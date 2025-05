Tips para ganar una partida en Fortnite

¡Hola! En este artículo voy a decirle unos tips para ganar una partida en este juego. No me considero una "gran jugadora" pero espero que esto les ayude n.nDe seguro habrás visto a uno de tus Streamers favoritos caer en Pisos Picados o en Ciudad Comercio. Pero si eres nuevo jugando no te recomiendo caer en estos lugares, ya que hay gente que es más experimentada que tú y pueden llegar a matarte muchas veces y terminaras desinstalando el juego xD.Tampoco caigas en lugares vacíos, ya que no podrás practicar. Te recomiendo que caigas en Ciudad Colesterol o Soto Solitario, ya que hay cofres y muy poca genteNo importa el material que sea, siempre construye. Los materiales los consigues rompiendo cosas dentro del juego. Si caes en una casa puedes romper los muebles que hay adentro, estos se destruyen con un toque y brindan 6 a 10 de material. Si estas rompiendo árboles, déjalos a un toque de vida, así los enemigos no detectaran tu ubicación.Tampoco quédate construyendo y construyendo sin atacar, cuando sea el mejor momento disparate.Puedes practicar en el modo "Patio de Juegos". Puedes aprender a "rushear" y a hacer bases en este modo, sin la molestia de que te destruyan la construcción.A veces un rifle de asalto verde es mejor que una escopeta pesada dorada. Toda arma esta diseñada dependiendo la distancia. La corta, la media y la larga. En los 5 espacios que tienes puedes usar 1 espacio para cada distancia y los otros 2 para escudo o botiquín o algún Lanzacohetes o Lanzagranadas.Las escopetas y las pistolas son buenos para corto alcance. Los rifles y subfusiles para medio alcance. Los rifles de francotirador y los fusiles de caza son buenos para largo alcance.Si ves a 2 jugadores escopeteándose entre si, espera a que uno de ellos muera y al otro lo tomas por la espalda. Si entras a la batalla por entrar, tienes probabilidades de que te maten si no esperas.Mucho ojo con relajarte y tomarte tu tiempo para echar un vistazo al inventario o al escenario. Estás regalando tiempo para que un enemigo te dispare a la cabeza., y si estás en combate abierto y directo contra un enemigo, hazlo más aún. Cuanto más errático sea tu movimiento más le costará a tu enemigo alcanzarte.Las pociones azules de Fortnite no son instantáneas, pero sí­ permanentes. Con ellas conseguirás una capa de blindaje extra realmente útil para los peores momentos. El único problema es que se tarda mucho tiempo en tomarlas. Por ello, y a ser posible,, cuando la tensión del jugo aún no concentra la acción en momentos rápidos. De esta manera tendrás la protección y arriesgarás lo mínimo.Como hemos dicho, Fortnite es un juego rápido. Incluso frenético en ciertas ocasiones, por lo que tener todo a mano es vital. Pásate por el menú de configuración para dejar cada tecla ajustada a su función. Presta especial atención al aspecto de la construcción, ya que los muros y escaleras son básicos como defensa y huida, así que coloca estas funciones en teclas accesibles y memorizalas bien.Y esto es todo lo que te puedo recomendar heheEspero que te sirvan n.n