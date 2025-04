Tips y guia de Zelda Skyward Sword

Esta leyenda no vas a escucharla, no vas a imaginarla... serás tú quien oa viva, quien la escriba.The Legend of Zelda: Skyward Sword es el juego más largo y completo de la serie, por lo que he preparado una serie de consejos y tips que te serán de valiosa ayuda en esta aventura que enfrentarás. Revisaremos los tres primero templos solo para inicar tu aventura, así que sujeta bien tu Wiimote y comencemos.Todo toma lugar en Neburia, un pacífico lugar donde vive nuestro protagonista, Link, él ha sido invitado por su gran amiga de la infancia a ser parte del festival anual del pueblo, en donde el evento principal es una competencia sobre Neburí, un ave enorme en la que puedes volar. Todo parece ir bien, pero horas antes de comenzar el torneo te das cuenta de quetu Neburí no aparece... lo han secuestrado.Tu amiga. quien es ni más ni menos que Zelda, te pide que lo encuentres a como dé lugar para participar. Éste es el primer reto, encontrar a tu ave. Dirígete a la academia, en ese lugar escucharás rumores acerca del paradero de tu compañero de vuelo, el siguiente punto a visitar es la casa de entrenamiento, ahí aprenderás a usar la espada y obtendrás una prestada para cumplir con tu misión.Antes de partir en busca de tu Neburí, puedes practicar el tiempo que creas necesario cortando troncos. Esto te ayudará a tener mejor control de tu espada; recuerda que ahora es muy importante la manera en que la utilizas. un corte mal hecho puede dejarte sin opciones ante un rival de gran peligro.Ubica en tu mapa las cascadas y ve en esa dirección, cerca encontrarás una cueva. Los enemigos no son muchos pero sí molestos; encárgate de ellos y al final podrás ver a tu Neburí encerrado. Rompe su prisión y corre al torneo antes de que sea tarde... luego ajustarás con los captores.Desde tu primer encuentro con Zelda notarás que la relación ahoraes más entrañable, son verdaderos amigos que han crecido juntos y están apunto de vivir la aventura de sus vidas. Afrontarán su destino pero como siempre ha ocurrido, lo harán juntos, sin temor al futuro.Un torneo sin premio no es algo muy interesante, así que si logras tomar la piedra del Neburí especial que van a liberar por las nubes, tendrás la oportunidad de participar con Zelda en una ceremonia especial. Para hacerlo, sólo debes centrar bien tu objetivo y presionar A cuando te encuentres cerca, no es nada complicado. Al completar este objetivo, obtendrás no sólo un manto sagrado hecho por la princesa, sino también un paseo con ella para celebrar, aunque en dicho trayecto un ser de oscuridad rapta a Zelda. Ahora tu misión es rescatarla, pero no será fácil: la ha llevado a las tierras inferiores.Luego de escuchar al director, duerme, en tus sueños vas a recibir la visita de un ser mágico, despierta y síguelo por todo Neburia. Te va a llevar a un sitio especial en donde te comentará que has sido elegido para cumplir una misión, una profecía; obtendrás una nueva espada y la ayuda de este ser, su nombre es Fay.Al igual que Navi hiciera en Ocarina Of Time, Fay te va a dar consejos acerca de tu aventura. Podrás consultar en todo momento, te dará siempre el porcentaje de posibilidades de éxito dependiendo de los datos recabados. No dudes en consultarla siempre que tengas alguna duda.