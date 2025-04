Through The Mirror -Reseña personal. (b_s)

Esta vez os traigo Trough The Mirror, ya que me ha tocado en la Steam Key del cofre sorpresa al recolectar las 1500 Gemas que lo desbloqueaban y por si os toca, os explicaré de que va y que me parece tras completarlo en un par de horas. En Steam lo tenemos por 1'99 euros y esta completamente en ingles. También lo podéis adquirir en Gamehag por 1399 Gemas.Y es un juego indie de plataformas que jugamos con visión de espejo (en las imágenes veréis a lo que me refiero con "visión de espejo").Para empezar, tenéis que saber que es de la clase de juegos que te petan el cerebro, me explico, Through The Mirror influye con la coordinación entre las manos y los ojos, enviándote en la dirección opuesta a la que tu cerebro está esperando (y de esta manera fallando el nivel xD).La pantalla, tal y como veis en las imágenes, tiene dos niveles de plataformas separados, uno opuesto al otro, y controlas un circulo y un cuadrado que se mueven al mismo tiempo pero en direcciones opuestas.Respecto a la dificultad del juego, la primera mitad del juego es bastante fácil, pero luego se vuelve más difícil (son 27 niveles en total). Yo para estos juegos tengo paciencia pero no mucha y tengo que deciros que no se me hizo repetitivo ni monótono, pensaba que era necesario el fallar en ciertos obstáculos para practicar el superarlos, que es justo y posible vencer si haces suficientes intentos.Y en este juego te puedes tomar todo el tiempo que quieras para completarlo, ya que no tiene ni temporizadores ni ningún sistema de ranking por tiempo o puntuación al completarlo.Sobre los "gráficos" y el sonido del juego... Son simples, muy vagos en mi opinión, ponen un fondo verde/naranja o blanco/negro por ejemplo y listo. Es cierto que esto sea intencionado y no sea falta de esfuerzo, puede ser que sea el estilo del juego, como todo, es a gustos y a mi no me gustó. Y eso que he jugado a juegos del mismo género que han estado mucho mejor y peor que este. Quizás con alguna animación hubieran salvado esta crítica, pero en vez de eso tenemos picos negros, plataformas y sombras simples que rellenan un poco el escenario ( ahora comentaré el diseño de los niveles más a fondo).El diseño de niveles que tenemos en Trough The Mirror no es más que rudimentarios andamios genéricos con figuras giratorias en ocasiones que dificultan el completar el nivel. Nada interesante para mí, lo único que lo hace es el concepto de jugar con visión de espejo. Y los controles no ayudan a que esto mejore (son con las flechas de dirección del teclado), no son tan precisos como deberían a mi parecer...La estética del juego es de las peores que he visto, la disposición de los menús es aún peor que la de los niveles. Además no hay control de volumen, está encendido o apagado. Y puede elegir abrirlo como ventana, pero que es casi igual que el de una pantalla completa, ya que se ve la barra de herramientas (bajo os muestro lo que se ve en opción "ventana" y el menú del juego), no te da opción de redimensionarla ni moverla, por lo que la única opción real que tienes es la de pantalla completa y salir XD.La música cambia entre 3 melodías (o eso me ha parecido escuchar a mi xD), las cuales las forman el piano, un arpa y algo tipo electrónico como Undertale. Cada uno se pone en bucle repetitivo corto y se vuelve un tanto irritante, más que el nivel en si (acabé silenciando el juego y poniéndome Heavy Metal xD).El truquillo que os puedo decir si lo jugáis es centrarse en cada uno de los objetos que manejamos alternativamente mientras saltas y aterrizas en una nueva plataforma. No siempre es posible alternar con la suficiente rapidez, así que verás que te terminaras memorizando el nivel y concentrándote en un solo objeto al fallar tantas veces.Básicamente, esto resume el juego realmente, no hay mucho más que contaros. Bueno, y que sólo tenemos 3 logros (uno por cada sección de 9 niveles). Lo que compensa con la carencia de estilo y originalidad es la dificultad y el desafio que propone el juego.Un saludo y espero que os haya informado bien si pensabais adquirirlo o probarlo si ya lo teníais. Y como sabéis, toda crítica es bienvenida.¡Felices fiestas y b_s se despide hasta la próxima!PD: Las imágenes que veis son capturas mías, ya que no he encontrado en Google xD