This War Of Mine

HISTORIA/OBJETIVO





LUGARES PARA EXPLORAR





CONCLUSION





Vamos a hablar y analizar el juego This War of Minees un juego de supervivencia en una guerra, fue desarrollado por 11 BITS Studios. Está ambientado en Sarajevo, en sus guerras.Solo tiene modo de un jugador y está en las plataformas de Android, PS4, Nintendo Switch, IOs, Xbox One y PC (En todos sus sistemas operativos)Pongo Historia/Objetivo, ya que cada partida es una historia diferente, con diferentes personajes, diferentes lugares, etc. El objetivo es el mismo en todas esas historias, sobrevivir.Tienes que lidiar con el frío, los saqueos, problemas de salud, hambre, depresión, cansancio, etc.Cada noche, podrás elegir quién de tus personajes se queda en casa vigilando, quién durmiendo y, si decides salir a saquear, deberás elegir a quien. Cada vez que eliges un lugar donde salir a saquear, deberás tener cuidado con los que la habitan, ya que pueden ser buenas personas o están armadas (Más adelante analizaremos los lugares donde podremos ir).También, cada cierto tiempo, llegará un comerciante a la puerta de tu refugio, como también personas buscando tu ayuda y demás.El peligro de la noche siempre esta, lo mas comun es que entren a tu casa y se roben e incluso, te hagan daño.Para vivir de una manera "feliz" dentro de tu refugio, debes equipar, como colocar calefacción, sillones, mesas de crafteos especiales, radios, etc.Para lograr "terminar" el juego, debes sobrevivir, intentando obedecer a los militares los cuales dan anuncios por la radio, sino, tal vez mueras.En la actualización de, se incluyen niños en el refugio, a los cuales debes proteger y entretener para que no entren en una depresion, ademas de que estos no ayudan en el avance del refugio excepto que le enseñes.Aquí viven una pareja de ancianos, los cuales no son dañinos y podremos robarles todo. Aquí hay mucha agua y medicamentos. Una vez le robemos todo, o comience el frío, ellos no estarán más en ese lugar. Hay puertas de barrotes, así que es necesario llevar una palanca.Hay 2 opciones. Una es que te salgan 2 sobrevivientes hostiles los cuales te dejaran buscar lo que quieras o que esté un hombre golpeando a otro, al cual puedes matar otra noche. Debes llevar cuchillo, palanca y pala para saquear mejor.Aquí no hay nadie, es un lugar tranquilo y puedes saquear. Aquí hay mucha madera, así que es perfecta para el invierno. Llevar palanca y palaEste lugar está llena de personas armadas, las cuales pueden ser enemigas, por lo que debes ir bien armado, con un personaje fuerte y sin complicaciones, o también puede ser que esas personas sean buenas y quieran comerciar con tigo. Por lo general buscan cigarrillos y armas.Hay 2 opciones, que salgan muchas personas en la iglesias que no te harán daño, puedes robar sin que te vean, sino, te atacaran. La segunda opción es que te encuentres a otro ladrón con el que tendrás que luchar. En el sótano hay un pasadizo secreto detrás de unos escombros, eso va a una casa con 3 personas. Llevar pala.Es igual a la iglesia, podras robar sin que te vean.Aqui puedes llevar a tus personajes enfermos para que los curen. También hay muchos medicamentos y comida, puedes comerciar por ellos o robarlos, pero que no te veanLuego hay mas lugares, pero estos son los más importantes.Es muy buen juego y lo recomiendo 100%. Le e dedicado horas al juego y nunca me aburro. Esta bueno para pasar el rato, pero si te vicias... TE VICIASLe doy un