Lo único que debes recordar es asegurarte de usar tu hablidad al comienzo de la ronda que mucha gente olvida .el dispositivo de Bandit es bastante simple de usar, siempre y cuando lo uses en paredes reforzadas, ya que su dispositivo es el único que puede destruir las cargas de Thermite y Hibana en contacto. Además, su MP7 es conocido como un arma de nivel divino, siendo increíblemente fácil de usar.u dispositivo puede no ser tan útil a veces, tener la capacidad de destruir cualquier tipo de granada, pero es el único que puede hacerlo. Otra cosa para ayudarlo es que actualmente es el único defensor con un rifle de asalto, por lo que puede hacer más daño que la mayoría de los defensores que solo llevan SMG.es simple pero algo difícil de usar. ¿Ves a un enemigo tratando de entrar? Bloquealo con gas. Por eso se llama Smoke. Él sobresale durante los últimos segundos de una ronda cuando los enemigos se precipitan desesperadamente.casi funciona de la misma manera que Bandit, pero su dispositivo tiene un radio, lo que significa que puede bloquear los cargas de un Thermite en dos paredes. También tiene la capacidad de colocar sus "jammers" en cualquier lugar donde Bandit solo puede colocar los suyos sobre escudos, alambre de púas y paredes reforzadas. Es uno de los operadores más difíciles de jugar si no lo usas correctamente, así que recomiendo aprenderlo pronto.Si bien esta iteración de la serie es muy diferente de sus predecesoras, creo que es una adición sólida a la serie. Rainbow Six Siege es muy singular en lo que hace y aún no hemos visto un juego como este. Lo recomiendo a los fanáticos de SWAT 4, Insurgency, y en general a cualquiera que disfrute o esté interesado en juegos tácticos en primera persona, en los que debe tener cuidado con su entorno, ser consciente de las habilidades de sus enemigos y un fuerte énfasis en el trabajo en equipo.