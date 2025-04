Buenas comunidad de Gamehag, Hoy quiero traeros un juego me vicio mucho hace años, tenemos una misión y no sera nada fácil así que acompañarme y sobretodo que no se os olvide llevar suficientes balas porque hoy hablaremos de Time Crisis projec Titan.

Aun que fuera un spin off de la saga Time Crisis este juego fue muy notable bajo mi punto de opinión y es que Time crisis project titan nos pondrá como protagonista de nuevo a Ricard Miller en una misión que solo el puede cumplir y no por nada su apodo es "ejercito de un solo hombre". Richard fue acusado de un crimen que no cometió ahora tendrá que limpiar su nombre y solo tiene 48 horas para poder hacerlo.Lanzado únicamente para Playstation la compañía Flying Tiger Entertainment nos trae un titulo de lo mas interesante ya que en lo personal de pequeña jugaba muchísimo en las recreativas y este fue el primero que jugué en el salón de mi casa. Como es obvio se podía útilizar la Guncon accesorio con el que simulaba la pistola utilizada por Miller y haciéndo la experiencia mas llevadera e incluso llegar a vivirla con mas realismo.Jugablemente es simple y tiene unas mecánicas parecidas a otros titulos como por ejemplo: The house of the dead, pero aquí dejamos de lado los muertos vivientes y nos enfrentamos a enemigos reales que no dudaran en disparar contra nosotros para impedirnos llegar a nuestro objetivo, nuestra vida como siempre se representara en una serie de botiquines que deberemos cuidar ya que encontraremos enemigos que pueden quitarnos uno de un solo disparo e incluso nos atacaran con objetos del entorno contaremos con un aviso que rápidamente hará que nos cubramos y evitemos perder vida.Y hablando de los enemigos contamos con una variedad aceptable ademas de los jefes de pantalla y son de esos que hacen que tengas que repetir en más de una ocasión. Tendremos también enemigos de los que nos dan tiempo extra ya que al igual que cuando le ecabamos monedas a la recreativa y teníamos tiempo, este sera igual en ese sentido teniendo un contador para matar a los enemigos de la zona. Se añadirán segundos cada vez que completemos cada zona y pasemos a la siguiente, tendremos la posibilidad de cubrirnos detrás de paredes, immobiliario, etc, para protegernos de los disparos al igual que para recargar el arma que si bien cuenta con munición ilimitada esta tendrá que ser recargada como cualquier arma.La única pega que le pondría a este juego es que no cuenta con un sistema para poder jugar 2 jugadores y eso es un punto negativo pero se entiende ya que a diferencia de entregas posteriores aquí solo podremos manejar a Miller y hubiera quedado raro poner ese modo habiendo un único personaje jugable.Un dato curioso que casi no se veía en la época eran juegos en castellano, este Time Crisis projec titan fue doblado completamente al español y eso es un punto muy positivo ya que se agradece que no todo llegara en ingles. La historia te atrapa desde el minuto uno y claro cuando eres pequeño casi ni te enteras pero luego ya le vas pillando el hilo a la cosa y te vas enterando de la gran trama que esconde.Un juego muy recomendable incluso a día de hoy y con la cantidad de entregas con las que cuenta esta saga project titan disparo hace 20 años una bala que aun perdura en mi corazón y fue el que mas me marco de pequeña. Una joyita que fue infravalorado por el simple hecho de ser un spin off y que yo recomiendo encarecidamente ya que vale cada segundo jugado, además de pasarlo pipa (y nunca mejor dicho) disparando con la pistola.Espero que hayáis disfrutado de lo lindo recordando este título. Un abrazo lectores.