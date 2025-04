TODOS LAS CRIATURAS DE LAS CUEVAS EN DONT STARVE TOGETHER (excepto los jefes)

Hola a todos amigos, hoy hablaremos sobre uno de los juegos más famosos de supervivencia, DONT STARVE TOGETHER. Les hablare de todas las criaturas que podemos encontrar en el mundo subterráneo de este juego llamado LAS CUEVAS. Como por ejemplo conejos, langostas rocosas, babortugas, etc.

PD: realizare otro artículo en el que explicare como sobrevivir en las CUEVAS y si me siguen apoyando dándome buenas reseñas creare otros artículos explicando sobre todos los jefes de las cuevas, como vencerlos fácilmente, los biomas, tips para explorarlas y también aceptare otras peticiones de artículos (sobre este juego)

Primeramente hablaremos de como ingresar y encontrar este mundo subterráneo llamado las CUEVAS.

Las podemos encontrar aleatoriamente en cualquier parte del mundo minando unas extrañas rocas o piedras en la superficie similares a estas.



Cuando nos deshagamos de ellas quedara un agujero en el cual podremos ingresar (si creen que es necesario entrar en una época en específico no es así; podremos entrar en cualquier día y tiempo, pero se recomienda mayormente en las épocas de verano por el extremo calor y agrego por si acaso que mientras estemos adentro no se quemara nada de la superficie).

Antes de entrar a las cuevas se recomienda que lleven siempre consigo una antorcha ya que en este lugar no existe el día. Lo primero que debemos hacer estando adentro será recoger unas extrañas plantas que iluminan por cierto tiempo; llamadas flores de luces que te darán unas bombillas de luces, la cual nos permitirá crear linternas que tendrán una mayor duración y nos vendrá de diez estando en las cuevas aparte de que se pueden recargar añadiéndole más de estas bombillas o luciérnagas.



Ahora hablaremos sobre las criaturas que más comúnmente se encuentran.

Encontraremos criaturas y animales pero los más comunes serán unos extraños conejos blancos con ojos rojos que serán neutrales hacia ti mientras no los golpees o no lleves ningún tipo de carne (incluyendo al huevo) estos son muy similares a los cerdos: tienen una casa pero es una zanahoria, si atacas a uno todos los de alrededor vendrán a atacarte, si dejas algo al suelo ellos lo comerán, podrás volverte su amigo si le das una zanahoria y si a este amigo le mandas a atacar a alguien los de alrededor lo apoyaran así que no tendrás que volverte amigos de todos. Lo último seria su patrón de ataque que es igualito a los de los cerdos pero cuando tienen menos de 80 o 90 de vida dependiendo en que versión estés empezaran a correr extremadamente rápido huyendo de ti. Tiene un cantidad de vida de un 250 de vida y un 30 de daño.



Hay nuevas criaturas extremadamente poderosas que se reúnen en grupo comparadas con las de la superficie llamadas langostas rocosas. Estos seres están hechos literalmente de rocas te sorprenderás la primera vez que los veas, pero no temas ellos al igual que los conejos serán neutrales a ti, la vida mínima que tienen es de 1125 y podrán llegar hasta 3500, como es así su daño podrán ocasionar desde un 25 hasta un 150. Estos SIEMPRE viajaran en grandes cantidades y se multiplicaran rápidamente, caminan lentamente y deambulan por ahí en busca de rocas y pedernales para comer. Podrás volverte su amigo dándole cualquier tipo de roca, pedernal, oro hasta gemas el cual será un gran aliado al tiempo de explorar las cuevas (pero si quieres salir a la superficie ellos no te seguirán si estas en Dont Starve Together). Su patrón de ataque es constante, es decir, que te atacaran seguidamente y no retrocederán al realizar un ataque. Cuando los ataques repetidas veces ellos se camuflaran en rocas que reducen un 90% de daño por unos momentos y su vida se regenerara rápidamente aproximadamente de unos 30 puntos de vida (aunque si están peleando igual se regeneraran).



Hay otros seres parecidos a los caracoles de la vida real que caminaran lentamente igual que ellas, tienen un caparazón el cual al igual que la langosta rocosa cuando le ataquen repetidas veces se meterá dentro de esta por un momento y le protegerá reduciendo los daños un 95%, tienen 600 de salud y 25 de daño. Se las encuentra naturalmente viviendo en unos montículos de babortuga en donde encontraras por lo menos 2 de ellas o 3. No podrás volverte su amigo/a y comen todo tipo de minerales, excepto el mármol. Si le destruyes su nido de ahí saldrá una pequeña criatura inofensiva que tiene 200 de vida y se protegerá al igual que las babortugas pero no te atacara nunca y comerá cualquier roca, pedernal y piedra.



