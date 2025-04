Tips para sobrevivir en dont starve

Estos son algunos tips para que sobrevivas mas tiempo en el Dont starve c; Muy bien, dont starve, es ese entretenido juego que nos engancha a todos... pero... apuesto a que quieres saber, como sobrevivir muchos mas dias, ya sea que, seas noob o pro, estos consejos te pueden venir bien a la hora de enfrentarte a una situación difícil, muy bien, empecemos.1- Si estas empezando, no te centres mucho en explorar, centra los 2 primeros días en recoger ramitas, comida, hierba, talar arboles y buscar a los beefalos, recuerda que los beefalos te ayudaran en las oleadas de perros, pues estos atacaran a los perros cuando estén cerca de ellos, pero eso si, si harás tu refugio cerca de los beefalos no lo hagas tan cerca de ellos, mantén tu distancia, ya que cuando estos estén en celo, serán hostiles2- Cuando tengas lista una pequeña parte de tu base, no te quedes campeando en ella (A no ser que llegue el día de la oleada de perros) intenta explorar el mundo, si consigues una piedra de la resurrección, crea una mochila, y mete cosas que te puedan servir, porque recuerda que cuando revives por la piedra de la resurrección perderás cordura, mete lo fundamental, si es invierno, trata de meter un chaleco ventoso, y unas orejeras de conejo, pues estas te ayudaran para llegar de nuevo a tu base3- Siempre que vayas a explorar, pero no sabes si esta cerca la oleada de perros, lleva contigo 2 antorchas, y si por mala suerte llegan a venir los perros, y no hay beefalos cerca, atraelos hacia abejas estas puede que te ayuden un poco, también puedes buscar cerdos, estos serán mas fáciles de encontrar, ademas puedes golpear con la antorcha y quemarlos4- Mata koelefantes siempre que puedas, recuerda que estos animales son muy importantes, ya que te sueltan carne, y la trompa de koelefante, antes del invierno, mata a los que mas puedas, estos seran de mucha ayuda5- Si ves a un gigante, y no estas lo suficientemente preparado para pelear con el, corre, CORRE, Y SIGUE CORRIENDO, Encuentra beefalos rápido, estos serán los únicos que te podrán ayudar en una situación así6- Lleva contigo siempre materiales para hacer una fogata, nunca sabes cuando puedes quedarte a oscuras fuera de tu refugio7- Usa las noches de luna llena para farmear, no puedes perder ningún segundo, pero cuidado con los hombres cerdo, estos serán agresivos esas noches8- Afeita los beefalos que puedas antes de que llegue invierno, recuerda que su pelaje sirve para los abrigos, y estos serán muy importantes para sobrevivir en invierno9- Recoge mucha comida, y métela en tu nevera, la vas a necesitar cuando llegue el invierno, pues los cultivos no creceran en invierno, ademas es importante meterlo en la nevera pues así no se dañaran tan rápido10- Create una buena armadura y un arma, crea una zona con trampas, y haz cosas malas, así llegará krampus, cuando lo mates este te soltara "la bolsa de krampus" que es la mejor mochila que hay en el juego, con esta puedes cargar muchas cosas11- Consigue a chester, este pequeño amiguito será de mucha utilidad, pues es un cofre andante y te servirá de mucho cuando tengas todo el inventario lleno12- Si quieres ir a pelear contra algo fuerte, busca cerdos y dales de comer carne de monstruos, estos se volverán tus aliados, cuando les hayas dado carne de monstruo, podrás ir a pelear con seguridad, ademas ellos atacarán a lo que tu ataques, y como bonus, ellos te ayudaran a farmear troncos muy rápido13- Te estas quedando sin cordura? y ademas muy rápido?, bien, pues lo único que tendrás que hacer es darle carne de monstruo a un cerdo y el se convertirá en tu aliado, acércate a el lo mas que puedas, y su aura te comenzara a subir la cordura, es un muy buen tip si no hay nada de flores cerca de ti, y lo unico que ves es a un cerdo14- Oh no... estas muriendo y solo tienes carne cocinada pelos y palos, adivina que? puedes hacer un muñeco, con el cual puedes revivir, corre haz uno y ponlo donde quieras revivir, ya puedes morir, vas a resucitar por el poder de la carne15- Te estas quedando sin cordura?, pero esta vez no hay ningún cerdo? bien, pues busca rápido algo de oro, y crea una maquina de ciencias, crea algo que no hayas hecho, da igual que no lo vayas a utilizar, recuerda que creando cosas nuevas subirás un poco la cordura16-Si tu cordura ya está muy baja, pelea contra las sombras estas son faciles de matar solo deberas recordar su patron de ataque el cual es:Para:Horror Reptante: Una vez esta criatura ataque tu deberás esquivar este y rápidamente atacarlo y volver a alejarte, ataca, esquivas, golpeas esto se repetirá constantemente hasta que muera, pero recuerda que este se tele transporta cada vez que lo golpeas, asi que ten mucho cuidado con eso, este enemigo te proporcionará 15 de cordura una vez lo derrotesPico de terror: Para este es mejor que lleves una armadura porque te pegara mas fuerte, para vencer a este enemigo es igual que el Horror reptante, solo tendrás que seguir su mismo patrón de ataque, Ataca, esquivas, golpeas y esto se repetirá cuando derrotes a este enemigo te proporcionará 30 de cordura, lo cual te dejara en un estado en el que eres inmune a las sombras17- Si se acerca el invierno, estas con wilson, y no tienes el chaleco ventoso, déjale crecer la barba, y crea una piedra térmica, esta barba te salvará en mas de una ocasión al igual que la piedra18- Si ves un campamento de morsa cerca, pon trampas cerca de esta, así cuando llegue el invierno, podrás pelear con ellas, también crea trampas para los perros, créeme que esto te salvará la vida en mas de una ocacionExtra- Estas en epoca lluviosa y no quieres que un rayo te queme todo?, crea una maquina lanzadora de hielo automatico, esta te salvara el pellejo