Si crees que por fin te deshiciste de esas sucias arañas que siempre te estorbaban la vida pues no es así también se encuentran aquí abajo y mejoradas las encontraras normalmente en estalagmitas están estarán llenas de telaraña como así también en el suelo cuando lo pises saldrán de una cueva debajo de esas estalagmitas dos tipos de arañas nuevas una llamada araña de cueva que tiene 150 de salud y 20 de daño y si la pegas muchas veces esta con su cabeza se esconderá (debajo de ella) para regenerarse y recuperar su vida; también siempre la acompaña su amiga araña de rango llamada araña escupidora aunque tiene un corto rango de ataque, 20 de daño y 175 de vida y acompañara a su amiga la araña de cueva para atacarte y darte un rato de pelea sencillo. No nos olvidemos de otra araña que aparece aleatoriamente en el mapa también, pero esta descenderá de arriba y en suelo habrá mucha telaraña no te podrás deshacer de ellas y atacaran igual que la araña guerrera de la superficie saltando hacia ti son blancas y si pisas muchas veces su territorio te saldrán dos, tres……………….. Tienen una salud de 200 y 20 de daño, además de que si quieres ingresar a las ruinas sus telarañas estarán en todas partes. Todas estas arañas harán un grito aterrador al ser despertadas la primera vez te asustaras pero luego te iras acostumbrando.







En este lugar también se pueden encontrar murciélagos y al igual que las arañas viven en estalagmitas pero obviamente no hay telarañas a su alrededor una vez que pases cerca de ellas toda la horda vendrá a atacarte ASÍ QUE HUYE, HUYE, HUYE………… (son iguales que los murciélagos de la superficie).



Si encontraste un tentáculo gigantesco que llega hasta el techo no temas (mientras no te acerques a este y lo golpees) este no se podrá mover y no lo confundas con un jefe. Tiene una vida similar a los tentáculos de arriba pero este no te atacara ni se moverá sino que cuando lo ataques invocara molestos mini tentáculos a su alrededor para poder defenderse y si los eliminas dejaran un enorme agujero en el cual podrás entrar e irte a otra parte de las cuevas y si tienes suerte te llevara a un laberinto en el cual yace otro jefe (hablare de el en otro artículo).



Ahora viene lo que te molestara toda tu vida mientras estés en las cuevas son unos monstruos que se generan al igual que los sabuesos de arriba en la superficie llamados gusanos de las profundidades. Estas criaturas parecidas a unos gusanos te atacaran desde debajo de la tierra tienen una vida de 900 y un daño de 75, en el único momento en el que podrás atacarlos será cuando salgan de la superficie para atacarte. La mejor manera de deshacerte de ellos será correr y correr hasta que no te quieran seguir y se pongan a atacar a otras criaturas que encuentren (parecidas a lo que hacen los sabuesos) o entablar un combate cuerpo a cuerpo esquivando cuando salgan de abajo y atacar, salen de abajo y atacar………………..así hasta matarlos.





Y por último se encuentran aleatoriamente en el suelo del mapa de las cuevas unas grietas que sueltan una luz roja que pueden invocar picos de terror y horrores reptantes si te acercas demasiado, no hay manera de destruirlas y solamente se activaran en el ciclo de pesadilla.



LAS CRIATURAS QUE MENOS SE ENCUENTRAN EN LAS CUEVAS

Slurper o chupador: esta criatura si te parece linda y tierna que no te engañe su falsa inocencia con una vida alrededor de un 150 no puede dañarte pero te saltara hacia ti si se te acercas demasiado y se ira a tu cabeza y empezara a bajarte la cordura para tu suerte el absorberá el caso o sombrero que tengas equipado y podrás desiquipartelo sacándotelo de encima aparte de que si esta en tu cabeza te dará una ligera iluminación.

IMPORTANTE: SI SUELTA PELO DE SLURPER NO LO DEJES EN EL SUELO PORQUE ESTE PODRÁ SER DEVORADO POR ARAÑAS, CERDOS Y CONEJOS. Y CON EL PODRÁS HACERTE EL CINTURÓN DE HAMBRE.



Monos: estos son las segundas criaturas más odiadas de todas en las cuevas con una vida de 125 y un daño de 20 tienen la capacidad de robar cualquier cofre que encuentren incluyendo a hutch (si lo llevas contigo) si los atacas todos los monos de alrededor te atacaron cuerpo a cuerpo o lanzándote estiércol en grupo se originan de una estatua de madera con forma de su cara y en el ciclo de pesadilla se volverán totalmente hostiles a cualquiera que vean.



Monstruos mecánicos: Te sorprenderás de descubrir monstruos mecánicos aquí en las cuevas igual que en la superficie notaras que estos están totalmente dañados pero no te confíes no creas que son más débiles o tienen menos vida pues te equivocas tienen la misma cantidad de vida pero estos te reducirán una increíble cantidad de cordura mayor que los de la superficie, son iguales que el caballo mecánico, la torreta y la torre de relojería pero dañados y bizarros. En el dont starve together estos no podrán llevarse a la superficie si te haces sus amigos (en otro articulo escribiré sobre eso) pero en el dont starve de un solo jugador si podrás y te acompañaran siempre sea en las cuevas o en la superficie.



Hutch: Si extrañas a Chester o quieres una mascota que te acompañe en tus aventuras por las cuevas puedes encontrar a hutch el cual es muy parecido a Chester de la superficie teniendo la misma cantidad de vida, velocidad de movimiento y TAMBIÉN PUEDES ALMACENAR OBJETOS EN EL, aunque sea muy difícil de encontrarlo no te arrepentirás de haberlo obtenido o buscado. En vez de ser un ojo el cual siga será una mini pecera con un pez allí se encuentra mayormente en el bioma donde se encuentran las arañas y murciélagos y puedes hacer que hutch ilumine colocándole una bombilla de luz. Si le colocas una lanza (no de batalla de wigfrid), tendrás un hutch puntiagudo que dañara a cualquiera que lo ataque.